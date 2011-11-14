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    14 ноября 2011

    NVIDIA, Cray, PGI и CAPS представили стандарт параллельного программирования OpenACC: Управление распараллеливанием на уровне директив обеспечивает перенос кода между платформами

    23:046

    Поставки планшета Amazon Kindle Fire начались на день раньше срока: Планшет Kindle Fire стал бестселлером еще на стадии предварительных заказов

    21:497

    Aquantia показала на SC11 решения 10GBASE-T: Демонстрация стала частью проекта Ethernet Alliance

    21:363

    До конца года Lenovo выпустит 10-дюймовый планшет на базе Tegra 3 с ОС Android Ice Cream Sandwich: В конфигурацию планшета выходит 2 ГБ памяти DDR3-1600

    21:156

    GPU NVIDIA Tesla ускорят суперкомпьютер NCSA Blue Waters: Авторы проекта рассчитывают на установившуюся производительность 1 PFLOPS

    21:05

    Рейтинг суперкомпьютеров TOP500 возглавил японский «K Computer» : Лидер списка в четыре раза превосходит систему, занявшую второе место

    20:5016

    Представлены процессоры Intel Core i7 Extreme Edition второго поколения: Первыми моделями нового поколения стали шестиядерные Core i7-3960X и Core i7-3930K

    20:005

    В Барселоне хотят создать суперкомпьютер на процессорах NVIDIA Tegra: NVIDIA собирается выпустить набор разработчика, который будет включать процессор NVIDIA Tegra 3 и GPU NVIDIA

    19:536

    Технология NVIDIA Maximus объединяет возможности GPU NVIDIA Quadro и процессора-компаньона NVIDIA Tesla C2075: Ведущие поставщики рабочих станций уже начали выпуск изделий с технологией NVIDIA Maximus

    19:255

    Acer готовит планшеты Iconia 510 и 511 на платформе NVIDIA Tegra 3: Оба устройства получат по 10-дюймовому сенсорному дисплею разрешением 1280 х 800 точек

    19:122

    Corsair предлагает четырёхканальные наборы памяти DDR3, состоящие из модулей Dominator и Vengeance: В общей сложности ассортимент компании пополнился 12 наборами объёмом от 8 до 32 ГБ

    18:401

    Foxconn отрицает, что отказ от заказов на выпуск устройств NOOK связан с иском Microsoft: Пока Foxconn не достался ни один заказ на производство устройств Barnes & Noble

    18:15

    Handcent SMS 3.9.9.7 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    17:591

    IP Cam Viewer Basic 4.1.9 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    17:54

    aTypo Picture 3.37 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    17:53

    Линейку системных плат EVGA на чипсете X79 Express возглавляет модель X79 Classified: Модель рассчитана на работу в связке с процессором Sandy Bridge-E в исполнении LGA 2011

    17:453

    Социальное интернет-радио Soundtracker 1.7 для Symbian S40: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    17:42

    Новая версия клиента BombusMod для всех телефонов с поддержкой Java: Данное приложение выполняет функции Jabber-клиента и представляет собой модифицированную версию клиента Bombus

    17:37

    Hide My SMS / Text 1.15 — скрытие сообщений нa Android: С его помощью можно создавать скрытые контакты, сообщения от которых будут полностью невидимыми.

    17:33

    Lenovo превратит ноутбук ThinkPad X1 в «гибрид»: Под "гибридностью" понимается использование двух операционных систем — Windows и Android

    17:282

    Maingear уже предлагает ПК с процессорами Intel Sandy Bridge-E дешевле $2000: Вряд-ли новые системы Maingear повторят участь горячих пирожков...

    17:152

    Новые суперкомпьютерные платформы Supermicro поддерживают 16-ядерные процессоры AMD Opteron: Местом демонстрации новинок выбрано мероприятие SC11, посвященное суперкомпьютерам

    16:25

    Платы ECS X79R-AX Black Extreme и X79R-AX Black Deluxe представлены официально: В оснащение плат входит четыре слота PCI Express Gen 3 x16

    15:143

    MediaCoder 2011-R9 Build 5199 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    15:00

    fishCode Library (Free Note Edition) v.18.0 - бесплатный менеджер персональных данных и информации: Бесплатный менеджер персональных данных и информации

    14:25

    G.Skill представила самые быстрые четырёхканальные модули памяти DDR3: В общей сложности семейство RipjawsZ насчитывает 14 наборов с различными характеристиками

    14:243

    На смену карточкам Micro SIM идут Nano SIM: По габаритам Nano SIM на 30% меньше, чем Micro SIM

    14:1718

    Процессоры Sandy Bridge-E появились в ценнике Intel: Цена младшей модели равна $583, старшей — $999

    14:165

    Light Image Resizer v.4.1.0.2 - бесплатная утилита для обработки графических файлов: Бесплатная утилита для обработки графических файлов

    13:50

    IBM впервые объединяет мэйнфреймы и Windows: Поддержка Windows-приложений в среде IBM zEnterprise появится 16 декабря

    13:3615

    Компания Cisco отчиталась за первый квартал 2012 финасового года:

    13:27

    PSPad Editor v.4.5.6 - бесплатный текстовый редактор для программистов: Бесплатный текстовый редактор для программистов

    13:151

    Представлены процессоры AMD Opteron серий 6200 и 4200, анонсированы процессоры Zurich : Продукты, известные под условными именами Interlagos и Valencia, стали реальностью

    12:496

    BitComet v.1.30 - качественный файловый обменник: Качественный файловый обменник

    12:403

    Daemon Tools Lite v.4.45.1 - популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков: Популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков

    12:05

    Xinorbis v.6.0.16 - утилита для анализа содержимого жестких дисков: Утилита для анализа содержимого жестких дисков

    11:30

    GPU Caps Viewer v.1.14.4 - бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    10:55

    Новая версия .NET Forge CMS 7.0 – первая в России веб-платформа, интегрированная с Windows Azure и Web Farm от Microsoft: Компании «1С-Битрикс» и Microsoft объявляют о выпуске новой версии системы управления веб-проектами .NET Forge CMS 7.0

    10:20

    Новые приложения ускоряют поиск более эффективных лекарств и материалов повышенного качества с помощью GPU: LAMMPS, GROMACS, GAMESS, QMCPACK вошли в список научных приложений с GPU-ускорением

    09:45

    Corel объявляет о старте продаж Corel PaintShop Pro X4 на российском рынке: Новая русифицированная версия сочетает в себе доступную цену и более 75 новых и улучшенных функций

    09:10

    CommFort 5.30: все виды связи в домашней или корпоративной сети: "КоммФорт софтваре" объявила о выпуске CommFort 5.30

    08:35

    3D-навигация с «пробками» для iPad и iPhone: Компания «Сидиком Навигация» объявляет о выпуске версии навигационной системы «Прогород»

    08:00

    Фото дня: гибридный процессор AMD в исполнении FM2: Корпус FM2 имеет 904 вывода

    08:0029

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