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    23 ноября 2011

    Western Digital придётся продать часть своих активов, чтобы купить Hitachi GST: Принятие таких мер необходимо для восстановления здравой конкуренции в отрасли

    21:2111

    Intel стандартизует использование Thunderbolt для стыковки ультрабуков: Интерфейс Thunderbolt 10 Гбит/с станет штатным для стыковочных станций

    19:3523

    Cooler Master наделила корпус CM 690 II портами USB 3.0 и другими улучшениями: Также добавлены пылевые фильтры и увеличено отверстие в лотке системной платы

    19:308

    Фоторедактор Pixlr-o-matic 1.2 для Android: Бесплатное приложение от онлайнового редактора изображений Pixlr.com, позволяющее добавлять разнообразные эффекты на фотографии

    19:02

    Вышла Opera Mini 6.51 для Symbian: Последний релиз добавляет выбор языка в поиске, а также исправляет ошибки работы с альтернативными клавиатурами

    18:392

    LG представит флагманский смартфон Nitro HD 1 декабря: Аппарат, по предварительной информации, получит CPU частотой 1,5 ГГц

    18:373

    GoodReader 3.10.3 for iPhone — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    18:30

    IM+ 1.9 для Windows Phone поддерживает Mail.Ru Agent: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    18:29

    Photo 3D 1.0.2 для Symbian делает фотографии объемными : Приложение дает возможность просматривать фотографии с эффектом «глубины»

    18:26

    Teamviewer HD for Remote Control 6.0.9348 для iOS — клиент для удаленного администрирования: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    18:21

    HTC пересмотрит намерение купить S3 Graphics: Решение ITC ставит под сомнение целесообразность сделки

    18:2110

    StreamToMe 3.6.6 для передачи мультимедийных данных на iPhone и iPad : StreamToMe поддерживает большое количество форматов, в том числе с HD-качеством 720p для iPad и iPhone 4.

    18:16

    Picture Effect Magic 2.1 — обработка фотографий на устройствах с iOS : Picture Effect Magic может искажать изображение, накладывать мозаику на выбранную область, размывать изображение

    18:10

    Keeper Password & Data Vault 4.12 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    18:08

    Tweetbot 1.8.1 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    18:04

    HIS выпустила укороченную версию видеокарты Radeon HD 6770: Система охлаждения модели лишилась двух медных тепловых трубок

    15:223

    В начале будущего года Acer и ASUS выпустят ультрабуки с экранами Full HD : Обе компании верят в успех ультрабуков

    15:0816

    Fujitsu отобрала у Motorola Mobility звание «самого тонкого смартфона в мире»: Смартфон оснащается процессором частотой 1,4 ГГц

    14:5214

    Поставщики серверов обеспокоены возможной задержкой с выпуском платформы Intel Romley : Процессоры Intel занимают 70-80% рынка x86-совместимых серверов

    14:354

    Толщина неттопа Lenovo IdeaCentre Q180 составляет всего 22 мм: Производитель называет свой продукт самым компактным настольным ПК на свете

    14:225

    HTC рассматривает возможность использования Chrome OS: Chrome OS могут получить Интернет-устройства, занимающие промежуточное положение между планшетами и нетбуками

    14:105

    Dell начала продажи в Европе трех офисных мониторов UltraSharp P-series: Предлагаются три модели диагоналями 20, 21,5 и 23 дюйма

    13:4512

    Китай обошел США на рынке смартфонов: Самой популярной маркой смартфонов в Китае является Nokia

    13:276

    Partition Logic v.0.70 - бесплатная утилита для управления разделами жестких дисков ПК: Бесплатная утилита для управления разделами жестких дисков ПК

    12:401

    Появились технические данные 22 мобильных GPU серии Radeon HD 7000M: В начале декабря дебютируют первые 16 моделей нового поколения

    12:3510

    O&O Defrag v.15.0.107 - программа для дефрагментации жестких дисков под Windows: Программа для дефрагментации жестких дисков под Windows

    12:05

    Концентратор USB Plugable Technologies USB2-HUB4BC соответствует спецификации BC 1.1: USB2-HUB4BC заряжает батареи совместимых мобильных устройств втрое быстрее, чем обычный концентратор

    11:504

    TuneUp Utilities 2012 v.12.0 - программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС: Программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС

    11:30

    ASTRA v.5.51 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    10:20

    ASTRA32 v.2.11 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    09:45

    Приложение ICQ доступно пользователям BlackBerry в сети МТС: ICQ теперь доступен пользователям BlackBerry

    09:10

    ESET: доходы киберпреступной группы Carberp исчисляются миллионами долларов еженедельно: ESET сообщает о том, что обнаружена новая модификация троянской программы Carberp

    08:35

    "ФотоШОУ" вер.3.0 - редактор для создания видео из фотографий: В новой версии появились динамические эффекты, а также обрезка музыкальных треков, готовые тематические шаблоны, художественные фильтры и другие возможности

    08:00

    Новый год начнется со снижения цен на планшеты с ОС Android : Подешевеют модели, нераспроданные до появления Kindle Fire и Nook Tablet

    08:0021

    Накопители RunCore Glory V могут работать в широком диапазоне температур: Новинки оснащены интерфейсами SATA II и IDE

    01:00

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