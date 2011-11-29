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    29 ноября 2011

    Платформа Intel Cedar Trail нашла применение в бесшумном мини-ПК Giada F101: Энергопотребление новинки не превышает 20 Вт

    20:376

    Видеокарта ZOTAC GeForce GTX 560 Ti 448 Cores имеет повышенные тактовые частоты: Модель под названием Limited Edition отличается от референсной версии системой охлаждения

    19:526

    MSI оснащает 3D-карту на базе GeForce GTX 560 Ti 448 Core системой охлаждения Twin Frozr III, обеспечивает высокий потенциал разгона: Тактовая частота GPU видеокарты — 750 МГц

    19:50

    В продаже замечен 3D-монитор Samsung S23A700D LED: В Европе аппарат предлагается по цене 250 евро

    18:5313

    Sony переносит часть производства датчиков изображения из Таиланда в Японию: Выпуск продукции начнется в будущем году

    17:541

    Особенностью корпуса COUGAR Evolution является панель управления вентиляторами: Регулятор скорости вращения позволяет управлять двумя независимыми группами вентиляторов

    17:1713

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 сore представлена официально: Новинка занимает место между моделями GTX 560 Ti и GTX 570

    16:2021

    Корпус EOLIZE SVD-NC12-02 предназначен для создания NAS или домашнего сервера: Модель для системных плат Mini-ITX укомплектована блоком питания мощностью 300 Вт

    16:187

    Контроллер USB 3.0, разработанный Global Unichip, прошел сертификацию USB-IF: Новинка Global Unichip будет способствовать дальнейшему продвижению новой версии интерфейса USB

    15:48

    Процессорный охладитель NZXT HAVIK 120 наделён двумя 120-мм вентиляторами: Производимый ими уровень шума не превышает 22 дБА, а воздушный поток достигает 75,8 CFM

    15:48

    Платформа WoA включится в конкуренцию на рынке ноутбуков лишь в 2013 году: У Intel еще есть время, чтобы укрепить свои позиции

    15:0411

    В линейку блоков питания NZXT Hale82 вошли модели мощностью 650, 750 и 850 Вт: Устройства имеют КПД не ниже 82%, что соответствует требованиям рейтинга 80 PLUS Bronze

    14:562

    Основой смартфона Lenovo LePhone S2 стал процессор Qualcomm MSM8255, работающий на частоте 1,4 ГГц: Данных о цене и сроке появления новинки на мировом рынке пока нет

    14:238

    В серию Enermax Platimax входят БП мощностью от 500 до 1500 Вт: Цены лежат в диапазоне от 185 до 390 евро

    14:107

    «Планшетофон» Lenovo LePad S2005 оснащен пятидюймовым экраном: Устройство перебрасывает мостик между планшетами и смартфонами

    13:525

    GIGABYTE T1132: второй трансформируемый компьютер категории «3-в-1»: Модель объединяет в себе понятия планшета, ноутбука и настольного ПК

    13:4515

    Lenovo представила планшеты LePad S2007 и LePad S2010: Обе модели построены на двухъядерных процессорах

    13:201

    PerfectDisk 12.5 - простой, быстрый и удобный дефрагментатор: Простой, но быстрый и удобный дефрагментатор

    13:15

    Acer и Lenovo тоже готовят к выпуску четырехъядерные планшеты: Планшеты, продвигаемые поставщиками контента, по-прежнему, будут иметь преимущество

    13:006

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.9.1.5 - бесплатная программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    12:40

    Process Lasso Lite v.5.1.0.23 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    12:05

    До конца года выйдет процессор Intel Celeron 807UE с TDP 10 Вт : За пониженное энергопотребление придется платить уменьшением производительности

    11:456

    Клон Motorola Droid RAZR с камерой разрешением 13 Мп официально представлен в Китае : Диагональ и разрешение экрана Motorola MT917 выше, чем у Droid RAZR

    11:337

    QuickZip v.5.1.16 - бесплатный архиватор, во многом похожий на известный ZIP: Бесплатный архиватор, во многом похожий на ZIP

    11:30

    Avast! v.6.0.1367 - популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    10:55

    Seagate начинает продажи гибридных накопителей Momentus XT второго поколения по цене $245 за 750 ГБ: Объем жесткого диска вырос в полтора раза, флэш-памяти — в два

    10:456

    CCleaner v.3.13 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    10:20

    Microsoft: ближе к облакам: Microsoft начинает серию технических семинаров, посвященных облачной платформе Windows Azure

    09:45

    Злоумышленники все активнее распространяют вредоносное ПО посредством СМС: Растет популярность в различных регионах России

    09:10

    "Обнови Софт" v.2.0 служит для автоматического обновления всех программ на ПК: Благодаря новой программе пользователи теперь смогут легко и быстро установить последние версии своих программ без необходимости искать обновление для каждой программы вручную

    08:352

    Car Manager Pro для Android – приложение для поиска деталей и узлов автомобиля: Новое Android-приложение позволит автовладельцу быстро подобрать подходящий для ремонта и более дешевый аналог детали или узла вместо дорогой оригинальной запчасти

    08:00

    У HIS готов «первый в мире» переходник из USB 3.0 в HDMI: К одному компьютеру через такие переходники можно подключить до шести мониторов

    08:007

    Навител Навигатор доступен в Android.Market: В версии 5.0.3 добавлен новый бесплатный интерактивный сервис НАВИТЕЛ.СОБЫТИЯ.

    01:50

    SPB Software стала частью Яндекса: Системная оболочка SPB Shell 3D, разработка компании SPB Software, будет интегрирована с облачными сервисами и технологиями Яндекса

    01:08

    Обновлена мобильная Почта.QIP: Из функций мобильной почты от Mail.QIP.ru стоит выделить быстрый поиск по письмам, просмотр вложенных файлов

    01:03

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