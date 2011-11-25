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    25 ноября 2011

    16-портовый концентратор USB оснащен встроенным блоком питания: Цена USB Super 16-Port Hub — $139

    23:2514

    Тест SSD OCZ Octane позволил сравнить новинку с другими накопителями с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: В накопителях OCZ Octane используется флэш-память производства Intel

    22:158

    IBASE оснащает плату типоразмера microATX четырьмя портами COM: Основой изделия стал чипсет Intel G41 Express

    21:505

    Патентный тролль хочет остановить продажи смартфонов HTC в Германии: В свое время IPCom приобрела патенты компании Bosch в области мобильной телефонии

    21:2737

    Подтверждены сведения о скором выходе версии GeForce GTX 560 Ti с 448 ядрами CUDA: Датой выхода 3D-карты на новом GPU названо 29 ноября

    20:5717

    LY-F4S — китайский планшет в стиле iPhone 4S, «посвященный памяти Стива Джобса»: Основой устройства является процессор Samsung PV210

    16:5021

    В следующем квартале Samsung прекратит выпуск нетбуков: Выбор сделан в пользу ультрабуков

    16:1524

    Thermaltake и MSI подготовили набор из системной платы и охладителя для процессоров в исполнении LGA 2011: Насколько выгоднее купить набор, чем плату и кулер отдельно?

    15:26

    AUO и CMI попробуют новую тактику на рынке ЖК-панелей большого размера: Тайваньские производители намерены начать выпуск панелей размером 39 и 50 дюймов

    14:483

    Австралийский суд усомнился в справедливости запрета на продажи планшетов Samsung: Решение по апелляции Samsung ожидается на следующей неделе

    14:2614

    Задержка с выходом Intel Romley связана с дефектом чипсета : Серверный набор системной логики некорректно работает с накопителями SAS

    14:094

    Spyware Terminator v.3.0.0.50 - бесплатная программа для защиты Windows от вредоносного ПО: Бесплатная программа для защиты Windows от вредоносного ПО

    13:50

    Преемница камеры Nikon Coolpix P300 может получить объектив 24-100 мм F/1,8-2,6: Замена камеры Nikon Coolpix P300, скорее всего, выйдет в феврале 2012 года

    13:253

    BitTorrent v.7.5.1 — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    13:151

    Ashampoo Burning Studio v.11.0.2 - комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD: Мощный комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD

    12:40

    Что показала разборка Barnes & Noble Nook Tablet?: Некоторые компоненты Nook Tablet — такие же, как у Amazon Kindle Fire

    12:3013

    µTorrent v.3.0. Build 26473 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    12:05

    CPU-Z v.1.59 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    11:301

    BungBungame разработала Windows-планшет на базе логики AMD: В планшете используется процессор AMD Z-01 частотой 1 ГГц

    11:218

    Globalfoundries пока не будет строить фабрику в Абу-Даби: Неопределенность экономической ситуации предостерегает от поспешных действий

    11:174

    MVSoft PC Information v.2.6.1.5 - утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении: Утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении

    10:55

    Продажи одноплатного компьютера Raspberry Pi стоимостью $25 начнутся в декабре: Изделие на процессоре ARM поддерживает видео высокой четкости в формате 1080p

    10:4745

    «Лаборатория Касперского»: спам в октябре 2011 года: «Лаборатория Касперского» подвела итоги деятельности спамеров в октябре 2011 года

    10:20

    TSMC загружена заказами на выпуск 28-нанометровой продукции на полгода вперед: В 2012 году будет введена в строй фабрика TSMC Fab 15, способная выпускать продукцию по 28-нанометровой технологии

    10:145

    Во втором полугодии 2012 года будут созданы условия для широкого распространения SSD, уверены в Kingston : Пока широкому распространению SSD мешает высокая стоимость флэш-памяти

    09:5316

    Новая версия трояна для Mac OS X расширила свою функциональность: Программе BackDoor.Flashback представляет угрозу для пользователей операционной системы Mac OS X

    09:456

    Мобильный экскурсовод расскажет российским туристам о Праге: Гости из России теперь смогут получать информацию об исторических достопримечательностях чешской столицы при помощи мобильного приложения для iPhone и Android

    09:10

    Acronis и «Аладдин Р.Д.» предлагают совместное решение для защиты конфиденциальных данных: Acronis и компания «Аладдин Р.Д.» сообщают о начале поставок совместного решения для защиты конфиденциальной информации

    08:35

    Новые видеоуроки для ABBYY Lingvo x5: С новыми видеоматериалами пользователи ABBYY Lingvo x5 смогут усваивать активную лексику еще быстрее

    08:00

    3D-карта Galaxy GeForce GTX 550 Ti Display4 поддерживает до четырех мониторов: 3D-карта Galaxy GeForce GTX 550 Ti Display4 оснащена фирменной системой охлаждения Glaciator

    08:007

    Intel приписывают перенос выпуска Ivy Bridge на второй квартал: Отложить выпуск процессоров Ivy Bridge заставляют проблемы с 22-нанометровой технологией

    07:0011

    Объем миниатюрной «флэшки» HP v112b достигает 32 ГБ: Накопитель HP v112b оснащен интерфейсом USB 2.0

    01:004

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