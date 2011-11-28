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    28 ноября 2011

    ASUS использует в нетбуках Eee PC 1011CX и 1015CX платформу Intel Cedar Trail: Лэптопы, скорее всего, будут комплектоваться процессорами Intel Atom N2600

    22:053

    Ricoh обещает выпустить модуль GXR формата APS-C разрешением 16 Мп: Модуль будет оснащен объективом с фокусным расстоянием 24-85 мм

    21:208

    Размытое фото дня: смартфон Samsung GT-S7500 — младший брат Galaxy S: Первое фото нового смартфона получилось почти пародийным

    20:289

    AMD объявила о начале розничных продаж оперативной памяти под маркой AMD Memory: Помогать AMD в освоении новых горизонтов будут компании Patriot Memory и VisionTek

    17:4822

    Карточка Apacer microSDXC объемом 64 ГБ развивает скорость 30 МБ/с: Производитель называет новую карточку самой быстрой в своей категории

    17:089

    ProMOS собирается продать Globalfoundries 300-миллиметровую фабрику : Не этим ли объясняется решение Globalfoundries отложить строительство новой фабрики?

    16:151

    HTC не боится IPCom и готовится к выпуску новых продуктов: HTC не считает себя «второй Nokia»

    15:1013

    ELSA подготовила однослотовый вариант видеокарты NVIDIA GeForce GTX 550 Ti: Использование испарительной камеры позволило уменьшить высоту охладителя

    14:355

    SmartSync Pro v.3.4 - программа для создания резервных копий информации с возможностью последующей синхронизации данных: Программа для создания резервных копий информации с возможностью последующей синхронизации данных

    14:25

    Winstep Xtreme v.11.10 - программа для настройки и повышения функциональности Windows: Программа для настройки и повышения функциональности операционных систем Windows

    13:50

    В рабочей станции 3DBOXX 4920 XTREME используется разогнанный процессор Intel Core i7 второго поколения : Частота процессора равна 4,5 ГГц

    13:473

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.1.0 - утилита для удаления поврежденных видео и аудио фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    13:15

    Philips комплектует 3D-монитор 273G парой активных стереоочков: Новинка поступит в продажу в январе по цене 500 евро

    13:1410

    Китайский производитель пообещал в начале декабря появление «первого в мире планшета с Android 4.0»: Устройства на процессорах RK2918 станут первыми в мире планшетами с ОС Android Ice Cream Sandwich

    12:416

    Sumatra PDF v.1.9 - небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов: Небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов

    12:40

    Samsung готовит версию нетбука NC110 на платформе Cedar Trail, но жизнь новинки, скорее всего, будет недолгой: Устройство оценивается в 320 евро

    12:203

    Японские специалисты создали миниатюрный приемопередатчик для диапазона 300 ГГц: Продемонстрирована скорость передачи 1,5 Гбит/с

    12:105

    CrystalDiskInfo v.4.1.3a - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    12:05

    Kingston поможет Elpida и Toshiba избавиться от излишков памяти: Текущий год был очень нелегким для производителей памяти

    11:471

    EVGA Precision v.2.1.0 - бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие: Бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие

    11:30

    GPU-Z v.0.5.6 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    10:55

    Wi2Wi анонсирует однокорпусное решение для 802.11b/g/n Wi-Fi и Bluetooth 3.0: Размеры Wi2Wi W2CBW0015 — всего лишь 9,5 x 9,5 x 1,3 мм

    10:24

    HD_Speed v.1.7.2.91 - бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК: Бесплатная утилита для тестирования быстродействия жестких дисков ПК

    10:20

    По оценке производителей ПК, в текущем квартале нехватка HDD составит 35%: Повышение цена на HDD заставит производителей ПК поднять цены на свою продукцию

    09:457

    HWM BlackBox v.2.3 - бесплатная утилита для сбора информации о ПК: Бесплатная утилита для сбора информации о ПК

    09:45

    Первая в России практическая конференция для профессионалов в области разработки доверенного ПО: 13 декабря в Москве состоится первая в России практическая конференция для разработчиков ПО Microsoft Secure Software Development Conference

    09:10

    «Лаборатория Касперского»: статистика и география информационных угроз: Создание специального раздела на портале www.securelist.com/ru

    08:351

    Новая версия программных продуктов Dr.Web для Unix: «Доктор Веб» сообщает о выходе новой версии продуктов Dr.Web для операционных систем Linux, FreeBSD и Solaris 10

    08:00

    Kontron использует в компьютерном модуле ETX 3.0 Computer-On-Module ETX-OH гибридные процессоры AMD: К особенностям изделия относится поддержка видео высокой четкости, DirectX 11 и OpenGL 3.2

    02:24

    Системная плата в корпусе GIGABYTE Luxo X10 расположится «догоры дрыгом»: Толщина стенок корпуса равна 0,5 мм

    02:0419

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