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    28 декабря 2011

    Производители HDD, прикрываясь наводнением, пробуют улучшить условия контрактов: Сборщики ПК, напротив, не хотят брать на себя долгосрочные обязательства

    22:4020

    Apple пытается запатентовать питание портативных компьютеров от топливных элементов: Apple рассчитывает использовать топливные элементы для подзарядки аккумуляторов ноутбуков Macbook

    16:4723

    Начались серийные поставки контроллера USB 3.0 Innostor IC IS916, поддерживающего флэш-память типа TLC NAND: Ежемесячный объем поставок IS916 и предшествующей модели IS902 превышает миллион штук

    16:091

    Итальянские антимонопольщики оштрафовали Apple за обман потребителей: Это не первый случай, когда действия Apple вызвали интерес правоохранительных органов европейских стран

    14:2532

    Genesys Logic GL3620 — первый в мире контроллер USB 3.0 для web-камер: Новинка будет показана на стенде Genesys Logic на CES 2012

    13:0614

    Intel начала поставки процессоров Atom нового поколения (Cedar Trail): Платформа включает двухъядерные процессоры Intel Atom N2600, N2800, D2500, D2700 и чипсет Intel NM10 Express

    12:3418

    Samsung представит на MWC 2012 Galaxy S III и «стереоскопический смартфон»: Galaxy S III получи четырехъядерный процессор

    12:239

    Ориентированный на китайский рынок смартфон Nokia 801T анонсирован официально: В оснащение устройства входит четырехдюймовый сенсорный экран

    11:137

    Mouse Computer укомплектовала ноутбук Nextgear i950PA5-SP CPU Intel Core i7-2960XM и GPU NVIDIA GeFoce GTX 580M: Цена лэптопа едва-едва не дотягивает до отметки в $4000

    10:0310

    В результате модернизации ультрадешевый индийский планшет Aakash подорожал до $57: Ценовая разница в сравнении с устройством первого поколения - $12

    08:1110

    Вышел Skitch для iPad: Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    04:07

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