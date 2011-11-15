  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 ноября 2011

    Patriot Viper Extreme Division 4 и Gamer 2 Division 4: комплекты памяти для процессоров Sandy Bridge-E: Частота представленных наборов колеблется в пределах от 1333 до 1866 МГц

    21:252

    Процессор Intel 4004 празднует 40-летие: Процессор Intel 4004 совершил революцию, впервые объединив необходимые элементы программируемого компьютера в одной микросхеме

    17:5159

    INCJ, Hitachi, Sony и Toshiba подписали соглашение о создании совместного предприятия Japan Display: Предприятие Japan Display будет специализироваться на выпуске дисплеев малого и среднего размера

    17:277

    MSI комплектует системную плату X79A-GD65 (8D) процессорным кулером Thermaltake Frio Advanced: Производитель отмечает применение компонентов категории Military Class III и технологии DrMOS II

    17:05

    Origin разгоняет процессоры Sandy Bridge-E в системе Genesis до отметки 5,2 ГГц: Естественно, не бесплатно

    16:1919

    Четырехканальные наборы памяти DDR3 серии Mach Xtreme Technology Urban предназначены для систем на чипсете Intel X79: Для охлаждения модулей используются алюминиевые радиаторы

    16:187

    ASRock дала серии системных плат на чипсете X79 Express гордое имя Overclock KING: Тем самым производитель недвусмысленно намекает на высокий разгонный потенциал новинок

    16:152

    HTC привезет на MWC 2012 планшет и смартфон на четырехъядерном процессоре: Планшет появится на рынке до выхода операционной системы Microsoft Windows 8

    15:522

    По подсчетам Gartner, смартфоны с Android уже заняли более половины рынка: Лидером рынка смартфонов стала компания Samsung

    15:3310

    Появилось изображение и спецификации смартфона BlackBerry London под управлением ОС BBX: Аппарат увидит свет в следующем году

    14:5915

    Линейка системных плат GIGABYTE на чипсете X79 Express представлена четырьмя моделями: Главной особенностью новинок является подсистема питания 3D Power

    14:501

    Специалисты PLX продемонстрировали возможности PCI Express Gen3: Предполагается, что PCIe заменит и дополнит такие средства, как InfiniBand и Ethernet

    14:401

    Futuremark анонсировала новую версию 3DMark для устройств с Windows 8: Новая версия тестового приложения 3DMark

    13:50

    В Wistron хотят разработать новый материал для корпусов ультрабуков: Производителям не хватает металлических корпусов

    13:2214

    ASUS представила линейку системных плат на чипсете Intel X79 Express: В линейку входит модели серии P9X79, ROG Rampage IV Extreme, TUF SABERTOOTH X79 и P9X79 WS

    13:153

    Kaspersky AVP Tool v.11.0.0.1245 14/11/2011 - антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    13:151

    PQI объединяет в оформлении «флэшек» Traveling Disk U263L матовый алюминий и цветной пластик: Максимальный объем накопителей PQI Traveling Disk U263L равен 32 ГБ

    13:10

    Quantenna выпускает первый в мире чипсет IEEE 802.11ac (Gigabit Wireless) для потребительской электроники : Двухкорпусный чипсет QAC2300 поддерживает конфигурацию 4x4 MIMO

    12:504

    Dr.Web CureIt! 14/11/2011 - антивирусная портативная лечащая утилита от Dr.Web - : Антивирусная лечащая утилита от Dr.Web

    12:40

    Ассортимент ASUS пополнила серверная плата со встроенными адаптерами Mellanox FDR InfiniBand 56 Гбит/с: Плата выполнена в типоразмере Half-Size SSI

    12:15

    Accord CD Ripper v.6.8.5 - бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах: Небольшая бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах

    12:05

    Компания SGI анонсировала выпуск нового поколения blade-серверов для построения суперкомпьютеров — SGI ICE X: Наращивание конфигурации может выполняться без выключения суперкомпьютера

    11:44

    Reaper v.4.11 - программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов

    11:30

    Defraggler v.2.08 - бесплатный дефрагментатор с возможностью дефрагментации только выбранных файлов: Бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы

    10:55

    Zoom Player v.8.00 Final - мощный и удобный медиаплеер: Мощный и удобный медиаплеер

    10:20

    SIV v.4.23 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    09:45

    Duqu: хронология событий и схема работы: Эксперты «Лаборатории Касперского» продолжают расследование инцидентов, связанных с распространением троянца Duqu

    09:10

    Enermax Briskie — недорогой беспроводной комплект из клавиатуры и мыши: В комплект входит коврик для мыши

    09:008

    Casio оснащает компактную камеру EX-ZR200 ручными режимами съемки и датчиком CMOS разрешением 16 Мп: Устройство позволяет делать до 30 фотокадров в секунду в режме пакетной съемки

    08:582

    Вышла обновление Dr.Web для Android: Обновлен программный продукт Dr.Web для Android Антивирус + Антиспам и Dr.Web для Android Light

    08:351

    SearchInform значительно обновила DeviceSniffer: Вышла обновленная версия DeviceSniffer

    08:00

    Корпус anidées AI-6B вмещает 3D-карты длиной до 428 мм: В корпусе anidées AI-6B установлено два вентилятора

    08:005

    Motorola выпустит два варианта смартфона Droid RAZR с камерой разрешением 13 Мп: Обе модификации окажутся чуть габаритнее и толще исходного варианта

    00:3021

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018