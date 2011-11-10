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    10 ноября 2011

    Iomega адресует пользователям компьютеров Apple внешние HDD eGo Mac Edition : Объем накопителей составляет 500 ГБ или 1 ТБ

    21:579

    Корпус для ПК BitFenix Raider получил покрытие SofTouch: Цена Raider — 79 евро

    21:4510

    Утечка дает представление о планах Intel по развитию «клиентской платформы»: за Chief River/Maho Bay последует Shark Bay: Частью платформы Shark Bay станут процессоры Haswell

    21:012

    Stream TV Networks подготовила улучшенную версию планшета eLocity A7: Новинка по-прежнему базируется на однокристальной платформе NVIDIA Tegra 2

    20:41

    Kingston называет накопители линейки SSDNow V200 доступными: Так это или нет, решит покупатель

    20:0512

    Твердотельные накопители Corsair Performance Pro оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Основой устройств серии SATA 6 Гбит/с стал контроллер Marvell

    17:084

    Arctic предлагает дополнить пассивный охладитель для 3D-карт Accelero S1 Plus вентилятором : Вентилятор типоразмера 120 мм стоит $11,9

    16:555

    Объем четырехканального комплекта модулей памяти Exceleram для систем с Sandy Bridge-E равен 32 ГБ: Данных о цене и дате начала продаж комплекта пока нет

    16:28

    «Флэшки» KINGMAX UD-09 и PD-09 оснащены интерфейсом USB 3.0: В режиме чтения модель UD-09 развивает скорость до 90-99 МБ/с

    15:141

    Семейство блоков питания XFX ProSeries пополнят модели мощностью свыше 1 кВт: Новинки имеют модульную кабельную систему и отличаются завидной эффективностью

    13:3512

    Преемник Nokia N8, возможно, получит оптический зум: Аппарат по-прежнему будет работать под управлением ОС Symbian

    13:0310

    GPU ARM Mali-T658 поддерживает API Microsoft DirectX 11, DirectCompute, Khronos OpenGL ES и OpenCL: Новинка на порядок превосходит GPU Mali-400 MP по графической производительности

    12:2229

    Eurocom наделяет мобильную рабочую станцию Neptune поддержкой NVIDIA 3D Vision: Очки с активными затворами входят в комплект поставки

    11:29

    Монитор Acer N230HML оснащен встроенным TV-тюнером: Устройство способно записывать телепрограммы на внешний накопитель

    10:564

    ASUSTeK Computer и Acer сокращают заказы на ультрабуки на 40% : Теперь участники рынка мобильных ПК связывают свои надежды с выходом Windows 8

    10:3355

    Обновлённый корпус Xigmatek Midgard получит порт USB 3.0 и прорезиненное покрытие: Стоит отметить док-станцию для накопителя и восемь посадочных мест для вентиляторов

    09:003

    Смартфон HTC Ville получит двухъядерный процессор частотой 1,5 ГГц и экран Super AMOLED: Работать смартфон будет под управлением ОС Android 4.0 Ice Cream Sandwich

    08:419

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