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    1 ноября 2011

    Теперь известна цена нереференсной карты PowerColor DEVIL 13 HD6970: А ведь отвертки можно и отдельно купить...

    20:4013

    Seagate проводит реорганизацию линейки жёстких дисков Barracuda: Серия Barracuda Green канет в Лету, а название Barracuda XT возьмут гибридные винчестеры

    19:2538

    Synology выпустила двухдисковые NAS-серверы DS212 и DS212+: Оба устройства комплектуются ПО DiskStation Manager 3.2

    16:553

    Новое поколение серии мониторов NEC MultiSync EA открыла 27-дюймовая модель MultiSync EA273WM: Разрешение монитора равно 1920 x 1080 пикселей, тип панели — TN

    15:3614

    Sapphire оснащает 3D-карту Radeon HD 6970 системой охлаждения собственной разработки: О цене и сроке начала продаж данных нет

    15:0710

    Компания Acer представила моноблочные ПК AZ5, AZ3 и Veriton: Модели Acer AZ5 и AZ3 ориентированы на домашних пользователей, Veriton — на офисных

    14:402

    Процессорный водоблок Apogee HD получил статус нового флагмана Swiftech: По словам производителя, разработка модели велась в течение полутора лет

    13:353

    LameXP v.4.03 - графическая оболочка для MP3-кодека LAME: Графический интерфейс для MP3-кодека LAME

    13:15

    RemoveIT Pro v4 SE (2011.11.01) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    12:40

    Sitara AM335x — по словам TI, первые в отрасли высокопроизводительные микропроцессоры ARM Cortex-A8 дешевле $5: Желающие использовать Sitara AM335x могут использовать аппаратную платформу стоимостью $89 и бесплатное ПО

    12:1915

    Spyware Doctor v.9.0.0 - утилита обнаружения и удаления вредоносных и шпионских приложений: Утилита для обнаружения и удаления всевозможных вредоносных и шпионских приложений

    12:05

    ARM покупает компанию Prolific: Ожидается, что приобретение Prolific позволит ускорить разработку IP

    11:315

    Registry Mechanic v.11.0.0.277 - утилита для очистки и оптимизации системного реестра Windows: Утилита для очистки и оптимизации системного реестра Windows

    11:30

    JPR: за год рынок графических решений вырос на 18,4%, безоговорочным лидером остается Intel: Доля NVIDIA за год сократилась на 23%

    11:177

    Comodo Dragon v.15.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    10:553

    AMD FirePro V4900 — профессиональная 3D-карта начального уровня: AMD FirePro V4900 поддерживает технологию AMD Eyefinity

    10:527

    CDBurnerXP v.4.3.9 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    10:20

    AVG Free Edition 2012.0.1834 - бесплатное антивирусное решение для защиты Windows: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    09:451

    VMware представляет новый VMware vCenter Protect Essentials Plus и обновленную версию VMware Go Pro: Анонсированы новый VMware vCenter Protect Essentials Plus и обновления для сервиса VMware Go Pro

    09:10

    AUO показала четырехдюймовый гибкий экран OLED: Толщина панели равна 0,3 мм

    09:006

    ESET NOD32 Mobile Security защищает смартфоны под управлением Android: Новая версия решения ESET NOD32 Mobile Security

    08:35

    Неанонсированный официально процессор Intel Core i5-2450M обнаружился в ноутбуках Dell: Тактовая частота CPU на 100 МГЦ выше, чем у модели Core i5-2430M

    08:221

    eMatic готовит три недорогих планшета под управлением Android: Две модели оснащены экранами диагональю 7 дюймов, в конфигурацию третьей входит дисплей диагональю 10,1 дюйма

    08:161

    iFour v.1.01 - новая игра для устройств на базе iOS : Новая игра для устройств на базе iOS объединила полюбившийся миллионам пользователей геймплей в стиле "собери четыре в ряд" и возможность показывать свои эмоции во время игры при помощи эмотиконов

    08:00

    28-нанометровые 64-разрядные процессоры ARM для AppliedMicro будет выпускать TSMC : Появление первых систем AppliedMicro на архитектуре ARMv8 ожидается во второй половине 2012 года

    08:0013

    ASUS обещает, что планшет Transformer Prime со временем получит ОС Android 4.0: Eee Pad Transformer Prime — не единственный планшет ASUS, который будет работать под управлением ОС Android 4.0

    00:085

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