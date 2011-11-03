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    3 ноября 2011

    Неттоп Giada i51 основан на процессорах архитектуры Intel Sandy Bridge: Малые габариты этому не помеха

    21:27

    В серию Unigen Triton 3100 войдут SSD объемом до 640 ГБ: Ознакомительные образцы новых SSD Unigen уже доступны

    21:24

    В «башню» Addonics RAID Tower XIII помещается 20 жестких дисков: Доступно пять модификаций шасси, различающихся набором интерфейсов

    19:395

    TweetDeck 2.0.2.3 — единое окно для Twitter и Facebook на iPhone: Бесплатный клиент для iPhone, iPod touch и iPad, который позволяет работать с двумя самыми популярными социальными ресурсами – Twitter и Facebook

    17:50

    Планшеты Motorola Xoom 2 и Xoom 2 Media Edition представлены официально: Оба устройства комплектуются ОС Android 3.2 Honeycomb

    17:4814

    В конфигурацию Commodore USA C64x Extreme включен четырехъядерный процессор: Цена новинки — $1500

    17:1219

    Беспроводная мышь Genuis DX-ECO работает без батареек: Питание устройство получает от конденсатора

    16:5523

    TrueCaller 2.58 для Android позволяет выяснить, кто звонит: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    16:39

    Фоторамка FinePix REAL 3D V3 показывает стереоскопические изображения, рассчитанные на восприятие без очков: Размер экрана равен 7,2 дюйма по диагонали

    16:225

    Моноблочный ПК MSI Wind Top AP2011 ориентирован на деловых пользователей: Габариты компьютера с 20-дюймовым экраном равны 495 х 359 х 91 мм

    15:101

    WinLock v.5.33 - программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    13:502

    Мини-ПК в усиленном исполнении Stealth.com LPC-125LPFM обходится пассивным охлаждением: Основой LPC-125LPFM является процессор Intel Atom D525

    13:439

    Системные платы GIGABYTE на чипсете X79 получат поддержку Wi-Fi и Bluetooth 4.0: Изделия будут комплектоваться платой расширения, устанавливаемой в слот PCI-E x1

    13:308

    TweakNow PowerPack 2011 v.3.4.5 - программа для тонкой настройки ОС Windows и Internet Explorer: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven, а также веб-браузера Internet Explorer

    13:15

    GIGABYTE выпустит ещё пять корпусов серии GZ-ZE: Доступные по цене корпуса выполнены на базе одного и того же шасси

    13:00

    QIP Speed Test — тестирование качества мобильного Интернета: Программа позволит в любом городе мира самостоятельно проверить состояние мобильного интернета

    13:00

    Reg Organizer v.5.30 - утилита для настройки реестра операционных систем Windows: Утилита для настройки реестра операционных систем Windows

    12:40

    Корпус Rosewill Blackhawk-Ultra рассчитан на системные платы типоразмера HTPX: Модель имеет десять посадочных мест для накопителей и восемь вентиляторов

    12:356

    IDC: мировой рынок микропроцессоров вырос за квартал на 12%: Средняя цена продажи микропроцессора вышла на докризисный уровень

    12:271

    Songbird v.1.10.1 - бесплатный веб-плеер, построенный на движке веб-браузера Firefox: Бесплатный веб-плеер, построенный на движке веб-браузера Firefox

    12:05

    Energy Sistem представила три планшета семейства Energy Tablet: Все три модели основаны на процессоре Cortex-A8 и имеют 512 МБ оперативной памяти DDR3

    12:005

    Recover My Files v.4.9.2.1296 - программа для восстановления удаленных файлов в Windows: Программа для восстановления удаленных файлов в Windows

    11:30

    Ультратонкий ноутбук Fujitsu Lifebook SH771 работает до 14 часов без подзарядки: При этом модель имеет толщину 22,3 мм и весит всего 1,22 кг

    11:1520

    TweakMASTER v.3.14 - утилита оптимизации сетевых соединений : Утилита для оптимизации сетевых соединений

    10:55

    Планшет Karuma PlayBase оснащён процессором частотой 1,2 ГГц и 3D-ускорителем: Модель заключена в металлический корпус, а её экран защищён закаленным стеклом

    10:40

    Wireshark v.1.6.3 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    10:20

    HP анонсирует новый планшет — Slate 2 : Модель Slate 2 работает под управлением Windows

    10:1418

    ZoneAlarm v.10.1.056.000 - мощный, но простой и удобный брандмауэр для защиты ПК: Мощный, но удобный и простой в освоении брандмауэр, способный решать проблемы безопасности ПК при работе в локальной сети или Web, включая беспроводные сети

    09:45

    Выпущена новая версия отраслевого решения «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации 11.0»: Компания «1С-Битрикс» выпускает новую версию отраслевого решения «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации 11.0»

    09:10

    GateWall DNS Filter Cloud - «облачная» фильтрация Интернета: Состоялся полноценный запуск «облачного» сервиса GateWall DNS Filter Cloud на платформе Amazon EC2

    08:35

    Handy-safe.com открывается релизом приложения для смартфонов на Windows Phone 7: Приложение Handy Safe более 7 лет охраняет секреты пользователей настольных ПК и смартфонов на Android, Bada, iOS, Symbian и Windows Mobile

    08:00

    Penguin Computing развернула первый в мире суперкомпьютерный кластер на APU AMD: Серверная платформа Altus 2A00 позволяет воспользоваться преимуществами гибридной процессорной архитектуры

    08:0030

    iLunascape 3.2.2 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    02:34

    SugarSync 2.4.1 для iOS упрощает синхронизацию данных: SugarSync — это веб-сервис, предназначенный для резервного копирования данных в «облако»

    02:32

    Quick System Info Pro 1.8.9 помогает следить за состоянием системы на Android : Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    02:27

    Nimbuzz Android 2.0.9 оптимизирован для планшетов: Клиент, объединяющий все самые популярные средства общения в Сети

    02:23

    LifeNote 2.5.1 — многофункциональный органайзер для iPhone/iPad: Программу можно использовать как дневник, напоминальщик или как средство для записи задач, которые необходимо выполнить к определенному срок

    02:15

    Cool Reader 3.0.51-28 превращает Android-смартфон в электронную книгу: Одно из лучших приложений для чтения электронных книг на устройствах, работающих под управлением Android

    02:12

    Выпущены новые версии Opera Mini 6.5 и Opera Mobile 11.5 со счетчиками экономии: Ещё одно удобное нововведение - "звёздочка" в адресной строке.

    02:03

    Syncplicity Beta для Android — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    01:59

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