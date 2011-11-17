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    17 ноября 2011

    CLRC663 — первая интегральная схема NFC нового поколения : Новинка NXP Semiconductors полностью соответствует стандартам для диапазона 13,56 МГц

    21:4311

    DataTraveler HyperX 3.0 — самый быстрый флэш-накопитель Kingston с интерфейсом USB: Скорость чтения достигает 225 МБ/с, скорость записи — 135 МБ/с

    21:1710

    Контрактные цены на модули памяти DDR3 объемом 2 ГБ снизились до $10: Перепроизводство памяти сохранится в первой половине 2012 года

    20:5710

    STMicroelectronics представила 32-разрядный модуль TPM: Ознакомительные образцы ST33TPM12LPC уже доступны

    20:22

    Процессорный охладитель Prolimatech Lynx предлагается по цене 28 евро: Модель может быть оснащена двумя вентиляторами типоразмера 120 мм

    20:103

    Yeston выпускает 3D-карту Radeon HD 6790 стоимостью $125: Карта оснащена двумя выходами DVI, одним выходом HDMI 1.4a и одним — DisplayPort 1.2

    19:578

    Производители ПК начнут покидать рынок планшетов в будущем году: Шансы на успех в конкуренции с поставщиками контента очень невелики

    19:1014

    ASUS готовит бюджетный тонкий ноутбук U32U на платформе AMD Brazos: В конфигурацию лэптопа войдет APU AMD E-450

    17:2316

    Исследователи в очередной раз на порядок улучшили скорость зарядки и емкость литиевых батарей : За увеличение емкости и скорости зарядки пришлось платить ухудшением другого показателя

    16:2515

    Ricoh анонсирует компактную камеру CX6: Объектив Ricoh CX6 охватывает диапазон ЭФР 28-300 мм

    15:444

    Наборы Kingston HyperX Genesis состоят из 8, 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR3: Для энтузиастов компания подготовила наборы из модулей памяти частотой 2133 и 2400 МГц

    15:155

    Ashampoo ClipFinder HD v.2.22 - бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах : Бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах

    15:00

    Принята спецификация OpenCL 1.2: Использование стандарта параллельного программирования OpenCL не требует лицензионных платежей

    14:59

    Твердотельные накопители Plextor M3S оснащаются 24-нм флэш-памятью Toshiba: Накопители способны развить скорости до 525 МБ/с при чтении и до 445 МБ/с при записи

    14:508

    MediaMonkey v.4.0.0 Build 1459 - бесплатный органайзер медиафайлов: Бесплатный органайзер медиафайлов

    14:25

    Qualcomm анонсировала восемь мобильных процессоров Snapdragon нового поколения: Новинки построены на микроархитектуре под условным обозначением Krait

    14:103

    Advanced SystemCare v.5.0.0 Final - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    13:50

    Barnes & Noble тоже удалось начать поставки планшета с опережением срока: Barnes & Noble рассчитывает до конца года отгрузить 800000-900000 устройств Nook Tablet

    13:453

    Samsung начинает продажи в Германии изменённой версии планшета Galaxy Tab: Компания слегка изменила дизайн устройства в надежде обойти запрет на продажи

    13:4017

    TinyPic v.3.18 - небольшая, бесплатная и простая программа для автоматического изменения размера картинок: Небольшая, бесплатная и простая программа для автоматического изменения размера картинок

    13:15

    Плата SparkFun Electric Sheep поможет разработчикам периферии для устройств с ОС Android: Стоимость платы — $80

    13:122

    AkelPad v.4.7.0 - небольшой бесплатный текстовый редактор: Крошечный бесплатный текстовый редактор

    12:40

    Syncplicity 1.0.3 для Android — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    12:35

    Sony подтвердила возобновление выпуска камер со сменными объективами : Производство, пострадавшее от наводнения, налажено в другом месте

    12:202

    AML Free Registry Cleaner v.4.23 - бесплатная утилита для чистки реестра ОС Windows: Бесплатная утилита для чистки реестра ОС Windows

    12:05

    Жесткие диски в розничной торговле могут начать дешеветь уже в декабре: Риск затоваривания заставит сбросить цены

    11:3931

    Iconix eMail ID v.4.50.1 - идентификационная программа для электронной почты: Идентификационная программа для электронной почты

    11:30

    Компания Rambus за один день потеряла 1,2 млрд. долларов: Поражение в суде против Micron Technology и Hynix Semiconductor ударило по стоимости акций Rambus

    10:5826

    GRBackPro v.7.5.13 - программа для создания резервных копий под ОС Windows: Программа для создания резервных копий данных и информации под операционными системами Windows

    10:55

    Waterfox v.8.0 - 64-битный вариант Firefox v.8.0: Бесплатный 64-битный вариант Firefox v.8.0

    10:20

    Firefox v.8.0.1 - обновленная версия популярного веб-браузера: Исправленная версия Firefox 8.0

    09:451

    Удаленное управление Dr.Web для Android с помощью Центра управления Dr.Web Enterprise Security Suite: Компания «Доктор Веб» сообщает об интеграции продукта Dr.Web для Android Антивирус + Антиспам и Центра управления Dr.Web Enterprise Security Suite

    09:10

    "Азбука АБВГДейка HD" поможет ребенку освоить русский алфавит на iPad: Stylemix Group создала приложение для iPad, iPhone и iPod touch для обучения детей азбуке русского языка

    08:35

    Приложения Adobe Touch Apps доступны в Android Market: Шесть новых приложений для планшетов — возможность для творчества где угодно и когда угодно

    08:00

    Компания Intel рассказала о процессорах Xeon E5 и сопроцессорах Knights Corner: Сопроцессоры Knights Corner будут выпускаться по 22-нанометровой технологии

    08:0019

    Archos оснастила планшет Arnova 9 G2 сенсорным экраном IPS диагональю 9,7 дюйма : Изделие оснащается центральным процессором частотой 1 ГГц

    00:1513

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