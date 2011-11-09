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    9 ноября 2011

    Цена домашних сетевых хранилищ NETGEAR ReadyNAS Duo v2 и ReadyNAS NV+ v2 стартует c отметки $200: Общий объем хранимых данных может достигать 12 ТБ

    23:004

    Корпус флэш-накопителя Kingston DataTraveler SE9 изготовлен из металла: Новинка доступна в трех вариантах объема — 4, 8 и 16 ГБ

    21:2915

    Packard Bell анонсировала моноблочные ПК oneTwo M и oneTwo L на платформе Intel: Компьютеры могут комплектоваться дискретными GPU NVIDIA GeForce GT 520 и 530, а также AMD Radeon HD 6450

    20:451

    SD Association и GlobalPlatform договорились о сотрудничестве — карточки SD можно будет использовать для идентификации : SD Association рассчитывает расширить сферу применения карт SD

    20:177

    В Европе начались продажи бюджетного ноутбука ASUS X53SC на платформе Intel Huron River: Лэптоп комплектуется CPU Intel Core i3-2330M

    19:526

    VIA выпускает первую плату формата Pico-ITX с двухъядерным процессором: На крошечной плате VIA EPIA-P900 расположен процессор VIA Eden X2

    19:3215

    Представлены блоки питания PC Power & Cooling Silencer Mk III: Блоки серии Silencer Mk III имеют сертификат 80Plus Bronze

    19:12

    Адаптеры Startech USB2VGAE3 и USB2DVIE3 преобразуют порт USB в видеовыходы VGA и DVI соответственно: Цена Startech USB2VGAE3 примерно равна $110, USB2DVIE3 — $115

    18:157

    Ультрабук Toshiba dynabook R631 имеет толщину 15,9 мм и весит всего 1,12 кг: Модель оснащена 13-дюймовым дисплеем разрешением 1366 х 768 пикселей

    17:0012

    NETGEAR Universal Push2TV HD Adapter позволяет без проводов связать ПК и телевизор или монитор: В продукте NETGEAR используется технология DisplayLink

    16:551

    Вентилятор Noctua NF-F12 Focused Flow Fan умеет «фокусировать» воздушный поток: Продажи NF-F12 уже начались

    16:316

    ITC будет расследовать дело о патентах, в котором S3 обвиняет Apple: Комиссия обладает правом запретить импорт продукции в США

    16:1211

    В Японии прекращены продажи камер Nikon D700 и D300s: Поставки в другие страны пока продолжаются

    15:2511

    Беспроводные наушники Sennheiser RS 220 обойдутся покупателю в $600: Наушники закрытого типа имеют мягкие велюровые амбушюры и регулируемое оголовье

    15:206

    Программа AMD Ready Solutions поможет переходу на процессоры AMD Opteron 6200 : Новые процессоры и платы для них будут представлены в один и тот же день

    14:56

    Игровая мышь MadCatz Cyborg M.M.O.7 предназначена для любителей MMORPG: На 13 программируемых кнопок мыши можно назначить до 78 различных действий

    14:385

    Cisco: не в деньгах счастье, считает новое поколение специалистов :

    14:2730

    Rakuten покупает производителя электронных книг Kobo за 315 млн. долл.: Японскому Интернет-холдингу принадлежит несколько крупных онлайн-аукционов

    14:001

    IOGEAR сертифицировала изделие, позволяющее подключать ПК к телевизору, используя порт USB и беспроводной канал: Дальность связи IOGEAR Wireless 1080p Computer to HDTV Kit равна 10 м

    13:21

    HIS выпускает низкопрофильную видеокарту Radeon HD 6450 с пассивным охлаждением: Модель располагает 160 потоковыми процессорами и 64-разрядной шиной памяти

    12:501

    ADATA предлагает модули памяти DDR3 объёмом 8ГБ для настольных ПК и ноутбуков: Устройства рассчитаны на функционирование на частоте 1333 МГц с задержками CL9

    12:2512

    Планшет ASUS Eee Pad Transformer Prime анонсирован официально: Устройство способно проработать до 18 часов без подзарядки

    12:0037

    Asset Tracker for Networks v.9.4 - утилита для мониторинга состояние серверов в сети: Утилита для мониторинга состояние серверов в сети

    11:00

    Представлен процессор NVIDIA Tegra 3: Четыре основных ядра Tegra 3 дополнены пятым, что позволяет снизить энергопотребление

    10:5526

    VideoInspector v.2.3.0 - утилита, отображающая детальную информацию о видео-файлах: Утилита, отображающая детальную информацию о видео-файлах

    10:00

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.4.2: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    09:001

    IEEE определит оптические интерфейсы для сетей Ethernet 100 Гбит/с: Базовые спецификации будут готовы к концу будущего года

    09:002

    cFosSpeed v.7.00 Final - драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров: Драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров

    08:00

    Nexsan E5510 — NAS объемом более 1 ПБ: В Nexsan E5510 используется технология кэширования FASTier

    08:005

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