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    27 ноября 2011

    Специалисты Массачусетского технологического института создали еще один компонент кремниевой фотоники: Устранено еще одно препятствие на пути к кремниевым фотонным схемам

    22:378

    За год продажи дисков Blu-ray в США выросли на 58%: В компьютерном сегменте продвижение оптических носителей нового поколения замедлено

    21:4825

    Смартфон Motorola Droid 4 получит клавиатуру QWERTY: Названа дата выхода новинки

    21:1713

    Ученые научились печатать электронные схемы графеновыми чернилами: Графен и струйная печать открывают путь к электронным схемам на любых подложках

    21:004

    Nikon возобновит выпуск цифровых камер в Таиланде раньше графика: На следующей неделе могут быть представлены новые продукты Nikon

    19:194

    Ноутбук Mouse Computer LuvBook S понравится любителям Hello Kitty и кристаллов Сваровски: Ориентировочная цена изделия — $900

    17:224

    Карта EVGA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores Classified появилась в онлайновых магазинах, стала известна цена новинки : Появление EVGA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores Classified на виртуальных витринах свидетельствует о приближении даты выхода 3D-карты на новом GPU NVIDIA

    16:257

    Процессоры Ivy Bridge-E будут иметь до десяти ядер и TDP на уровне 105 Вт: В линейку Ivy Bridge войдут модели с TDP от 35 до 77 Вт

    15:3516

    Процессор Atom N2100 замечен в конфигурации ноутбука Samsung N102S: Выпуск моделей Atom N2600 и N2800 отложен

    13:183

    Объектив Samyang с фокусным расстоянием 8 мм для камер Nikon обзавелся встроенным микропроцессором: Цена Samyang AE 8mm 1:3.5 Aspherical IF MC Fish-eye CS равна 325 евро

    13:005

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