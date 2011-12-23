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    23 декабря 2011

    ASRock оснащает плату X79 Extreme6/GB восемью гнездами для DIMM: Список слотов расширения включает три слота PCI Express 3.0 x16

    23:089

    Intel Core i7-3517UE и i7-3555LE – новые представители семейства Ivy Bridge для встраиваемых систем: Оба CPU упакованы в корпуса BGA и поддерживают оперативную память ECC

    23:032

    Стыковочная станция Targus с поддержкой USB 3.0 обеспечивает подключение к ноутбуку двух мониторов по интерфейсам DVI и HDMI: Устройство наделено двумя портами USB 3.0

    17:532

    Для флэш-накопителя AH133 в Apacer выбрали лаконичную форму: Накопитель Apacer AH133 объемом до 32 ГБ оснащен интерфейсом USB 2.0

    17:1012

    Sony Ericsson LT28at — флагманский смартфон с камерой разрешением 13 Мп и поддержкой LTE: Диагональ сенсорного экрана смартфона составит 4,55 дюйма

    16:155

    HDClone Free Edition v.4.1.2b - бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК: Бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК

    16:101

    BB FlashBack v.3.2.2.2096 - программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера: Программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера

    15:35

    Системная плата ASRock Fatal1ty X79 Professional оборудована четырьмя слотами PCI-Express 3.0 x16:

    15:1834

    WinTools.net v.11.21.1 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    15:00

    Nokia PC Suite v.7.1.180.46 - сборник фирменных приложений для телефонов Nokia: Сборник фирменных приложений для телефонов Nokia

    14:25

    Maxthon v.3.3.2.1000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    13:50

    Sharkoon предлагает три варианта фронтальных панелей с разъемами USB 3.0: Панели Sharkoon USB 3.0 Frontpanel A, B и С рассчитаны на монтаж в отсек типоразмера 3,5 дюйма

    13:358

    Apple теряет европейский рынок смартфонов: Доля смартфонов с ОС Google Android составляет 46-61%, iOS — около 20%

    13:2079

    Inno Setup v.5.4.3 - бесплатный установщик программ для Windows: Бесплатный установщик программ для Windows

    13:15

    TSMC рассчитывает использовать 450-миллиметровые пластины в серийном производстве в 2015 году: Для обработки 450-миллиметровых пластин будет использоваться 14-нанометровый техпроцесс

    12:458

    Waterfox v.9.0 - 64-битный вариант Firefox v.9.0: Бесплатный 64-битный вариант Firefox v.9.0

    12:406

    SetFSB v.2.3.171 - небольшая утилита для изменения частоты FSB: Небольшая утилита для изменения частоты FSB

    12:05

    Стала доступна CTP-версия сервиса на основе Hadoop для Windows Azure: Microsoft объявила о доступности версии Community Technology Preview (CTP) сервиса на основе Hadoop

    11:30

    Microsoft объявила об обновлениях Windows Azure: Обновления Windows Azure расширяют возможности для разработчиков, повышают интероперабельность и масштабируемость облачной платформы Microsoft

    10:55

    «Лаборатория Касперского»: развитие киберугроз в ноябре 2011 года: Развитие киберугроз в ноябре 2011 года

    10:20

    ESET: 30% вирусов для Android распространяется через Android Market: Тренды и прогнозы развития вредоносного программного обеспечения для мобильных платформ

    09:451

    Hidden Administrator v.4.1 - программа для управления удаленными компьютерами: Программа для управления удаленными компьютерами

    09:102

    Rescue Kit 11 Professional – минимизация рисков теперь и при работе с новейшим оборудованием: Paragon Software Group обновила Rescue Kit Professional

    08:35

    Samsung официально представила смартфоны Galaxy Y Duos и Y Pro Duos с поддержкой двух SIM-карт : Устройства работают под управлением ОС Android 2.3

    08:2116

    "10-Страйк: Учет Трафика" 2.2: контроль расхода интернет-трафика в организации и дома: Новая версия программы "10-Страйк: Учет Трафика" 2.2

    08:001

    Nauticam анонсирует выпуск подводного бокса для камеры Sony NEX-7: Стоить бокс будет $1850

    08:004

    Компания Deonet анонсировала «самый маленький в мире» флэш-накопитель : Малютка будет доступна в трех вариантах объема: 4, 8 и 16 ГБ

    02:051

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