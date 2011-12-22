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    22 декабря 2011

    В Сети появились фото тонкого SSD Galaxy Razor EX : Толщина изделия составляет всего 7 мм

    23:339

    В моноблочных ПК ASUS серии ET2700 используются 27-дюймовые ЖК-панели типа MVA : Устройства комплектуются процессорами Intel серий Core i7, Core i5 и Core i3

    22:3710

    Для внешнего накопителя MiniStation HD-PCT1TU2-BWJ объемом 1 ТБ в Buffalo выбрали интерфейс USB 2.0: Продажи Buffalo MiniStation HD-PCT1TU2-BWJ в Японии начнутся в январе

    18:465

    Флэш-накопители I-O DATA TB-PW аппаратно шифруют данные: Накопители TB-PW4G/B, TB-PW8G/B, TB-PW4G/K и TB-PW8G/K объемом 4 и 8 ГБ оснащены интерфейсом USB 2.0

    17:50

    WD использует в жестких дисках Caviar Green WD10EZRX объемом 1 ТБ одну пластину: В накопителе используется технология Advanced Format нового поколения

    16:5217

    Панели размером 7 дюймов обошли по объему продаж панели размером 9,7 дюйма: Панели размером 9,7 дюйма, в частности, используются в планшетах Apple iPad и iPad 2

    16:196

    LG представит на CES 2012 новую линейку мониторов с панелями типа IPS: Продажи новой линейки начнутся по всему миру в феврале 2012 года

    15:3222

    Hasbro подает в суд на ASUS из-за торговой марки Transformers: Покупатели сбиты с толку: кто же такой Transformer — фантастический робот или планшет?

    15:0728

    Zortam Mp3 Media Studio v.13.15 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    15:00

    XP-AntiSpy v.3.98-1 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    14:25

    Intel планирует снизить цены на мобильные процессоры Sandy Bridge, подготавливаясь к выходу Ivy Bridge: Выход процессоров Ivy Bridge ожидается в апреле будущего года

    14:169

    Обновлены приложения Альфа-Банка для Android и iOS: Обновленные приложения не только покажут карту и список банкоматов, но и дадут информацию о статусе работы каждого банкомата

    13:57

    AI RoboForm v.7.6.7 - удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    13:50

    В январе NEC начнет продажи 24-дюймовых мониторов MultiSync LCD-EA243WM: Разрешение монитора NEC MultiSync LCD-EA243WM равно 1920 x 1200 пикселей

    13:2219

    Roboform2Go v.7.6.7 - бесплатная утилита управления паролями и автоматического заполнения веб-форм: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    13:15

    MediaInfo v.0.7.52 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    12:40

    AMD Radeon HD 7970: самая быстрая однопроцессорная графическая карта представлена официально — эра 28-нанометровых GPU началась: AMD Radeon HD 7970 поддерживает PCI Express 3.0 и AMD Eyefinity 2.0

    12:3038

    SeaMonkey v.2.6 - cборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    12:05

    FurMark OpenGL Benchmark v.1.9.2 - программа для стресс-тестирования GPU: Программа для стресс-тестирования GPU

    11:30

    «Лаборатория Касперского»: зловреды предпочитают Android: 2011 год стал одним из самых значимых за всю историю существования вредоносного ПО для мобильных устройств

    10:552

    Бета-версия Dr.Web для Microsoft ISA Server и Forefront TMG : Начато бета-тестирование плагина Dr.Web для интернет-шлюзов

    10:20

    Мошенники стали чаще использовать домены в зоне .рф: Аналитики компании «Доктор Веб» отмечают рост случаев использования сетевыми мошенниками кириллических доменов

    09:451

    Словари ABBYY Lingvo – теперь и для Android: Приложение поддерживает 30 языков, открывает доступ к более 250 словарям и позволяет создавать собственные наборы словарей

    09:10

    "ВсеТВ" для iPhone: телепрограмма для более 400 каналов : Бесплатное приложение "ВсеТВ" для просмотра телепрограммы для более 400 каналов России, Украины и других стран СНГ

    08:35

    2ГИС обновил онлайн-версию и открыл карты для использования на сайтах: Электронный справочник 2ГИС существенно переработал онлайн-версию

    08:00

    Американские ученые создали проводники, самостоятельно восстанавливающие себя в случае поломки: Разработка может найти применение там, где надежность работы электроники особенно востребована

    08:0023

    Firefox 9.0 для Android с новым интерфейсом: В нем реализован новый интерфейс

    04:141

    Winamp 1.2.9 для Android улучшает движок Free Music и SHOUTcast: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    03:56

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 2.1 для Android: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    03:56

    Wifi Analyzer 3.0.1 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    03:541

    Apple одержала верх над HTC в патентом споре: По мнению ITC, HTC нарушила один из патентов Apple

    03:5223

    Учет личных финансов на мобильном с помощью JabpLite 1.82: Бесплатная программа, предназначенная для учета личных финансов

    03:51

    Syncplicity 1.6 для iPhone и iPad — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    03:45

    IM+ 2.0 — общение на Windows Phone: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    03:39

    Métro 5.9.8 упрощает ориентацию в незнакомых городах: Программа может находить самый короткий путь между двумя заданными станциями

    03:34

    aTypo Picture 3.40 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    03:28

    Яндекс выпустил поисковое приложение для iPhone: В нем реализован самый быстрый способ воспользоваться поиском Яндекса с iPhone

    03:21

    Вышло обновление клиента Evernote для iOS 4.1.7: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    03:16

    Игровой ноутбук MSI GT780DX оснащён процессором Core i7 и видеокартой GeForce GTX 570M: Энтузиастов заинтересует наличие клавиатуры SteelSeries и звуковой подсистемы Dynaudio

    02:089

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