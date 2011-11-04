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    4 ноября 2011

    Процессорный охладитель Alpenföhn Matterhorn Rev. B получил универсальное крепление: А также покрытое никелем основание и кабель для подключения второго вентилятора

    19:441

    Micron увеличивает объем серверных модулей LRDIMM до 64 ГБ: Образцы модулей Micron LRDIMM объемом 64 ГБ будут доступны в феврале 2012 года

    18:208

    GIGABYTE готовит к выпуску ноутбуки P2532F и P2532H на платформе Huron River: Работают устройства под управлением Windows 7 Home Premium или Professional

    17:40

    Монитор BenQ XL2420T заточен под требования профессиональных игроков: Поддерживается NVIDIA 3D Vision 2

    17:002

    Системная плата MSI X79MA-GD45 с гнездом LGA 2011 выполнена в типоразмере microATX: Модель хорошо подходит на роль основы для компактного, но мощного игрового ПК

    16:4510

    Lenovo начала продажи моноблочных ПК C225: Основой Lenovo C225 является гибридный процессор AMD E-450

    16:106

    Ассортимент Swiftech пополнили системы водяного охлаждения серии H2O-x20 Edge HD: В конструкцию изделий новой серии включен процессорный водоблок Apogee HD

    15:1513

    Новый планшет Barnes & Noble Nook Tablet появится в продаже 16 ноября по цене $249: На вопрос «Чем же Nook Tablet лучше?» компания отвечает коротко и ясно: «Чем Kindle Fire»

    14:054

    Накопители в стыковочной станции Sharkoon SATA QuickDeck Pro размещаются горизонтально: К ПК док подключается по интерфейсу USB 3.0

    13:335

    Следующий планшет Amazon Kindle Fire получит экран меньшего размера, чем планировалось?: Планшету с экраном размером 10,1 дюйма по диагонали будут предшествовать две модели с меньшими экранами

    12:28

    HTC официально представила смартфон Rezound с поддержкой 4G LTE и Beats Audio: Смартфон получил дисплей диагональю 4,3 дюйма и разрешением 1280 х 720 пикселей

    12:102

    Project Moonshot — HP предлагает отрасли создать серверную платформу с очень низким энергопотреблением и малыми габаритами: Разработанная в HP технология Converged Infrastructure станет частью платформы

    12:002

    Вскрытие планшета ASUS Transformer Prime позволило увидеть однокристальную систему NVIDIA Tegra 3: Планшет поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, но не 3G

    10:3515

    Delta обещает в будущем году начать выпуск электронной бумаги размером «более 40 дюймов» : Основной областью применения больших дисплеев из электронной бумаги названы рекламные стенды и ценники в магазинах

    08:001

    Аналитики снижают прогноз дохода NVIDIA от продаж GPU и процессоров Tegra : Неудачная попытка других производителей потеснить Apple на рынке планшетов рикошетом ударила по NVIDIA

    07:005

    AMD «оптимизирует расходы»: в ближайшее время будет уволен каждый десятый сотрудник: AMD ищет резервы повышения конкурентоспособности

    01:1545

    Lenovo публикует результаты второго квартала 2011/12 финансового года :

    00:174

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