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    24 ноября 2011

    LG и Prada возрождают сотрудничество, существование LG Prada K2 фактически подтверждено: Под PRADA Phone by LG 3.0 понимается, скорее всего, LG Prada K2

    23:243

    Выход новых процессоров Intel Cedar Trail-M отложен?: Утверждается, что Intel не удалось догнать AMD по производительности

    21:276

    SteelSeries представила эксклюзивную серию игровых мышей и гарнитур Fnatic Limited Edition: В оформлении новинок преобладают оранжевый, черный и белый цвета

    21:154

    Kontron предлагает использовать стандарт мобильных графических модулей MXM 3.0 для модулей на процессорах ARM: Пока новый формат не получил собственного наименования

    20:50

    ICQ–бесплатный чат с друзьями для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    19:46

    По мнению Intel, MIC превосходит GPU в параллельных вычислениях: В MIC используются привычные x86-совместимые ядра

    19:3025

    Prey Anti-Theft 0.5.3.2 — защита iPhone в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    19:18

    File Expert 4.0.2 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    19:06

    Teamviewer 7.0.238 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    18:56

    Sapphire представила вариант видеокарты AMD Radeon HD 6850 с 2 ГБ памяти: В остальном спецификации видеокарты соответствуют ранее выпущенной модели HD 6850 1GB GDDR5 PCIE

    18:485

    Дизайнер предложил концепцию модульного USB-накопителя Amoeba: «Флэшка» состоит из нескольких секций, подключаемых цепочкой одна в другую

    18:009

    Система Tsubame 2.0 с GPU NVIDIA Tesla стала самым энергетически эффективным петафлопсным суперкомпьютером в мире : Суперкомпьютер Tsubame 2.0 установлен в Токийском технологическом институте

    16:1115

    Производители планшетов, включая RIM, HTC, Lenovo и ViewSonic, уже начали снижать цены: Снижение цен должно помочь в конкуренции с Kindle Fire

    15:3318

    SilverStone FP37: кардридер с поддержкой носителей SDXC и интерфейсом USB 3.0: А еще в комплекте поставляются сменные панельки!

    15:284

    У Elpida готова память для мобильных устройств, превосходящая LPDDR2 по скорости и энергопотреблению: Память типа LPDDR3 плотностью 4 Гбит выпускается 30-нанометровой технологии

    14:552

    Поиск Google для iPad стал удобнее и нагляднее: оиск дополнен множеством новых функций , а внешний вид самого приложения существенно изменен.

    14:53

    Exceleram оценивает двухканальный комплект модулей памяти DDR3-1333 объемом 16 ГБ в $100: Модули бюджетного сегмента обходятся без радиаторов

    14:179

    Sony Ericsson выпустит смартфон Nypon под управлением Android 4.0: Тактовая частота CPU смартфона NovaThor U8500 составит 1 ГГц

    14:1311

    ASUS планирует выпустить до конца года 400 тысяч планшетов Eee Pad Transformer Prime: В планшетах будут использованы сенсорные панели производства Sintek Photronics и TPK Holding

    14:082

    Камера Fujifilm X-S1 оснащена объективом категории «суперзум» с 26-кратным увеличением: Несменный объектив со стабилизатором охватывает фокусное расстояние от 24 до 624 мм

    13:2513

    Amazon обвинили в нарушении двух патентов в устройстве Kindle Fire : За нарушение этих патентов Apple уже пришлось заплатить штраф

    12:5516

    Nokia готовит смартфон 801T под управлением Symbian^3: В оснащение смартфона войдет камера разрешением 8 Мп

    12:2811

    Фабрики тайваньских производителей DRAM могут достаться контрактным производителями полупроводников: В числе потенциальных покупателей фигурирует Globalfoundries

    12:131

    HP стала второй на американском рынке планшетов, но не надолго: HP предложила покупателям всего одну модель — TouchPad, но по очень привлекательной цене

    11:4510

    Партнером AMD по выпуску 28-нанометровых APU будет не Globalfoundries?: 28-нанометровые гибридные процессоры для AMD будет выпускать TSMC

    09:0015

    Обновлен клиент «ВКонтакте» для Android: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    08:58

    AutoKiller Memory Optimizer 7.1 — оптимизация использования памяти на Android: Приложение управляет расходом внутренней памяти устройства, обеспечивая максимальную производительность смартфона

    08:522

    Простой обмен сообщениями посредством WhatsApp Messenger 2.6.47 для Symbian: та программа дает возможность обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями, оплачивая при этом передачу данных через Интернет (используя 3G/EDGE/Wi-Fi), а не стоимость SMS

    08:41

    Claystone Launcher 1.14 — альтернативная панель запуска для Android: Кроме обычных функций, в эту панель интегрированы браузер, мультимедийный плеер и клиент RSS-новостей

    08:39

    Star Walk 5.5 — прогулка к звездам для владельцев iPhone и iPad: Запустив программу, можно исследовать звезды, созвездия и спутники.

    08:34

    Клавиши игровой клавиатуры QPAD MK-85 имеют индивидуальную подсветку: QPAD выпустила игровые клавиатуры MK-85 и MK-50

    08:008

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