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    13 декабря 2011

    Популярность iPad, Kindle Fire и Nook Tablet сослужила LG Display хорошую службу: Компания LG Display лидирует на рынке дисплеев небольшого размера

    23:599

    Samsung удалось занять рекордную долю рынка DRAM — 45%: Рынок DRAM переживает затяжной кризис

    23:302

    Какими будут наборы системной логики Intel 7-й серии (Panther Point) для настольных ПК?: Чипсеты 7-й серии будут первыми чипсетами Intel с поддержкой USB 3.0

    23:119

    NAS Thecus N4100EVO имеет четыре отсека для накопителей : Основой NAS Thecus N4100EVO стал процессор Cavium

    22:152

    Разработка браузера BOLT прекращена: Из Android Market программа тоже была удалена.

    22:102

    Опубликованы данные еще о трех процессорах Ivy Bridge: Core i7-3610QE, i7-3612QE и i7-3615QE: Все перечисленные изделия поддерживают технологию Hyper-Threading

    22:02

    Появились новые подробности о GPU GK104 и GK100: Флагманом линейки GeForce Kepler станет модель GK100

    20:5115

    Объектив SLR Magic HyperPrime 23mm F1.7 будет доступен владельцам камер Sony NEX: В своей категории объектив SLR Magic HyperPrime 23mm F1.7 является самым светосильным

    19:414

    В 3D-картах Radeon HD 7900 появится поддержка Eyefinity 3D: Названа европейская цена модели HD 7970

    19:25

    Intel готовит процессор Core i5-2550K с разблокированным множителем: Номинальная тактовая частота CPU, предположительно, составит 3,4 ГГц

    19:203

    Размеры «флэшки» Kingston DataTraveler Micro равны 25,6 x 16,7 x 8,4 мм: Мини-накопитель предложен в двух вариантах объема: 8 и 16 ГБ

    19:05

    В серию Team Elite вошли модули DDR3 U-DIMM и SO-DIMM объемом 8 ГБ: Модули работают на частоте 1333 ГГц с задержками CL9-9-9-24

    18:43

    Zeveles Blinker 1.8 для Windows Mobile уведомляет о разных событиях миганием индикатора: После установки программы индикатор смартфона начинает мигать каждые несколько секунд

    18:28

    Вышло обновление Навител Навигатор 5.0.3.411 для Android: В версии 5.0.3.411 внесены изменения в автоматическую корректировку времени для жителей Республики Беларусь

    18:15

    Объем твердотельного накопителя ADATA S396 равен 30 ГБ: Производитель предоставляет на накопитель ADATA S396 трехлетнюю гарантию

    18:056

    Evernote Hello помогает запоминать людей: Evernote Hello основан на трех фундаментальных способах запоминания, которыми пользуется наш мозг

    18:03

    Digitimes Research уточняет данные о дефиците HDD — во втором квартале 2012 года он сократится до 5%: Темпы восстановления оказались выше, чем казалось поначалу

    17:452

    Стыковочная станция iLuv ArtStation Pro (iSM524) рассчитана на планшеты Samsung Galaxy Tab: В комплект iLuv ArtStation Pro входит пульт ДУ

    17:124

    Apple хочет купить разработчика флэш-контроллеров Anobit за полмиллиарда долларов: Приобретение Anobit может стать одной из крупнейших сделок в истории Apple

    16:508

    На этой неделе ITC примет решения в патентном споре Apple с HTC: Победа HTC ставит компанию в сильную позицию в любых последующих переговорах с Apple

    16:275

    Microsoft меняет руководителя подразделения Windows Phone : Кадровые перестановки должны помочь Microsoft в наступлении на рынке мобильных устройств

    15:483

    Появились качественные фото смартфона Sony Ericsson Nozomi: На качественных фото смартфон позирует впервые

    14:2510

    Объем четырехканального набора модулей памяти G.Skill RipjawsZ DDR3-2400 равен 64 ГБ: На модули G.Skill RipjawsZ DDR3-2400 распространяется пожизненная гарантия

    14:155

    Жёсткие диски Hitachi объёмом 4 ТБ стали основой внешних накопителей Touro Desk: Технология CoolSpin обеспечивает низкое энергопотребление и тихую работу накопителя

    14:004

    SSD Tweaker v.2.0.0 - утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками: Утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    13:501

    Наборы системной логии Intel серии 7 и семейства C216 получили сертификат USB-IF USB 3.0: Поддержка на уровне чипсетов Intel будет способствовать дальнейшему распространению интерфейса SuperSpeed USB

    13:17

    Windows 7 Manager v.3.0.6 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    13:15

    Системная плата Sapphire Pure Black 990FX представлена официально: Модель типоразмера ATX получила четыре слота DIMM и шесть слотов PCI-E x16

    13:124

    Появились спецификации мобильных процессоров Intel Core i7-3615QM, Core i7-3612QM и Core i7-3610QM: Все три процессора — четырехъядерные

    13:107

    Объектив Sigma APO 50-150mm f/2.8 EX DC OS HSM пропал без вести: Выпуск старой версии Sigma 50-150mm f/2.8 EX DC APO HSM II, не имеющей стабилизатора, прекращен

    12:572

    GOM Player v.2.1.36 – бесплатный и достаточно удобный медиаплеер: Бесплатный и достаточно удобный медиаплеер

    12:40

    Hitachi GST начинает поставки самого быстрого HDD со скоростью вращения шпинделя 10 тыс. об/мин — Ultrastar C10K900 : В серию Ultrastar C10K900 вошли модели объемом от 300 до 900 ГБ

    12:345

    Comodo Dragon v.16.1 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    12:05

    OutlookAttachView v.2.05 - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    11:30

    VideoCacheView v.2.05 - бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша браузеров: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузеров

    10:55

    BatteryCare v.0.9.8.12 - утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках: Утилита для оптимизации использования батареи в ноутбуках

    10:20

    Anti Trojan Elite v.5.5.6 - антивирусная программа для удаления троянов и кейлогеров из Windows: Антивирусная программа для удаления троянов и кейлогеров

    09:45

    PassMark BurnInTest v.7.0 Build 1005 - программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    09:10

    Системная плата BIOSTAR A55ML+ поддерживает APU AMD в исполнении FM1: Рекомендованная производителем цена новинки составляет $65

    09:009

    Hotmail и SkyDrive: новые функции для удобства пользователей : Усовершенствованная фильтрация входящих сообщений, борьба с «серой почтой» и удобный переход к письмам и папкам

    08:35

    Новое ядро в однопользовательских продуктах Dr.Web: Представлено новое кросс-платформенное антивирусное ядро Dr.Web Virus-Finding Engine

    08:00

    Из-за нехватки жестких дисков Intel за квартал потеряет миллиард долларов : Intel понижает прогноз квартальных показателей, объясняя это нехваткой HDD

    08:0015

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