  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 декабря 2011

    Фото дня: планшет Intel на платформе Medfield: Устройство поддерживает технологию NFC

    18:1539

    Видеокарта Zotac GeForce GTX 560 Ti Extreme OC+ со встроенным модулем разгона M-PCIE: подробности: Частота GPU видеокарты — 950 МГц

    17:152

    Твердотельные накопители Galaxy Laser GT оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Модель Laser GT объемом 120 ГБ стоит примерно $220

    16:259

    Лучшие видеоролики 2011 года от Nokia: На сайте Nokia Conversations опубликован список двенадцати самых запоминающихся видеороликов года

    13:58

    Число приложений в Windows Phone Marketplace превысило 50 тысяч: На загрузку первых 40 тысяч ушло потребовалось более года, а последние 10 тысяч были загружены всего лишь за 40 дней

    13:49

    Обновление быстрого клиента TwimGo 3.0.9 для Symbian, Meego и Maemo : TwimGo поддерживает работу со всеми основными функциями сервиса микроблогов

    13:42

    Dolphin Browser HD 7.3 Beta для Android улучшает работу Dolphin Connect: Кроме этого, в этом релизе улучшена функция Webzine.

    13:39

    arcMedia Pro 2.500 — воспроизведение почти любых видеофайлов на Android : Медиапроигрыватель, который позволяет воспроизводить на мобильном устройстве популярные форматы видео

    13:36

    Music PlayerPro 2.22 — многофункциональный проигрыватель для Android: Приложение позволяет редактировать теги файлов и использует систему рейтинга песен.

    13:33

    BattClock 3.8 выводит полезную информацию на экране Windows Mobile: Приложение показывает в процентном соотношении заряд батареи, информирует пользователя о текущем времени, загруженности процессора

    13:28

    QIP Speed Test 1.3 для iOS — тестирование качества мобильного Интернета: Программа позволит в любом городе мира самостоятельно проверить состояние мобильного интернета

    13:22

    Новая версия Nokia Play To 10.2.10 для NOKIA BELLE: С помощью программы можно транслировать фотографии, видео и аудиофайлы со смартфона непосредственно на телевизор, поддерживающий Wi-Fi

    13:11

    На Рождество активировано 6,8 млн устройств с Android и iOS: Также наблюдался небывалый бум на скачивание приложений

    12:09

    Корпус ASKTech NT-TX3000BK рассчитан на платы mini-ITX: Корпус ASKTech NT-TX3000BK поддерживает процессоры с TDP до 65 Вт

    11:0021

    Серверная системная плата Intel S4600LH сможет принять более терабайта оперативной памяти: Модель Intel S4600LH появится на рынке во втором квартале 2012 года

    10:0030

    Коврик из алюминия и резины Zalman AMP1000 стоит $50: Размеры AMP1000 равны 210 x 297 x 3 мм, масса — 668 г

    09:0014

    Названа дата выхода 22-нанометровых процессоров Intel Ivy Bridge: Процессоры Intel Ivy Bridge дебютируют 8 апреля

    08:0015

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018