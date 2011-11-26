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    26 ноября 2011

    Flash Rods скрещивает внешний жесткий диск и масштабную модель автомобиля Mercedes SLS: Цена изделия равна $250

    15:0011

    Встраиваемый мини-ПК Kontron Box-PC MICROSPACE MPC-p2 на APU AMD поддерживает DirectX 11: Миниатюрный компьютер имеет пассивное охлаждение

    14:3718

    inSpectrum: cпотовые цены на память типа DRAM медленно пошли вверх, рост сохранится до конца года: Что касается цен на флэш-память типа NAND, они остаются практически неизменными

    14:143

    Будущий год станет для NVIDIA годом 28-нанометровых GPU GeForce Kepler: Двигаясь от простого к сложному, NVIDIA рассчитывает за год охватить все сегменты рынка

    13:539

    ASUS рассчитывает на отгрузку в этом году не менее 14 млн. ноутбуков, 4,6 млн. нетбуков и 1,7 млн. планшетов: ASUS не видит возможности наращивать поставки нетбуков в будущем году

    12:483

    IBASE использует процессор VIA Nano X2 в системе сетевой безопасности FWA7404: Система FWA7404 предназначена для малых и домашних офисов

    12:251

    AT&T передумала покупать T-Mobile за 39 млрд. долларов: Отказ от сделки выльется AT&T в кругленькую сумму

    11:4511

    Корпус In-Win BUC 101 предназначен для игровых ПК: Габариты корпуса равны 496 х 200 х 508 мм

    11:007

    В линейку блоков питания XFX Pro Series вошли модели Limited Black Edition и Black Edition : БП XFX Pro Series Black Edition обладают сертификатами 80 Plus Gold и 80 Plus Platinum

    08:004

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