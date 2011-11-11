  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 ноября 2011

    ASUS предлагает использовать материнскую плату ASUS P9X79 WS на чипсете Intel X79 в серверах и рабочих станциях: Новинка будет использоваться в связке с процессорами Sandy Bridge-E

    23:0214

    Президент ARM готовится оставить свой пост: Из компании ARM уходит один из основателей

    22:405

    По оценке IDC, нехватка HDD помешает выпустить в первом квартале 2012 года каждый пятый ПК: Из-за наводнения в Таиланде выпуск ПК сократится более чем на 20%

    21:5412

    В будущем году Intel выпустит CPU, специально спроектированные для планшетов: Новыми процессорами Intel рассчитывает атаковать ARM на рынке планшетов

    21:2852

    Toys R Us предлагает детский планшет Nabi Tablet: Новинка работает под управлением Android и имеет дружелюбный интерфейс

    19:247

    VERZO Technology представила свой первый смартфон под названием Kinzo: Модель с оригинальным дизайном имеет богатый комплект поставки

    19:023

    Samsung Galaxy S II на платформе Texas Instruments замечен в продаже: Частота CPU соответствует частоте ранее выпущенной модели - 1,2 ГГц

    18:5735

    Системная плата VIA VE-900 построена на базе процессора Nano X2 и чипсета VX900: Производитель позиционирует новинку как идеальный вариант для построения HTPC

    17:5510

    Анонс нового поколения мобильных 3D-карт NVIDIA состоится 6 декабря : Серию откроют GPU GeForce 610M, GeForce GT 630M и GeForce GT 635M

    17:4511

    Блоки питания Thermaltake серии Smart ориентированы на массовый сегмент: В серию вошло семь моделей, из которых три имеют модульную кабельную систему

    17:342

    Процессорный кулер Coolink Corator DS получил поддержку гнезда LGA 2011: Основание кулера формируют четыре медные тепловые трубки диаметром 8 мм

    16:35

    Tweak-7 v.1.0 Build 1125 - утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7

    15:00

    Vir.IT eXplorer Lite v.7.0.24 - небольшой антивирус для операционных систем Windows: Небольшой антивирус для операционных систем Windows

    14:25

    FlashGot v.1.3.4 - дополнение к Firefox для удобной скачки файлов: Дополнение для веб-браузеров Firefox для удобной скачки файлов

    13:503

    Samsung купила лицензию на GPU PowerVR SGX MP, используемый в iPad 2: Южнокорейский производитель не хочет ограничивать себя ARM Mali

    13:4023

    Screenshot Captor v.2.102.01 - бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    13:15

    Colorful предлагает энтузиастам самостоятельно раскрасить видеокарту iGame GTX560Ti Kudan: В комплект поставки входит набор из восьми тюбиков с акриловыми красками и трёх кисточек

    13:1018

    SLR Magic радует владельцев камер системы Micro Four Thirds объективом HyperPrime 12mm F1.6: Широкий угол в сочетании с высокой светосилой делают новинку хорошо подходящей для съемки интерьеров и городских пейзажей

    12:409

    FlvPlayer4Free v.4.5.0.0 - бесплатный медиаплеер для воспроизведения FLV-файлов: Бесплатный медиаплеер для воспроизведения FLV-файлов

    12:40

    Корпуса GIGABYTE GZ-G1 и GZ-G1 Plus укомплектованы вентиляторами с зелёными лопастями: Скорость вращения каждого из вентиляторов можно регулировать вручную

    12:105

    Dropbox v.1.2.48 Final - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    12:052

    DreamMail v.4.6.9.0 - небольшой бесплатный почтовый клиент: Небольшой бесплатный, качественный почтовый клиент

    11:30

    IDT показала первый в отрасли контроллер для подключения сенсорной панели по интерфейсу Embedded DisplayPort 1.3:

    11:20

    FileZilla v.3.5.2 - бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент: Бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент

    10:55

    EVGA начала продажи крепления для процессорного охладителя Superclock, обеспечивающие совместимость с LGA 2011: Крепление стоит $10

    10:242

    Kaspersky TDSSKiller v.2.6.17.0 - утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    10:201

    NVIDIA отчиталась за очередной квартал — доход за три месяца составил 1,07 млрд. долларов: На финансовом календаре NVIDIA недавно завершился третий квартал 2012 года

    09:552

    Adobe Flash Player v.11.1.102.55 Final - популярный флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    09:453

    Samsung Illusion – бюджетный Android-смартфон с процессором частотой 1 ГГц: Внешне модель напоминает некогда флагманский смартфон Nexus S

    09:2410

    Закончилась конференция Tech•Ed Russia 2011: Крупнейшую технологическую конференцию Microsoft в России посетили более 2 500 специалистов из России и стран СНГ, а также более 50 000 человек в онлайне

    09:10

    Фонд «Сколково» и Microsoft: расширение сотрудничества по поддержке стартапов в России: Анонсированы планы дальнейшего сотрудничества по развитию программы поддержки инновационных стартапов в России

    08:35

    Вирусописатели создали троянец, угрожающий фармацевтическим компаниям: Началось распространение вредоносной программы BackDoor.Dande

    08:002

    Настольные процессоры Haswell получат новый корпус — H3 (LGA 1150): Размеры LGA 1150 и LGA 1155 почти равны

    03:0060

    Adobe оставит Android без Flash Player : Версия Flash Player 11.1 станет последней для мобильных устройств

    01:5317

    GeForce GTX 560 Ti 448 Core: производительность на уровне GeForce GTX 570 и «ограниченный тираж»: Тактовая частота GPU видеокарты составит 730 МГц

    01:1112

    TDP процессоров Haswell для ультрабуков не превысит 15 Вт: Платформа Shark Bay охватит три сегмента рынка: настольные ПК, ноутбуки и ультрабуки

    00:588

    GoodReader 3.10.2 for iPad — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    00:36

    FBReaderJ 1.2.2 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    00:31

    Вышла обновленная версия клиента Dropbox 1.4.6 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    00:281

    Swype 2.1 Beta для Symbian — ускоренный набор текста: С ее помощью можно набирать на экране мобильного гораздо быстрее, чем обычными способами — до 40 слов в минуту.

    00:24

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018