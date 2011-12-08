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    8 декабря 2011

    Технология MEMS позволит автономным датчикам работать без батарей: Принцип работы преобразователя построен на использовании пьезоэлектрического эффекта

    20:354

    Intel оценивает первый процессор Celeron с поддержкой Hyper-Threading в $37: Одно ядро работает за двоих

    20:30

    Компания Sharp расширяет линейку ЖК-дисплеев с памятью изображений моделями LS044Q7DH01, LS012B4DG01 и LS013B7DH03: ЖК-дисплеи Sharp с памятью изображений потребляют менее 1% мощности, необходимой обычным дисплеям

    20:053

    Crocus и StarChip хотят использовать в однокристальных системах технологию Magnetic-Logic-Unit: Партнеры рассчитывают интегрировать память и логические функции MLU в архитектуру криптографических процессоров

    19:21

    Apple продолжает терять рынок моноблочных ПК — в будущем году доля компании упадет ниже 25%: В 2012 году будет отгружено 15,8 млн. моноблочных ПК

    19:0032

    Apple помогла издателям поднять цены на электронные книги: Министерство юстиции США тоже заинтересовалось рынком электронных книг

    15:3026

    Ассортимент AMD пополнили APU A8-3550MX, A8-3520M, A6-3430MX, A6-3420M, A4-3330MX, A4-3320M и A4-3305M: Новые APU выпускаются по 32-нанометровой технологии

    13:4524

    Компания Cisco анонсировала комплексную архитектуру CloudVerse:

    13:19

    Новая версия платы PandaBoard получила процессор TI OMAP4460: У PandaBoard ES есть и другие отличия от исходной версии

    12:43

    Через год Intel прекратит поставки чипсетов P55, H55 и H57 Express: Устройства будут доступны для заказа до 29 июня 2012 года

    12:214

    В будущем году ноутбуки полностью перейдут на web-камеры высокой четкости: В планшетах и смартфонах также заметна тенденция перехода к камерам большего разрешения

    11:5914

    Твердотельные накопители Super Talent TeraNova адресованы энтузиастам: Основу устройства составляет контроллер SandForce 2200 с оптимизированной прошивкой

    11:55

    Подставки GlacialTech V-Shield VX и SnowPad N2 охладят ноутбуки с экранами размером до 15,6 дюйма : V-Shield VX доступнf в серебристом цвете, V-Shield VX — в черном и белом

    11:33

    Игровая мышь Raptor M4 получит лазерный датчик разрешением 6000 dpi: Новинка имеет эргономическую форму, рассчитанную на хват правой рукой

    11:308

    Sharp и еще семь производителей ЖК-панелей заплатят за участие в картельном сговоре: Сумма штрафа — 388 млн. долларов

    11:1410

    В Корее обнаружилась улучшенная версия планшета LG Optimus Pad: Устройство построено на однокристальной платформе Qualcomm с CPU частотой 1,5 ГГц

    10:05

    Официально: первые представители серии GPU NVIDIA GeForce 600M - переименованные модели предыдущего семейства: Спецификации новинок полностью соответствуют трем моделям предыдущего поколения

    09:085

    Между портативным медиаплеером и планшетом: Cowon R7 под управлением Windows CE 6.0: Устройство оснащается сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов

    08:597

    CompactFlash Association приняла спецификацию Video Performance Guarantee (VPG): Наличие маркировки Video Performance Guarantee (VPG) подтверждает пригодность карты для работы с видео

    08:003

    Суд отказал Apple в притязаниях на торговую марку iPad в Китае: Компания Proview Technology зарегистрировала торговую марку iPad еще в 2000 году

    02:4520

    Серию мобильных GPU NVIDIA GeForce 600M открыли модели 610M, GT 630M и GT 635M : Новые GPU очень похожи на своих предшественников и это сходство не является случайным

    01:253

    Ультрабуки со временем будут все больше похожи на планшеты: Ультрабуки получат сенсорные экраны

    00:2414

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