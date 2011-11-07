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    7 ноября 2011

    AUO показала прототип 32-дюймовой панели типа OLED: Толщина панели составляет 3 мм

    23:2223

    Fujitsu начинает продажи суперкомпьютеров PRIMEHPC FX10 производительностью до 23,2 PFLOPS: Основой PRIMEHPC FX10 являются процессоры Fujitsu SPARC64 IXfx

    23:0717

    Дефицит HDD заставит сократить выпуск компьютеров и будет устранен не раньше февраля-марта будущего года: Сборщики ПК исчерпают запасы HDD в декабре

    22:4011

    Процессорный охладитель Zalman CNPS11X Performa подойдет для процессоров Intel в исполнении LGA2011 : Конструкция Zalman CNPS11X Performa включает четыре тепловые трубки

    22:184

    HIS оснащает низкопрофильную видеокарту на базе Radeon HD 6670 двумя вентиляторами: Видеокарта оснащается 1 ГБ памяти GDDR5

    22:034

    К 2014 году ISORG рассчитывает начать массовый выпуск органических датчиков изображения, используя технологию печати: Пилотное производство малыми сериями будет запущено к третьему кварталу 2012 года

    22:003

    Barnes & Noble снижает цену на Nook Color до $199, на Nook Simple Touch — до $99: Одновременно представлен планшет Nook Tablet

    21:321

    ATTO Technology выпускает первые в отрасли хост-адаптеры SAS/SATA для шины PCI Express 3.0: Максимальная пропускная способность модели ExpressSAS H6F0 равна 8 ГБ/с

    21:263

    Представлен планшет Barnes & Noble Nook Tablet ценой $249: Устройство оснащено семидюймовым дисплеем типа IPS

    20:587

    Моноблочный ПК HP TouchSmart 620 оснащен стереоскопическим дисплеем: В комплект входят очки с активными затворами

    20:08

    Камера Panasonic LUMIX DMC-3D1 способна записывать объёмное HD-видео в формате 1080p: В 2D-режиме можно одновременно снимать на видео всю сцену целиком и в то же время делать портреты крупным планом

    18:359

    Производительность SSD OCZ Technology RevoDrive 3 Max IOPS достигает 245000 IOPS, скорость чтения — 1,9 ГБ/с: В режиме записи скорость достигает 1,7 ГБ/с

    18:249

    Motorola Mobility выиграла в Германии патентный спор с Apple: Предварительное решение суда вынесено не в пользу Apple

    17:5225

    Panasonic LUMIX DMC-GX1: новая системная компактная камера с сенсорным управлением: Новинка стала экономичнее предшественницы

    16:366

    Chill Innovation ориентирует беспроводную мини-клавиатуру KB-1RF на владельцев HTPC: Миниатюрная беспроводная клавиатура Chill KB-1RF оснащена сенсорной панелью

    15:447

    Stellarium v.0.11.1 - бесплатный планетарий для вашего компьютера: Бесплатный планетарий для вашего компьютера, который отображает реалистичное небо в 3D

    14:251

    Foobar 2000 v.1.1.9 - качественный, бесплатный медиаплеер: Качественный, бесплатный медиаплеер

    13:50

    Мобильный трафик данных вырастет к 2016 году в 10 раз:

    13:473

    Фото дня: смартфон Sony Ericsson Xperia Nozomi: В Сети «засветился» первый смартфон Sony Ericsson на двухъядерном процессоре

    13:349

    TeamViewer v.6.0 Build 11656 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    13:155

    Cooler Master начинает бесплатную раздачу креплений для LGA2011: Пока программа включат модели Hyper 212 EVO или Hyper 212 Plus

    12:402

    Fresh Diagnose v.8.59 - утилита для тестирования быстродействия ПК: Утилиты для тестирования быстродействия ПК

    12:40

    CPUCooL v.8.0.14 - программа для контроля работы аппаратных ресурсов ПК: Новая версия программы для контроля работы аппаратных ресурсов ПК

    12:05

    HD Tune Pro v.5.00 - утилита измерения быстродействия HDD: Утилита измерения быстродействия HDD

    11:30

    «Ведущий азиатский производитель» лицензирует у DuPont технологию выпуска больших и дешевых экранов типа AMOLED: Грядет эра AMOLED?

    11:1622

    Auto App Organizer 3.75 — упорядочивание программ на Android: При помощи Auto App Organizer можно навести порядок в огромной коллекции ПО, автоматически отсортировав софт по категориям

    10:58

    Geekbench v.2.2.3 - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК

    10:55

    SpeedFan v.4.45 - утилита для мониторинга температур и контроля скоростей вращения крыльчатки вентиляторов: Утилита для мониторинга температур и контроля скоростей вращения крыльчатки вентиляторов

    10:20

    Magic Piano 3.0 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    09:55

    Обновление BSPlayer 1.0.119 для Android поддерживает аппаратное ускорение: Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    09:47

    Инструментарий разработчика от ABBYY – теперь на платформе Windows Azure: Средства разработки ABBYY теперь поддерживают облачную платформу Windows Azure

    09:45

    Nokia Battery Monitor увеличивает время автономной работы: Приложение, которое показывает уровень заряда аккумулятора, а также приблизительное время работы устройства

    09:36

    Карманный счетовод 1.0.7 — учет финансов на Android : В программе можно вести учет расходов и доходов, учет долгов и вкладов, делать переводы между счетами, вести историю операций

    09:27

    Вышел Acronis Snap Deploy 4: Компания Acronis представила новый инструмент для миграции и развертывания ПК, серверов и виртуальных машин

    09:10

    Почта Mail.Ru запустила специальный сервис для крупных отправителей писем: Mail.Ru запустила сервис для пользователей, отправляющих большие объемы писем своим пользователям

    08:35

    В системе автоматизации метрологической деятельности АСОМИ Новософт реализована поддержка 64-разрядной версии Windows: Доработана функциональность конфигурации системы АСОМИ

    08:001

    EVGA выпускает двухпроцессорную карту с парочкой GPU GeForce GTX 560: Компания сравнивает свое детище с несуществующим флагманом NVIDIA

    08:0018

    Шестидюймовый планшет Motorola Corvair позиционируется в качестве пульта ДУ: Устройство с ОС Android 2.3 поддерживает Wi-Fi, IR и Zigbee RF4CE

    07:0011

    Производителем датчика изображения для камеры со сменной оптикой Nikon V1 является не Sony: Специалисты Сhipworks выяснили, кто выпускает датчики для беззеркальных камер Nikon

    06:0010

    Вышло обновление Навител Навигатор 5.0.3 для Windows Mobile и Android: В новой версии программы добавлен новый бесплатный интерактивный сервис НАВИТЕЛ.СОБЫТИЯ.

    02:16

    Winamp 1.2.5 для Android добавляет поддержку Replay Gain : Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    02:09

    Яндекс.Погода для iPad — не только прогноз, но и будильник: Для основных природных явлений в приложении есть сюжеты – анимированные иллюстрации

    02:06

    Яндекс выпустил Карты и Маркет для Windows Mobile 7: Яндекс продолжает расширять линейку приложений для Windows Mobile 7.

    01:47

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