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    8 ноября 2011

    RunCore оснащает SSD Kylin II интерфейсами SAS-2 или SATA 6 Гбит/с: Это главное различие между моделями для разных интерфейсов

    22:031

    Kodak анонсирует новые датчики изображения: Продажа бизнеса не означает прекращение производства?

    21:3712

    Sennheiser выпускает сразу полдюжины новых наушников: HD 219, HD 229, HD 239, HD 429, HD 439 и HD 449: Новинки охватывают диапазон от $60 до $120

    21:1114

    Темпы увеличения среднего объема оперативной памяти в конфигурации ПК начали снижаться: Средний объем ОЗУ в ноутбуке в 2015 году будет равен 10,2 ГБ, а не 12,6 ГБ, как предполагалось ранее

    20:5635

    Patriot Memory рекомендует SSD Mac Series XT владельцам компьютеров Apple: В устройствах типоразмера 2,5 дюйма применяются контроллеры SandForce SF-2281

    20:008

    Корпус Enermax Fulmo GT вмещает два блока питания, 14 накопителей и четыре видеокарты: Модели Fulmo являются уменьшенными копиями старшей модели с тем же дизайном

    19:457

    Охлаждающие подставки HanJung Grip 100 S и Grip 110 U2 подходят для ноутбуков с экранами размером до 17 дюймов: Габариты изделий равны 384 x 312 x 54 мм, масса — примерно 800 г

    19:35

    Ассортимент KFA2 пополнила 3D-карта GeForce GTX 570, рассчитанная на подключение до четырех мониторов: Поставки KFA2 GTX MDT 570 в Россию и страны СНГ уже начались

    19:134

    Охладитель Cooler Master Hyper 412S совместим с процессорами Sandy Bridge-E: При скорости вращения 900 об/мин вентилятор создаёт шум всего в 16,1 дБА

    18:55

    Мобильные Яндекс.Карты позволяют вести по маршруту: На Картах также опубликовано местонахождение устройств, определяющих скорость автомобилей.

    16:542

    Kodak продала бизнес, связанный с датчиками изображения : Покупателем стала компания Platinum Equity, сумма сделки держится в тайне

    16:2614

    Нанотехнологии позволят создать аккумуляторную батарею, способную быстро заряжаться и улучшать свои характеристики в процессе эксплуатации: Американские ученые обнаружили удивительное свойство нанотрубок из диоксида титана

    15:3727

    HP все же собирается продать операционную систему webOS и ее разработчиков : Интерес к покупке подразделения, ранее бывшего самостоятельной компанией Palm, уже проявили потенциальные покупатели

    15:025

    Panasonic готовит мощные защищенные планшеты Toughbook на базе ОС Android 3.2: Компания не торопится выпускать их на прилавки

    14:356

    Начало поставок объектива Sigma 50-150 f/2.8 EX DC OS HSM отложено на неопределенный срок: В этом году появления новинки в продаже ожидать не стоит точно

    13:321

    Express Burn v.4.47 – бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    13:15

    NetSetMan v.3.3.0 - программа для быстрой смены сетевых профилей: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    12:40

    Lame v.3.99.1 - популярная программа-кодировщик MP3-файлов: Популярная программа-кодировщик MP3-файлов

    12:055

    Тонкий и легкий ноутбук LG P330 с экраном типа IPS появился в продаже, пока — в Корее: Размер экрана LG P330 равен 13,3 дюйма, а весит новинка 1,7 кг

    11:5421

    WildFire CD Ripper v.4.0.3.0 - CD-риппер, позволяющий перегонять в цифровые форматы музыку с аудио компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер, позволяющий перегонять в цифровые форматы музыку с аудио компакт-дисков

    11:301

    Созданная Fujitsu технология охлаждения использует тепло, выделяемое процессорами: Компания планирует развернуть новые системы охлаждения в реальных вычислительных центрах в 2014 году

    11:2410

    Выпуск планшета ASUS Transformer Prime отложен: Причиной считается желание комплектовать устройство новой версией ОС Android

    10:5610

    WinContig v.1.0 - простая, не требующая установки программа-дефрагментатор: Простая, не требующая установки программа-дефрагментатор

    10:55

    Дефицит HDD может быть не таким жестким, как ожидалось — компания Nidec частично возобновила производство: Одновременно Nidec наращивает мощности фабрик, расположенных на Филиппинах и в Китае

    10:3535

    Yadis! v.1.10.5 - небольшое бесплатное ПО для создания резервных копий важной информации: Простое в использование, небольшое и абсолютно бесплатное ПО для создания резервных копий важной информации

    10:20

    Доля ультрабуков в будущем году не превысит и 13%, полагают аналитики IHS iSuppli : Граница между ультрабуками и планшетами будет размываться

    10:166

    Специалистам Sharp удалось повысить эффективность солнечной батареи до 36,9%: В фотоэлектрическом элементе используется многослойная структура

    09:5217

    DEKSI Network Inventory v.10.5 - утилита для мониторинга работы сетевых компьютеров и программ на них: Утилита для мониторинга сетевых компьютеров и программ на них

    09:45

    Spamihilator v.1.0 - бесплатная программа для фильтрации спама из почтового трафика: Бесплатная программа для фильтрации спама из почтового трафика

    09:10

    Trillian v.5.1 - интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC: Интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC

    08:35

    Intel заменит мобильный процессор Celeron B810 моделью B815: Максимальная тактовая частота GPU Celeron B815 окажется на 100 МГц выше, чем у B810

    08:192

    Process Hacker v.2.23 - утилита для управления процессами и сервисами в Windows: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    08:00

    Фото дня: системная плата MSI Big Bang XPower II: На плате MSI Big Bang XPower II есть семь слотов PCI-Express x16

    08:0011

    Однокристальная система NVIDIA Tegra 3 станет основой флагманского смартфона HTC Edge: Диагональ экрана смартфона составит 4,7 дюйма

    00:0332

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