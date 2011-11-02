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    2 ноября 2011

    Накопитель SP/Silicon Power Touch T01 настолько мал, что похож на заглушку для порта USB: Заглушка запоминает до 16 ГБ информации

    22:1011

    Noctua выпустила специальное издание кулера NH-D14 для процессоров Sandy Bridge-E: Охладитель укомплектован двумя вентиляторами типоразмера 120 и 140 мм

    18:058

    MOSAID представила самую быструю в отрасли флэш-память: Память HLNAND2 работает на скорости DDR-800

    17:456

    До выхода Ivy Bridge Intel выпустит ещё две системные платы на чипсете Z68 Express: Модели DZ68PL и DZ68AF придут на смену устаревшим DP67BA и DP67DE

    17:246

    Nokia выбрала платформу ST-Ericsson NovaThor для будущих устройств с ОС Windows Phone: Nokia продолжит использовать и чипсеты Qualcomm

    16:372

    AusLogics BoostSpeed v.5.2.0.0 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    15:00

    Auslogics System Information v.2.2.0.0 - утилита, отображающая информацию о компонентах системы: Утилита, отображающая информацию о компонентах системы

    14:25

    SilverStone PS07: первый корпус семейства Precision форм-фактора mid-tower: Но уши представителя семейства Temjin все равно видны

    14:159

    Foxconn готовит к выпуску системную плату Quantumian 1 на чипсете X79 Express: Модель может похвастать хорошим потенциалом для «разгона»

    14:103

    Плата ECS H61H2-A2 Black Deluxe оснащена портами USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с: Плата ECS H61H2-A2 Black Deluxe рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA 1155

    14:028

    Auslogics Registry Defrag v.6.2.0.0 - утилита для дефрагментации системного реестра Windows: Утилита для дефрагментации системного реестра операционных систем Windows

    13:50

    Logitech Mini Boombox: беспроводная аудиосистема для мобильных устройств: Модель оснащена микрофоном для совершения звонков посредством Bluetooth

    13:164

    Portable ClamWin v.0.97.3 - портативная версия антивируса ClamWin: Портативная версия антивируса ClamWin

    13:15

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.2.8 - сетовой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    12:40

    GIGABYTE готовит к выпуску недорогие корпуса GZ-ZA1 и GZ-ZA2: Модели одинаковы, за исключением дизайна передней панели

    12:243

    Auslogics Disk Defrag v.3.3.0.0 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем Windows

    12:05

    Флэш-накопители Transcend JetFlash 350 доступны в модификациях объёмом до 32 ГБ: Новинки не отличаются высоким быстродействием, однако способны привлечь внимание своим строгим дизайном

    11:486

    Системная плата BIOSTAR TPower X79 предназначена для процессоров Sandy Bridge-E: Основой модели служит набор системной логики Intel X79 Express

    11:3012

    IncrediMail v.6.29 Build 5120 - бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент: Бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент

    11:30

    Alchemy Eye v.11.5.0 - программа мониторинга доступности серверов: Программа для мониторинга доступности серверов, сетевых устройств, компьютеров и других компонент в глобальной или локальной сетях

    10:55

    По оценке Digitimes Research, из-за наводнения дефицит HDD в текущем квартале составит 12%: Нехватка HDD может ощущаться и в следующем квартале

    10:2420

    Windows Phone подскажет дорогу и поможет найти магазин с помощью Яндекса: В Windows Phone Marketplace появились два приложения для Windows Phone: Яндекс.Карты и Яндекс.Маркет

    10:201

    На рынке смартфонов Samsung в полтора раза опережает Apple по объему поставок, но в три раза уступает по прибыли: Samsung сохранит лидерство до конца года, уверены аналитики Strategy Analytics

    10:0049

    9-10 ноября: прямая трансляция с конференции Tech-Ed Russia 2011: Microsoft проведет бесплатную онлайн-трансляцию конференции Tech-Ed Russia 2011

    09:45

    К 2014 году Ubuntu придет в планшеты, телефоны, автомобили и телевизоры: Основным конкурентом Ubuntu является Android

    09:2017

    «Лаборатория Касперского»: спам-активность в III квартале 2011 года: «Лаборатория Касперского» опубликовала отчет о деятельности спамеров в третьем квартале 2011 года

    09:10

    Обновление Dr.Web для Windows Mobile: Обновлен продукт Dr.Web Mobile Security Suite для платформы Windows Mobile

    08:35

    Paragon Software выпустила комплект продуктов для пользователей Mac – Paragon NTFS for Mac 9.5, CampTune X и Virtualization Manager for Mac: Удобные в использовании утилиты компании Paragon Software помогают преодолеть пропасть между Mac и PC

    08:00

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