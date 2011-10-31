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    31 октября 2011

    В Сети появились изображения смартфона Lenovo LePhone S2 под управлением Windows Phone 7: Предыдущая версия смартфона работала под управлением ОС Adnroid

    19:219

    ASRock похвалилась платами с процессорными гнездами Intel LGA2011: Среди новинок — первая модель типоразмера microATX

    17:5519

    RJ TextEd v.7.70 – хороший бесплатный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    15:35

    save2pc Light v.4.22 - бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube: Бесплатная утилита для сохранения видео с YouTube

    15:002

    Thermaltake представила процессорные кулеры Contac 30 и Contac 39: Кулеры Thermaltake Contac 30 и Contac 39 совместимы с процессорами Intel Sandy Bridge-E

    14:584

    Xinorbis v.6.0.15b - утилита для анализа содержимого жестких дисков: Утилита для анализа содержимого жестких дисков

    14:25

    Стереоскопический монитор HP 2311gt комплектуется парой очков и специальным ПО: Разрешение новинки составляет 1920 х 1080 пикселей

    14:204

    Gigabyte готовит к выпуску две 3D-карты GeForce GTX 560 с охладителями WindForce 2X: Новинки получили обозначения GV-N56GUD-1GI 1.0 и GV-N56GUD-1GI 2.0

    13:599

    Fresh Download v.8.72 - бесплатный и достаточно удобный менеджер закачек: Бесплатный и достаточно удобный менеджер закачек

    13:50

    IsMyLcdOK v.1.48 - крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах: Крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах

    13:15

    Посетителей московской Cisco Expo-2011 ждет небывалая по размаху выставка инновационных технологий:

    12:573

    K-Lite Codec Pack 64-bit v.5.4.0 - сборник кодеков для 64-битных операционных систем: Сборник кодеков для 64-битных операционных систем

    12:40

    Скорость чтения флэш-накопителя Apacer AH351 достигает 68 МБ/с, записи — 30 МБ/с : Накопитель Apacer AH351 оснащен интерфейсом USB 3.0

    12:111

    Материнская плата ASUS Rampage IV Extreme на чипсете Intel X79: подробности: Новинка оснащается пятью слотами PCI Express x16

    12:038

    Iobit Game Booster v.3.1 Final - программа настройки операционных систем Windows: Программа настройки операционных систем Windows

    11:30

    Доступные блоки питания Sharkoon QP имеют две линии напряжения 12 В: Мощность флагмана составляет 600 Вт

    11:251

    Японские специалисты создали «невидимое стекло»: Разработка Nippon Electric Glass была показана на FPD International 2011.

    11:0428

    Touchpad Blocker v.1.7.0.17 - бесплатная утилита для блокировки тачпадов на ноутбуках: Бесплатная утилита для блокировки тачпадов на ноутбуках

    10:55

    ATI Tray Tools v.1.7.9.1573 - утилита управления настройками драйверов видеокарт ATI: Бесплатная утилита для управления настройками драйверов видеокарт ATI

    10:20

    В серию корпусных вентиляторов SilenX Effizio вошли модели размером от 80 до 140 мм: Цена самой дорогой модели — 11,5 евро

    09:523

    Microsoft и Открытый университет «Сколково» запустили курс Технологического предпринимательства в ИТ: Более 250 студентов экономических и технических вузов пришли услышать выступление специалистов Microsoft о месте и роли мобильных и веб-технологий на современном ИТ-рынке.

    09:45

    «Лаборатория Касперского»: 34% зловредов для Android крадут личные данные пользователей: Платформа Android наконец-то стала самой популярной среди создателей мобильных вредоносных программ

    09:10

    Компания VMware представляет решения по управлению для облачной эры: Новые семейства продуктов упростят ИТ-инфраструктуру и автоматизируют управление облаками, чтобы помочь клиентам в предоставлении ИТ как услуги

    08:35

    Qualcomm Atheros запустила Skifta v.1.0 для Android, обеспечивающего персональный доступ к музыке, фотографиям и видео: Новый сервис для хранения медиа-данных в сети

    08:001

    Аналитики IDC заметили замедление роста рынка смартфонов: Лидером рынка остается Nokia, потерявшая за год всего 3,5% рынка

    08:0025

    Серию процессорных охладителей SilenX Effizio пополнили модели EFZ-92HA3, EFZ-80HA3, EFZ-100HA2 и EFZ-92HA2: Новинки совместимы с процессорами Intel и AMD

    07:009

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