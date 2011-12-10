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    10 декабря 2011

    Panasonic начинает строительство фабрики 8.5G по выпуску панелей OLED: Производство будет расположено в Японии

    22:367

    Платформы Spreadtrum SC8805G и SC6810 позволят выпускать смартфоны стоимостью $40-50: Платформа SC8805G поддерживает TD-SCDMA, SC6810 — EDGE/WiFi

    22:175

    Android 4.0 портировали на планшет HP TouchPad: Решение HP открыть исходные тексты webOS вызвало одобрение и интерес со стороны сообщества разработчиков

    21:591

    Acer и ASUS пойдут на рынке ноутбуков по тому же пути, что и Apple: Производители надеются, что сокращение ассортимента усилит торговые марки

    18:4548

    Kodak и Heraeus «совершили прорыв» в области прозрачных проводящих пленок: Пленка, созданная специалистами Kodak и Heraeus, заменит в сенсорных экрана хредкий и нестабильный материал ITO

    17:59

    Моноблочный ПК Cybernet CyberMed G45 предназначен для медицинских учреждений: Компьютер имеет антибактериальное покрытие и фильтр, ограничивающий угол обзора

    17:23

    BlackBerry выпустит планшет с экраном разрешением 1280 х 768 точек: Диагональ экрана планшета составит, предположительно, 10 дюймов

    16:46

    HP открывает исходные коды webOS и намекает на выпуск нового поколения устройств с этой ОС: HP планирует сохранять активность в разработке и поддержке webOS

    16:045

    Fujitsu оснащает планшетный компьютер Stylistic Q550 процессором Intel Atom Z690 и SSD объемом 128 ГБ: Цена планшета с учетом двух новых компонентов — не менее $1165

    15:392

    Плата PICMG 1.3 DSM 96M4361o поддерживает процессоры Sandy Bridge: Размеры изделия — 338 x 126 мм

    15:121

    Nauticam NA-D7000V — обновленная версия подводного бокса для камеры Nikon D7000: Разработчики улучшили органы управления и добавили порт HDMI

    14:41

    OCZ готовит к выпуску SSD Petrol на базе контроллеров Indilinx Everest: Модели являются бюджетной версией SSD Octane с асинхронной флэш-памятью

    14:404

    Французский суд не стал запрещать продажи смартфона Apple iPhone 4S: Подававшая просьбу компания Samsung Electronics изучит основания отказа

    14:0513

    Корпус Sharkoon Tauron предлагается в трёх необычных вариантах расцветки: Модель рассчитана на установку системных плат типоразмера ATX и microATX

    14:00

    TSMC начинает третью фазу строительства Fab 15: Предприятие Fab 15 рассчитано на выпуск 28-нанометровой продукции

    13:1611

    Новый снимок позволяет заглянуть 3D-карте AMD Radeon HD 7900 (Tahiti) под систему охлаждения: На плате видны микросхемы памяти и другие элементы, включая 28-нанометровый GPU

    03:109

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