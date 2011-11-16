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    16 ноября 2011

    Толщина передней стенки корпуса SilverStone Sugo SG08 равна 1 см: Броня наша крепка...

    22:5515

    Смартфон HTC Zeta получит четырёхъядерный процессор частотой 2,5 ГГц: Автономную работу устройства обеспечивает батарея ёмкостью 1830 мАч

    17:5552

    HP оснащает ноутбук Pavilion dm4 сабвуфером и выпускает модификацию Beats Edition: Модель отличается поверхностью из пластика soft-touch и красной подсветкой клавиатуры

    17:258

    HP Wireless Audio: портативная система для беспроводного аудиовещания: Система состоит из приёмника и передатчика, подключаемого к порту USB ноутбука

    15:3512

    ASUS превратит материнскую плату Rampage IV Formula в более простой и дешевый вариант Rampage IV Extreme: Новинка получит четыре слота PCI Express x16 и четыре порта SATA 6 Гбит/с

    15:255

    Мышь HP Wi-Fi Touch Mouse X7000 подключается к ПК посредством Wi-Fi: Манипулятор необычной изогнутой формы имеет глянцевое покрытие чёрного цвета

    14:4017

    Что показала разборка планшета Amazon Kindle Fire?: Основой устройства является процессор Texas Instruments OMAP 4430

    14:3219

    Текстовый редактор AbiWord обновлен до версии 2.9.2: Бесплатная альтернатива Word из Microsoft Office

    14:25

    MP3tag v.2.49a - утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    13:50

    Руководитель французского отделения Nokia проговорился о планах выпуска планшета с Windows 8: Устройство дебютирует в июне 2012 года

    13:3112

    HP обновила ноутбуки Envy 15, Envy 17 и Envy 17 3D: Продажи обновлённых моделей в США начнутся 7 декабря

    13:309

    MAME v.0.144 - эмулятор старых аркадных игрушек: Эмулятор аркадных игрушек

    13:15

    HP Folio13 — ультрабук за $900 с запасом автономности 9 часов: Компания HP представила свой первый ультрабук для деловых пользователей

    12:5718

    AMD выпустила процессор Athlon II X4 651 в исполнении FM1 и изменила стоимость ряда других CPU: Тактовая частота процессора — 3 ГГц

    12:4721

    Drm-Removal v.4.3.0 - программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы: Программа для конвертации защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы

    12:40

    Vista Start Menu v.3.882 - утилита для оптимизации стартового меню в Windows Vista: Утилита для оптимизации стартового меню в Windows Vista

    12:05

    RIM официально представила смартфоны BlackBerry Bold 9790 и Curve 9380 под управлением ОС BlackBerry 7: Частота CPU первого смартфона 1 ГГц, второго — 800 МГц

    11:54

    SSD Tweaker v.1.9.9 - утилита для настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками: Утилита для настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    11:30

    XnView v.1.98.4 - Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов: Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов

    10:551

    «Лаборатория Касперского»: информационные угрозы в III квартале 2011 года: «Лаборатория Касперского» опубликовала обзор информационных угроз в третьем квартале 2011 года

    10:201

    Новые возможности новой версии «1С-Битрикс: Корпоративный портал 11.0»: Компания «1С-Битрикс» объявляет о выпуске новой версии продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал 11.0»

    09:45

    Доступно обновление CorelCAD: Легальные пользователи CorelCAD могут бесплатно расширить функционал своей версии

    09:10

    Netlist показала модули памяти HyperCloud объемом 32 ГБ: Модули были показаны на SC11 в составе blade-сервера Cirrascale на процессоре Intel Xeon E5

    09:009

    ProCamera v.3.3 расширяет возможности фотосъемки при помощи iPhone: Новая версия позволяет управлять фотосъемкой на iPhone

    08:35

    i-Free выпустила CoinKeeper – мобильное приложение для простого и удобного ведения личного бюджета: iOS-приложение CoinKeeper, предназначенное для ведения личного и семейного бюджета

    08:00

    Объем SSD Fusion-io ioDrive Octal достиг 10 ТБ: Накопитель в виде карты расширения занимает два посадочных места

    08:0016

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