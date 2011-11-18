  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 ноября 2011

    AOC Aire Pro i2353Ph — тонкий 23-дюймовый монитор на базе панели типа IPS за 150 евро: Толщина дисплея устройства — 9,2 мм

    20:3636

    Фото дня: Galaxy GeForce GTX 580 с поддержкой трех мониторов: В конструкцию системы охлаждения входят тепловые трубки, большой радиатор и три вентилятора

    20:338

    Отрасль в четвертом квартале недополучит более трети поставок жестких дисков: По оценке Seagate Technology, суммарный объем выпуска HDD достигнет 110-120 млн. штук

    20:152

    Philips оснастила монитор PowerSensor 241P4QPYES/00 ЖК-панелью типа AMVA и светодиодной подсветкой: Устройство оснащается видеовходами DVI и DisplayPort

    20:025

    Специалисты IBM предлагают применять жидкость не только для охлаждения, но и для питания процессоров : В системе планируется использовать электролит с ионами ванадия

    19:1618

    Acer готовит планшеты Iconia A700 и A701 с процессором Tegra 3 и экраном, чье разрешение превышает Full HD: Диагональ дисплея при этом остается равной десяти дюймам

    16:2424

    Sony планирует увеличить выпуск датчиков изображения еще на 50%: Будет увеличен выпуск датчиков типа CCD и CMOS

    16:11

    LG Electronics заключает лицензионное соглашение с Intellectual Ventures: Южнокорейские производители пошли на сотрудничество с патентным троллем

    15:301

    В будущем году Samsung и LG Display начнут выпуск панелей OLED на линиях 8.5G: В сегменте дисплеев малого и среднего размера ожидается усиление конкуренции

    14:5718

    PNY оценивает «высокоскоростной» кабель HDMI для устройств Apple в $40: Цвет активного кабеля подобран под цвет устройств Apple

    14:307

    На коврике Corepad DeskPad помещается не только мышь: Одновременно выпущены коврики Corepad Keira черного и белого цвета

    14:106

    ChrisTV Online! v.6.70 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    13:15

    Габариты мини-ПК MicroSpace MPC-pOne равны 122 x 99 x 53 мм: Система с пассивным охлаждением построена на процессоре Intel Atom Z510 или Z530

    13:145

    Процессоры AMD Llano замечены в прототипах MacBook Air: Основной причиной интереса Apple к Llano стала мощность интегрированного GPU

    12:5025

    Hyena v.8.8 - программа для централизованного управления Windows-системами: Программа для централизованного управления Windows-системами

    12:402

    У LSI готов расширитель SAS 12 Гбит/с, рассчитанный на подключение до 44 устройств: Максимальное количество адресов SAS равно 2048

    12:351

    Digsby Build 91 - бесплатный Интернет-пейджер с возможностью взаимодействия с электронной почтой и социальными сетями: Бесплатный Интернет-пейджер с возможностью взаимодействия с электронной почтой и социальными сетями

    12:05

    Манго-Твиттер ― официальный клиент: В российском Windows Phone Marketplace стал доступен официальный клиент Twitter

    11:30

    Аналитики Citigroup просчитали срок выхода смартфона Amazon KindlePhone: Определена также платформа и примерная себестоимость устройства

    11:1910

    Microsoft: вторая конференция о веб-стандартах: 30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет вторая конференция HTML5 Camp

    10:55

    В серию корпусных вентиляторов BitFenix Spectre Pro вошли модели типоразмера от 120 до 230 мм: Разновидности Spectre Pro LED имеют светодиодную подсветку красного, синего или белого цвета.

    10:386

    Обновление Dr.Web для Symbian OS: Обновление программного продукта Dr.Web для Symbian OS

    10:20

    Adobe Connect Mobile v.1.7.5 для Apple iOS — новая версия для проведения веб-конференций: Вышла новая версия приложения для организации веб-конференций Adobe Connect Mobile

    09:45

    CompuLab, cпустя 10 месяцев после премьеры, начала прием заказов на мини-компьютер fit-PC3: Минимальная цена устройства - $328, максимальная - $698

    09:443

    ESET: зафиксирован рост угроз, направленных на кражу учетных записей в соцсетях: ESET сообщает о самых распространенных интернет-угрозах

    09:10

    Jet Screenshot v.3.0.1 покажет решение проблемы при помощи скриншота: Коммерческая версия программы для общения при помощи скриншотов позволит максимально сократить время, необходимое для дистанционного консультирования клиентов

    08:351

    Acer укомплектовала ультрабук S3 процессором Core i7 и SSD объемом 240 ГБ: Цена лэптопа в США с учетом новых "наворотов" составила $1300

    08:3515

    ABBYY Business Card Reader v.4.6 для iPhone – новые возможности для работы с контактной информацией: ABBYY выпускает ABBYY Business Card Reader 4.6 для iPhone

    08:00

    Сердцем планшета HTC Quattro послужит однокристальная платформа NVIDIA Tegra 3: Предполагается, что первый четырёхъядерный планшет HTC увидит свет в начале 2012 года

    03:355

    Sapphire выпустила низкопрофильную версию видеокарты Radeon HD 6670: Модель занимает один слот расширения и оснащена небольшим вентилятором

    03:0011

    В продаже замечена обложка-подставка для планшета ASUS Eee Pad Transformer Prime: Изделие со знакомым названием Smart Cover придётся по душе любителям оригами

    02:406

    Процессоры Ivy Bridge-E будут совместимы с гнездом LGA 2011 и чипсетом X79 Express: Появление в продаже моделей для энтузиастов ожидается в четвёртом квартале 2012 года

    02:159

    Новая версия Maxthon Mobile 2.3 для Android экономит трафик: Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    01:48

    Яндекс.Карты для iPhone дают возможность загружать карты целиком: Всего на данный момент сохранить можно карты 41 города России и Украины

    01:28

    Вышла Opera Mini 6.51 для iPhone и iPad : Последний релиз исправляет некоторые проблемы с сетью, обнаруженные в версии 6.5.

    01:17

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018