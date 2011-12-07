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    7 декабря 2011

    Организация CompactFlash Association стандартизовала высокоскоростные карты памяти XQD: Скорость записи карт памяти XQD будет «125 МБ/с и более»

    23:554

    Социальное интернет-радио Soundtracker 2.1 для Series 40: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    21:571

    TrueCaller 2.70 для Symbian поддерживает русский язык: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    21:55

    «Дребеденьги» обновили клиент для Android: Приложение дополняет премиум-возможности сервиса, позволяя вносить информацию о расходах «на ходу»

    21:48

    Mail.Ru Group и Nokia выпустили браузер для Series 40: В браузере используется технология сжатия данных

    21:48

    MusicMod 1.3.5 помогает слушать музыку на Android : В программе поддерживается поиск и загрузка текстов песен.

    21:38

    Mercury Web Browser Pro 5.1 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    21:32

    FBReaderJ 1.2.5 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    21:24

    Начат прием заказов на планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с экраном Super AMOLED Plus: В онлайновом магазине Negri Electronics указана цена планшета Samsung Galaxy Tab 7.7

    17:0953

    Компания Broadcom вытеснила NVIDIA из пятерки ведущих поставщиков процессоров для смартфонов: В третьем квартале рынок процессоров для смартфонов достиг 2,24 млрд. долларов

    16:373

    Fusion-io показала возможности SSD ioDrive2s — все транзакции по кредитным картам в мире мог бы выполнить один сервер: В конфигурацию демонстрационной системы на процессорах AMD вошло четыре накопителями ioDrive2s

    16:1716

    Фото и характеристики системной платы ASUS ROG Rampage IV Gene для процессоров Sandy Bridge-E: Плата типоразмера mATX не уступает старшим моделям

    16:072

    Active-Semi ACT8847 — контроллер питания для процессоров семейства Samsung Exynos 4210 : Оптовая цена ACT8847 — $1,80 за штуку

    15:22

    Qualcomm Atheros QCA7000 — первое в мире однокорпусное решение HomePlug Green PHY: Микросхема QCA7000 предназначена для управления энергопитанием и домашней автоматизации

    14:57

    Zotac готовит 3D-карту GTX 560 Ti Extreme со встроенным модулем разгона : Данные о частотах компонентов и объеме памяти новой карта пока отсутствуют

    14:154

    Аксессуар SilverStone Treasure TS06 позволяет подключить к ноутбуку внешний накопитель: К ноутбуку устройство подключается с помощью выдвижного кабеля USB

    14:152

    Карманный счетовод 1.0.8 для Google Android — контроль за деньгами: Поможет найти ответ на вопрос "куда деваются деньги?"

    14:06

    Quick System Info Pro 1.9.5 помогает следить за состоянием системы на Android : Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    13:56

    Выпущен Dolphin Browser HD 7.2 для Android : В этом релизе представлена возможность шифрования данных, которые записываются на SD-карту

    13:51

    SketchBook Pro 2.2 для iPad улучшает работу с iCloud: Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    13:48

    Magic Piano 3.0.2 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    13:43

    Блок питания Yeston 450WYT рассчитан на установку в отсек типоразмера 5,25 дюйма: Блок Yeston 450WYT обеспечивает дополнительное питание для 3D-карт

    13:2514

    Boldbeast Nokia Call Recorder 3.10 позволяет записать телефонный разговор без звукового сигнала: Аудиозапись может быть сохранена в формате AMR или WAV.

    12:29

    Verizon наградила планшеты Motorola Xoom модулями LTE и переименовала в DROID XYBOARD: В конфигурацию DROID XYBOARD также входят модули IrDA

    11:337

    Club 3D анонсирует 3D-карту GeForce GTX 560 Ti CoolStream с 2 ГБ памяти: Система охлаждения Club 3D GTX 560 Ti CoolStream включает два 80-миллиметровых вентилятора

    09:003

    Lenovo адресует ноутбук ThinkPad X130e школьникам: Аппарат может комплектоваться тремя процессорами: Intel Core i3-2367M, AMD E-300 и AMD E-450

    08:5912

    У Intel и Micron готов первый в мире чип NAND плотностью 128 Гбит: Одновременно начат серийный выпуск 20-нанометровой памяти NAND плотностью 64 Гбит

    08:0020

    Появилась первая информация о ценах на 3D-карты серии AMD Radeon HD 7000: Серия охватит диапазон цен от $119 до $499

    07:0028

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