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    21 ноября 2011

    Стали известны кое-какие спецификации «планшетосмартфона» ASUS: В основе смартфона - однокристальная платформа Qualcomm MSM8960

    23:069

    China Mobile показала смартфон ZTE MT73, поддерживающий TD-LTE, TD-SCDMA, GSM и две SIM-карты: Коммерческая судьба устройства - под большим вопросом

    22:351

    Карманный маршрутизатор TP-LINK TL-MR3020 позволяет превратить 3G-модем в точку доступа Wi-Fi: Устройство с поддержкой стандарта 802.11n обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/с

    18:1215

    Накопители Transcend JetFlash 760 защищают разъем USB 3.0 сдвижным механизмом: Емкость новинок лежит в пределах от 4 до 32 ГБ

    17:5013

    Суд принял сторону Seagate в обвинении против WD: Компания оспорит решение, предусматривающее выплату 525 млн. долларов

    16:0624

    EF Process Manager v.5.80 - утилита для управления ОС Windows: Утилита для управления ОС Windows

    15:00

    HTC в 2012 году сосредоточится на четырехъядерных планшетах и смартфонах : Конкуренция заставляет производителей наращивать число ядер

    14:5528

    Calibre v.0.8.27 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    14:25

    Виртуализация телефонов: разные подходы к совмещению корпоративного и личного номеров в одном устройстве:

    13:598

    SmartSniff v.1.90 - бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов: Бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов

    13:50

    Утечка результатов внутреннего теста дает представление о производительности AMD Trinity: Процессоры AMD Trinity заметно превосходят своих предшественников

    13:4544

    XMedia Recode v.3.0.4.9 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    13:151

    ApexDC++ v.1.5.1 - программа для обмена файлами между пользователями по P2P: Программа для обмена файлами между пользователями по P2P

    12:40

    VMware Player v.4.0.1 - программа для работы с образами VMWare: Бесплатная программа для работы с образами VMWare

    12:05

    Sony показала 25-дюймовый монитор OLED с поддержкой Full HD: Новинка предназначена для медицинского оборудования

    11:4727

    NFOPad v.1.63 - небольшой, но достаточной удобный и функциональный текстовый редактор: Небольшой, но достаточной удобный и функциональный текстовый редактор

    11:30

    Начались продажи 3D-карты KFA2 GTX570 MDT X4 EX OC — названы тактовые частоты и цена новинки: Игровая 3D-карта KFA2 GTX570 MDT X4 EX OC поддерживает несколько мониторов

    11:042

    AutoHotkey v.1.1.05.02 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    10:55

    Специалисты DSI решили создать гибридный накопитель толщиной 5 мм: В DSI с гибридными накопителями связывают будущее планшетов

    10:4211

    NetGong v.7.7 Build 1120 - утилита для мониторинга сетевых ресурсов: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    10:20

    Foxconn будет выпускать планшеты Kindle Fire с экранами размером 8,9 дюйма: Сроком появления модели Kindle Fire с экраном размером 8,9 дюйма назван второй квартал будущего года

    10:10

    NetInfo v.7.7 Build 1120 - утилита для расширенной работы с Сетью: Утилита для расширенной работы с Сетью

    09:45

    Inno3D оснащает 3D-карты GeForce GTX560Ti и GTX560 удвоенным объемом памяти: Другие технические данные новинок остались тайной

    09:221

    Определены 33 проекта-победителя «Школы Сколково» : Школа будущего будет основана на лучшей концепции развития дошкольного и школьного образования в России

    09:10

    @MAX Tray Player — бесплатный мультимедийный проигрыватель: Бесплатный мультимедийный проигрыватель для воспроизведения аудио и видео

    08:35

    Облачные вычисления дают сокращение ИТ-расходов и упрощение повседневных технологических задач: Облачные вычисления трансформируют методы ведения бизнеса

    08:00

    Как показал себя планшет Lenovo на базе NVIDIA Tegra 3 в сравнении с устройствами на основе Apple A5?: Производительность новинки и радует и разочаровывает одновременно

    07:0036

    Вслед за Symbian Belle Nokia выпустит обновления Carla и Donna, однако не все смартфоны будут с ними совместимы: Symbian Carla адресована смартфоном с частотой процессора от 1 ГГц, Donna - смартфонам с двухъядерными CPU

    00:3913

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