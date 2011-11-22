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    22 ноября 2011

    Серверы Dell PowerEdge на процессорах AMD Opteron 6200 опередили конкурентов: Сервер Dell PowerEdge M915 установил мировой рекорд энергетической эффективности среди blade-серверов

    22:4024

    У BiTMICRO готово новое поколение контроллеров SSD: Производительность накопителей с новыми контроллерами превысит 400000 IOPS, а объем — 5 ТБ

    21:404

    Адаптер I-O DATA USB-RGB3/D позволяет подключить монитор с интерфейсом DVI к порту USB 3.0: Новинка окажет службу владельцам старых, но хороших мониторов, желающим наблюдать изображение высокого качества

    20:452

    Samsung готовит четырехъядерную однокристальную систему Exynos 4412: Тактовая частота CPU составит, скорее всего, 1,5 ГГц

    20:226

    На сайте Intel «засветился» процессор Core i3-2370M: Модель с тактовой частотой 2,4 ГГц возглавит линейку мобильных процессоров Core i3

    20:15

    ZOTAC выпускает бесшумную 3D-карту GeForce GTS 450 ZONE Edition: Карта оснащена интерфейсами DVI, HDMI и DisplayPort

    20:018

    Видео дня: планшет ASUS Eee Pad Transformer Prime под управлением Android 4.0.1: На видео показана игра Riptide GP, которая задействует все четыре ядра платформы Tegra 3

    19:406

    Европейские регуляторы озабочены тем, что патенты становятся инструментом нечестной конкуренции: Руководитель антимонопольного органа Евросоюза публично высказал свои опасения

    19:3812

    Apacer AH134: «первый в мире» автомобильный флэш-накопитель : Размеры AH134 равны 28,3 x 16,5 x 8,5 мм

    19:145

    Корпус Antec Eleven Hundred рассчитан на системную плату XL-ATX и четыре видеокарты: В корпусе можно установить до семи вентиляторов, в том числе один 200-миллиметровый

    19:102

    Intel Pentium 350 — серверный процессор с TDP 15 Вт: Тактовая частота CPU — 1,2 ГГц

    19:0510

    AMD отменяет выпуск платформы Deccan и сосредотачивает усилия на Brazos 2.0: Причиной такого решения стали проблемы с APU под кодовым названием Wichita

    18:389

    Lenovo готовит к выпуску карманный планшет IdeaTab с пятидюймовым дисплеем: Внешне модель отчетливо напоминает снятый с производства планшет Dell Streak 5

    17:503

    HID Global анонсировала решение для защиты компьютера от несанкционированного доступа :

    17:37

    В мини-ПК Giada D2303 используются процессоры Intel Core второго поколения: Возможна комплектация ускорителем GeForce GT 520

    17:171

    ITC не нашла в продукции Apple нарушения двух патентов S3 Graphics: Комиссия отметила предварительное решение судьи

    16:3613

    В набор для сборки ПК VIA ARTiGO A1150 размерами 146 x 52 x 99 мм входит корпус и плата с x86-совместимым двухъядерным процессором : Компьютер, умещающийся на ладони, поддерживает видео высокой четкости

    15:516

    Вторая волна ультрабуков будет представлена на CES 2012 : Производители ищут новую «тему», способную заинтересовать потребителей

    14:5712

    McAfee AVERT Stinger v.10.2.0.383 - утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    13:50

    Rexchip Electronics завершила переход на 30-нм техпроцесс по выпуску чипов памяти DDR3: Ежемесячный объём выпуска пластин достиг значения 80 тысяч штук на месяц раньше намеченного срока

    13:42

    WindowSpace v.2.5.6 - программа для манипулирования окнами приложений в Windows: Программа для манипулирования окнами приложений в Windows

    13:15

    Samsung предлагает обновлённый «хромбук» Series 5 Chromebook за $349: Новинка отличается глянцевым покрытием крышки и обновлённой версией Chrome OS

    12:4518

    Опубликован годовой отчет HP — эксперимент с webOS стоил компании 3,3 млрд. долларов: Распродажа планшетов позволила вернуть 0,2 млрд. долларов

    12:435

    FotoMix v.8.7.1 - небольшая программа для обработки цифровых изображений: Небольшая программа для обработки цифровых изображений

    12:40

    SoftPerfect Network Scanner v.5.3.1 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    12:05

    IDEAL Administration v.12.1 - программа для облегчения процесса администрирования сетей: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    11:30

    Начались продажи первой в мире электронной книги Kyobo e-Reader с экраном Qualcomm mirasol: Розничная цена изделия равна $310

    10:5533

    FastPictureViewer Pro v.1.6 Build 223 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    10:55

    AudioGrail v.6.19 - сборник утилит для обработки музыкальных файлов: Сборник утилит для обработки музыкальных файлов

    10:20

    Mimo Magic Touch и Magic Touch Deluxe — 10-дюймовые сенсорные мониторы с подключением по USB: Модель Magic Touch стоит $300, Magic Touch Deluxe — $330

    10:057

    FreeFileSync v.4.3 - быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    09:453

    TransMac v.10.2 - небольшая программа для Windows, которая позволяет копировать файлы с и на диски Macintosh: Небольшая программа для Windows, которая позволяет копировать файлы с и на диски Macintosh

    09:10

    D3DGear v.4.11 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    08:35

    ACPsoft PDF Converter v.1.0 - программа конвертирования PDF в другие форматы: Новая программа решает большинство задач по преобразованию документов в другие форматы

    08:00

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