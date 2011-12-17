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    17 декабря 2011

    Sapphire оснастит системную плату Pure Platinum H61P на чипсете Intel H61 портами USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с: Максимальный объем ОЗУ, поддерживаемый платой, - 16 ГБ

    23:596

    Поставки HDD могут прийти в норму уже в следующем квартале: Такого мнения придерживается компания Global Brands Manufacture

    17:3912

    WD на треть сокращает срок гарантии на некоторые HDD: Расширенную гарантию можно будет купить за дополнительную плату

    15:4325

    Подставка для монитора Zalman DS1000 оснащена концентратором USB: Подставка для монитора Zalman DS1000 предложена в серебристом и черном цветах

    15:1410

    Детский компьютер OLPC XO-1.75 «засветился» на сайте FCC: OLPC XO-1.75 собирает в Китае компания Quanta Computer

    14:3116

    DuraNET 10-10 — коммутатор Ethernet для самых тяжелых условий эксплуатации: Коммутатор Ethernet DuraNET 10-10 предназначен для военных и спасателей

    13:1511

    Видеокарта KFA2 GTX 580 MDT X4 EX OC рассчитана на подключение четырёх мониторов: Режим «Virtual single monitor mode» позволяет разделить один рабочий стол на три монитора

    12:508

    Samsung снимает одно обвинение против Apple, но выдвигает новые: Смайлик против жеста пальцем — кто победит?

    12:2020

    ITC пересмотрит предварительное решение, принятое в пользу компании Apple в ее споре с HTC: HTC просит запретить импорт в США устройств Apple iPod, iPhone и iPad

    04:33

    Sigma выпускает вариант объектива APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM для камер Sony: Продажи объектива Sigma APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM для камер Sony стартуют 23 декабря по цене $1300

    03:12

    «Флэшка» Toshiba TransMemory-EX в режиме чтения развивает скорость 220 МБ/с: Старт продажам TransMemory-EX будет дан в феврале будущего года

    00:2512

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