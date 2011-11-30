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    30 ноября 2011

    Inno3D немного разгоняет 3D-карту GTX 560 Ti 448SP HyperCore и оснащает ее системой охлаждения собственной разработки: Карта получила «позолоченные» разъемы DVI

    21:243

    Мнение Canaccord Genuity: таиландское наводнение ударит и по Intel: Ситуацию с дефицитом HDD усугубляет высокая стоимость ультрабуков

    20:3710

    Сотрудничество Thinfilm и Polyera направлено на коммерческий выпуск памяти методом печати: Методом печати предполагается изготавливать и другие интегральные схемы

    20:206

    Delkin Devices начинает поставки карт памяти CFast промышленного класса: Носители объемом до 64 ГБ рассчитаны на эксплуатацию в расширенном диапазоне температур

    19:58

    «Игровая сетевая платформа» Killer E2100 интегрирована в системную плату GIGABYTE G1.Assassin 2 : Killer E2100 позволяет повысить приоритет игрового трафика

    19:46

    Дефицит комплектующих, в первую очередь, затронет HDD меньшего объема: Сборщики ПК будут вынуждены использовать накопители большего объема

    18:136

    Корпус Antec P280 отличается строгим дизайном и малым уровнем шума: Модель продолжает эволюцию серии Performance One

    17:5016

    Noctua выпустила ШИМ-версии корпусных вентиляторов NF-P12, NF-B9 и NF-R8: Основой новых моделей служит микросхема NE-FD1 собственной разработки

    17:457

    Основой однокристальной системы Samsung Exynos 5250 стали процессорные ядра Cortex-A15, работающие на частоте 2 ГГц: Серийный выпуск Samsung Exynos 5250 начнется во втором квартале 2012 года

    17:0515

    Apple не удовлетворили изменения, внесённые Samsung в планшет Galaxy Tab 10.1N: Компания запросила судебный запрет на продажи новинки на территории ЕС

    15:4527

    Samsung покажет на ISSCC 2012 20-нанометровую фазовую память плотностью 8 Гбит: Память PRAM интересна высокой скоростью работы и большим сроком службы

    15:276

    Sony рискнет предложить рынку еще один формат карт памяти: Новые сменные носители предназначены для записи видео

    15:0521

    Смартфон Lenovo LePhone K2 получит дисплей типа IPS диагональю 4,3 дюйма: Основой модели послужит двухъядерный процессор Qualcomm частотой 1,5 ГГц

    15:006

    Toshiba остановит половину своих полупроводниковых фабрик в Японии: Производитель стремится к сокращению расходов в условиях укрепления иены

    14:39

    Thermaltake одела корпус Commander MS-I Snow Edition в зимний камуфляж: Ключевым достоинством модели является возможность установки длинных видеокарт

    14:181

    Производители надеются, что субсидии Intel помогут снизить цены на ультрабуки в следующем квартале: «Компенсация» в размере $100 за каждый ультрабук позволит снизить цену на 5-10%

    13:568

    Наушники Creative HN-900 способны подавлять окружающий шум на 85%: Одна батарейка типа AAA обеспечивает их владельцу до 40 часов тишины

    13:528

    Флэш-накопители ADATA S107 с интерфейсом USB 3.0 не боятся ударов и воды: Модель подойдет активным пользователям, желающим выразить свой неповторимый стиль

    13:103

    3DMark появится на Android: Результаты можно будет сравнить с 3DMark для Windows 8, а также будет представлен онлайновый сервис, на котором будет доступно сравнение результатов разных устройств.

    13:035

    Видео дня: планшет Acer Iconia Tab A200: Появление рекламного ролика намекает, что дебют устройства не за горами

    13:035

    Смартфон Lenovo LePhone S760 получил дисплей типа AMOLED: Размер дисплея равен 3,7 дюйма

    12:52

    Каталог EVGA пополнили видеокарты GTX 560 Ti 448 Cores Classified и FTW: Обе модели имеют повышенные частоты и оснащены кулерами собственной разработки

    12:401

    ITC считает, что HTC не нарушала патент FlashPoint: члены Комиссии подтвердили решение судьи, вынесенное в июле текущего года

    12:402

    ChrisTV v.5.64 - программа для просмотра TV-передач на компьютере: Программа для просмотра TV-передач на компьютере

    12:402

    «Карты Google» для Android показывают планы супермаркетов и аэропортов: Среди других улучшений последней версии: раскрывающийся список основных функций в верхней части экрана

    12:394

    ChrisTWEAK v.2.55 - программа для записи ТВ-передач: Программа для записи ТВ-передач

    12:05

    xpy v.1.2.5 - утилита для настройки операционных систем Windows 2000/XP/2003: Утилита для настройки систем Windows 2000/XP/2003

    11:30

    Представлена флагманская вспышка линейки i-TTL Speedlight — Nikon SB-910: Рекомендованная цена новинки — $550

    11:201

    Hammacher Schlemmer начала прием заказов на «самую маленькую цифровую фотокамеру в мире»: Цена «малютки» — $100

    10:598

    ooVoo v.3.0.11 - бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети: Бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети

    10:55

    Samsung одержала победу над Apple в Австралии: Запрет на продажу планшетов Galaxy перестает действовать 2 декабря

    10:5128

    Freemake Video Converter v.3.0.0.0 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    10:20

    System Explorer v.3.6.2 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    09:45

    AMD представит первые видеокарты семейства Radeon HD 7000 5 декабря: По одной версии, речь идёт о мобильных GPU Thames и Seymour, по другой – о новой архитектуре NGC

    09:4517

    Нигма.РФ выпустила поисковый виджет для Android: Виджет оснащен автоматическим переводом, быстрым доступом к Википедии и умными поисковыми подсказками

    09:321

    Видеокарта GIGABYTE GV-N560448-13I выполнена по нормам технологии Ultra Durable VGA: Модель оснащена кулером с тремя 80-мм вентиляторами и испарительной камерой

    09:30

    Твердотельные накопители OCZ Talos 2 предлагаются в версиях объёмом от 100 ГБ до 1 ТБ: Новинки будут доступны в модификациях с флэш-памятью типа NAND MLC, eMLC и SLC

    09:152

    TeamViewer v.7.0 Build 12142 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    09:104

    ICY DOCK MB662USEB-2S-1 — обновленная версия двухдискового хранилища: Хранилище имеет интерфейсы FireWire 800, eSATA и USB 2.0

    09:001

    AppRemover v.2.2.21.1 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    08:35

    Movienizer v.4.5 – новая версия каталогизатора фильмов: Новая версия расширяет возможности каталогизатора фильмов

    08:00

    Серверными модулями Super Talent RDIMM DDR3-1600 можно заполнить все слоты без снижения производительности: Модули W16RA2G8M и W16RB4G8M поддерживают четырехканальные конфигурации

    01:4010

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