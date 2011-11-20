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    20 ноября 2011

    Samsung подготовила спецверсию смартфона Galaxy Ace для поклонников марки Hugo Boss: Устройство оценивается в 280 евро

    21:4315

    Fructel Gametel — игровой контроллер для любителей поиграть на смартфонах под управлением Android: Цена устройства составит 60 евро

    21:366

    AntiVirus Free 2.92 — защита данных для устройств с Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    19:17

    Evernote 3.3 для Android более тесно интегрирован со Skitch : Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    19:05

    Смартфон Lumia 900 замечен в рекламном ролике Nokia : Технические данные Nokia Lumia 900 пока остались за кадром

    17:354

    Фото дня: камера Nikon D800: Подтверждены основные технические данные D800, но о дате анонса информации пока нет

    14:3429

    Глава NVIDIA ожидает, что планшеты на процессоре Tegra 3 будут стоить $299: На снижение цены отведена «пара кварталов»

    13:508

    Модели начального уровня в семействе Radeon HD 7000 будут получены переименованием?: По некоторым данным, откладывать покупку 3D-карты в ожидании «нового поколения» не стоит

    12:5313

    FXI превратила USB-диск в микро-компьютер на платформе ARM : Устройство оснащается процессором частотой 1,2 ГГц

    01:1513

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