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    5 ноября 2011

    OCZ обещает выпустить потребительские SSD на базе памяти TLC NAND в следующем квартале: Память TLC NAND стоит на 30% дешевле, чем MLC NAND

    16:0024

    Inno3D оснащает карту GeForce GTX570 охладителем Jericho : В конструкцию охладителя Jericho входит пять тепловых трубок

    14:3310

    Миниатюрный OLED-дисплей Sony ECX332A имеет разрешение 1280 х 720 пикселей: Устройства применяются в качестве электронного видоискателя в цифровых камерах

    13:3016

    Дефицит HDD стимулирует фантазию сборщиков ПК и может помочь ультрабукам: Желая пополнить складские запасы, сборщики обратились на «серый рынок»

    12:5262

    Zowie AM — игровая мышь, подходящая для левшей и правшей: Габариты Zowie AM составляют 125 x 60 x 39 мм, масса — 88 г

    12:0213

    Модули памяти G.Skill RipjawsZ будут доступны в наборах объёмом 8, 16, 32 и 64 ГБ: Некоторые наборы будут комплектоваться вентиляторами Turbulence II

    08:303

    Фото дня: системная плата Sapphire Pure Black X79: Официальный анонс модели состоится на следующей неделе

    08:0011

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