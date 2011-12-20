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    20 декабря 2011

    Сборкой планшета Lenovo LePad K2 на платформе NVIDIA Tegra 3 займется Pegatron Technology : Массовое производство планшетных компьютеров начнется уже в январе

    21:00

    В корпусе Sharkoon T28 помещаются 3D-карты длиной до 400 мм: Продажи Sharkoon T28 уже стартовали по рекомендованной производителем цене 54,90 евро

    18:15

    Монитор iiyama ProLite T2233MSC оснащен емкостным сенсорным экраном: Разрешение iiyama ProLite T2233MSC равно 1920х1080 пикселей

    15:4720

    В январе Zalman покажет 3D-карты на графических процессорах NVIDIA: В конструкцию 3D-карты Zalman будут входить фирменные системы охлаждения

    15:283

    В корпусах Aerocool Vs-3 и Vs-3 Advance крепления для вентиляторов можно переставить внутрь корпуса: Отличительной чертой Vs-3 Advance является поддержка двух портов USB 3.0

    14:472

    VirtualBox v.4.1.8 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    14:251

    Выпущено приложение Translate.Ru для Android: Это специальная версия сервиса, со всеми возможностями, доступными на сайте, сделанная так, чтобы было удобно пользоваться с телефона.

    13:54

    Bluetooth Driver Installer v.1.0.0.75 - бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств: Бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств

    13:50

    Seagate завершила поглощение подразделения Samsung по выпуску жестких дисков: Соглашение предусматривает взаимное лицензирование

    13:3337

    Baku v.4.3 - бесплатная утилита для очистки жестких дисков и правки реестра Windows: Бесплатная утилита для очистки жестких дисков и правки реестра Windows

    13:15

    EarthView v.3.15.3 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    12:40

    Apple утверждает, что ее патенты нарушены в чехлах для планшетов и смартфонов Samsung: Компания Apple уже подала соответствующий иск в австралийском суде

    12:2460

    Free MP3 Cutter and Editor v.2.5.0.865 - программа для быстрого редактирования MP3-файлов: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    12:05

    WashAndGo 2011z - чистильщик жестких дисков ПК: Чистильщик жестких дисков ПК

    10:55

    Начался прием предварительных заказов на процессор Intel Core i7-3820: Розничная цена CPU в США — $311,54

    10:548

    System Cleaner v.5.95f - набор утилит для очистки жестких дисков ПК: Набор утилит для очистки жестких дисков ПК

    10:20

    IrfanView v.4.32 - универсальная программа для просмотра графических и медиа файлов: Универсальная программа для просмотра графических и медиа файлов

    09:45

    Firefox v.9.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    09:105

    «Лаборатория Касперского»: Фатализм подводит малый и средний бизнес: Почти каждое десятое предприятие малого бизнеса в России сталкивается с финансовыми потерями в результате вирусных инцидентов

    08:351

    "Веселые счеты" для iPad и iPhone - обучающее приложение для детей: С новым обучающим приложением дети смогут легко выучить цифры и научиться считать

    08:00

    Планшет Google выйдет в течение ближайших шести месяцев : Пользователям Google Android будет доступна технология распознавания речи

    08:0020

    AT&T официально отказывается от покупки T-Mobile USA: AT&T выплатит Deutsche Telekom 4 млрд. долларов компенсации

    04:104

    Super Talent Storage POD Mini — внешний SSD с интерфейсом USB 3.0: Интересной особенностью Storage POD Mini является переключатель защиты от записи

    03:224

    Характеристики и цены настольных процессоров Ivy Bridge: сводная таблица: Всего во втором квартале будет представлено 11 моделей процессоров для настольных ПК

    02:1233

    3D-карта 6930 IceQ X 1GB GDDR5 PCI-E 2xDVI/HDMI/2xMini DP появилась в ассортименте HIS : Ожидается, что цена 3D-карты HIS 6930 IceQ X 1GB GDDR5 PCI-E 2xDVI/HDMI/2xMini DP не превысит $200

    01:552

    Club 3D комплектует видеокарту GeForce GTX 570 игрой Battlefield 3: Выпуск устройства приурочен к 15-летнему юбилею компании

    01:356

    Серия блоков питания Seasonic Platinum представлена моделями мощностью 860 и 1000 Вт: Устройства имеют КПД не ниже 94%, что соответствует рейтингу 80 PLUS Platinum

    00:3010

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