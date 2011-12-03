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    3 декабря 2011

    3D-карта ZOTAC GeForce GT 430 с поддержкой интерфейса PCI замечена в продаже в Японии: Изделие предлагается по цене около $165

    21:1125

    PRADA Phone by LG 3.0 будет представлен 14 декабря: Аппарат, предположительно, получит экран диагональю 4,3 дюйма, выполненный по технологии IPS

    21:106

    Dell отправила на пенсию 7-дюймовый планшет Streak: Dell Streak 7 отправился на пенсию спустя 3,5 месяца после Streak 5

    20:571

    Уточненные спецификации видеокарт AMD Radeon HD 7970 и 7950: и все-таки GDDR5: AMD Radeon HD 7970 получит 3 ГБ памяти GDDR5 эффективной частотой 5,5 ГГц

    20:4536

    Ассортимент Ronetix пополнился компьютерными модулями на базе Atmel AT91SAM9 : Размеры печатных плат модулей — всего лишь 67 x 35 мм

    19:351

    По оценке WD, за квартал отрасль недополучит 50-60 млн. жестких дисков: Компания оценивает ущерб собственности в результате наводнения в 50 млн. долларов, не считая потерь из-за остановки производства

    18:289

    Trillian 1.6.3.7 — обновление IM-клиента для iOS: Приложение позволяет вести переговоры посредством популярных протоколов обмена мгновенными сообщениями, таких как ICQ, AIM, Yahoo! Messenger

    16:57

    RaceChrono 1.45 для Symbian использует GPS-модуль необычным образом : Программа для записи результатов в любых видах спорта

    16:461

    Perfect Downloader 2.53 — универсальный менеджер загрузок для iOS: Программа поддерживает сохранение данных с самых популярных сайтов в Интернете

    16:36

    OfficeSuite 5.5 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    16:11

    Slick 0.70 — мобильный мультипротокольный чат с поддержкой Facebook: Приложение поддерживает протоколы ICQ, Yahoo, чат Facebook, AIM, MSN, Google Talk, Jabber.

    16:09

    Nokia приспосабливает Bluetooth для навигации внутри помещений : Протокол Bluetooth 4.0 Location Extension может быть стандартизован в ближайшие полтора года

    15:554

    Попытка Apple запретить продажи продукции Samsung в США провалилась: Американский суд отклонил запрос Apple на запрет продаж продукции Samsung

    15:2522

    Amazon Kindle Fire уступает по популярности только планшетам Apple: Заслугой Kindle Fire аналитики считают снижение цен на планшеты

    14:084

    Анонсирован объектив Sigma 17-50mm F2.8 EX DC HSM для камер Sony и Pentax: Цена новой версии будет такой же, как старой

    13:309

    «Плати картой» — новое приложение от Мегафона для владельцев iPhone и iPad: Оно позволяет управлять услугой «Пополнение счета банковской картой» с мобильного устройства.

    13:05

    Обновление Навител Навигатор 5.0.3.222 для iOS: В новой версии программы добавлен новый бесплатный интерактивный сервис НАВИТЕЛ.СОБЫТИЯ.

    13:01

    Foxit Mobile PDF 1.0 для Android: При помощи приложения можно просматривать документы PDF, добавлять к ним рукописные заметки

    12:55

    Высокий спрос на процессоры AMD FX заставляет AMD прекратить выпуск Phenom II и Athlon II : AMD делает выбор в пользу более прибыльных продуктов

    12:5061

    arcMedia Pro 2.400 — воспроизведение почти любых видеофайлов на Android : Медиапроигрыватель, который позволяет воспроизводить на мобильном устройстве популярные форматы видео

    12:481

    Карта AVerMedia Game Broadcaster HD позволяет захватывать и транслировать видеосигнал с ПК или игровой консоли: Карта расширения для слота PCI-Express поддерживает захват видео высокой четкости в формате 1080p

    12:076

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