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    18 октября 2011

    Wortmann Terra LED 2250W – недорогой монитор диагональю 21,5 дюйма со светодиодной подсветкой: Энергопотребление монитора составляет скромные 15 Вт

    23:208

    CRU-DataPort Drive eRazer Ultra надежно очищает жесткие диски: Скорость работы Drive eRazer равна 7 ГБ/мин

    20:0618

    Накопитель ADATA N005 Pro с интерфейсом USB 3.0 читает данные со скоростью до 180 МБ/с: Одновременно представлены модели C103 и S102 Pro

    19:008

    Блоки питания be quiet! Straight Power E9 имеют сертификат 80Plus Gold: В серию Straight Power E9 вошли модели мощностью от 400 до 700 Вт

    18:41

    NTT DoCoMo рассекретила смартфон Samsung Galaxy Nexus за день до официальной премьеры: В оснащение смартфона войдет двухъядерный CPU частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти

    18:4032

    С адаптером Scythe Kama Connect 3 можно использовать накопители IDE и SATA, не вскрывая корпус ПК: С компьютером новинка связывается с помощью USB 3.0

    18:366

    Приняты новые версии спецификаций MicroTCA и AdvancedTCA: Спецификация MicroTCA.4 определяет дополнительные средства ввода-вывода специализированных устройств AdvancedMC

    18:31

    К 2014 году память NAND опередит память типа DRAM по объему продаж: Такое мнение высказал аналитик Gartner

    18:111

    ARM и TSMC подготовили к тестовому выпуску 20-нанометровый процессор: Для теста выбран процессор Cortex-A15

    16:1623

    SketchBook Pro 2.1 для iPad поддерживает iCloud: Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    16:08

    Стыковочная станция Sharkoon SATA QuickPort Pro LAN Giga оснащена портом Gigabit Ethernet : Цена Sharkoon SATA QuickPort Pro LAN Giga равна 60 евро

    15:329

    Для снижения цены ультрабуков производители будут использовать гибридные накопители : Гибридные накопители существенно дешевле SSD

    15:1117

    Logitech считает, что клавиатура Gaming Keyboard G105 и мышь Laser Mouse G9X «идеальны» для игры Call of Duty: Modern Warfare 3: По мнению Logitech, периферийные устройства обладают всеми необходимыми качествами

    14:009

    Nikon откладывает анонс новой полнокадровой зеркальной камеры?: Наводнение в Таиланде заставляет Nikon корректировать планы

    13:387

    All My Movies v.6.7 - программа управления домашней фильмотекой: Программа для управления домашней фильмотекой

    13:15

    DVD Audio Extractor v.6.1.0 - утилита для извлечения аудио-треков с DVD-дисков: Утилита для извлечения аудио-треков с DVD-дисков

    12:40

    HTC проиграла предварительное слушание в деле против Apple, но уверена в своей правоте: HTC обвиняет Apple в нарушении патентов

    12:1219

    SyncBackSE v.6.0.0.15 - программа для создания резервных копий и синхронизации файлов: Программа для создания резервных копий и синхронизации файлов

    12:05

    Canon анонсирует зеркальную камеру EOS-1D X, начало продаж — март 2012 года: Ориентировочная цена новинки — $6800

    11:4440

    Aloaha PDF Suite v.5.0.95 - программа для создания качественных PDF-документов: Программа для создания качественных PDF-документов

    11:30

    Найдено объяснение результатов эксперимента, в котором нейтрино двигались слишком быстро: Все дело в систематической погрешности изменений

    11:0150

    FontViewOK v.2.32 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    10:553

    Каталог Team Group пополнился наборами модулей памяти Xtreem Dark и Xtreem LV: Доступны двухканальные и трехканальные наборы объемом 4, 8, 6 и 12 ГБ

    10:29

    Networx v.5.2 – бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки: Бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки

    10:201

    Syncplicity 1.5 для iPhone и iPad — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    10:13

    Стали известны подробные спецификации процессоров Intel Xeon E5-2400: Тактовые частоты представителей семейства лежат в диапазоне от 1,8 до 2,4 ГГц

    10:0810

    FBReaderJ 1.2.0 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    09:49

    Обновление персональных продуктов Dr.Web 7.0 для Windows: Компания «Доктор Веб» сообщает об обновлении ряда компонентов в составе однопользовательских продуктов Dr.Web версии 7.0 для Windows

    09:45

    Sony Ericsson выпустит смартфон Xperia pro в конце октября: Модель оснащена выдвижной QWERTY-клавиатурой и сенсорным экраном Reality Display

    09:3610

    Флагманский процессор AMD FX-8150 подешевел, едва добравшись до европейской розницы: Цена устройства снижена с 245 до 213 евро

    09:3572

    OCZ выпустила обновление прошивки для SSD на базе контроллеров SandForce: Накопители больше не подвержены возникновению BSOD в различных ситуациях

    09:254

    Пираты получили реальные сроки за изготовление и торговлю контрафактным ПО: Кировский районный суд г. Астрахани признал виновными Кузнецова В. В. и Харебина А. А. по части 3 статьи 146 УК РФ за незаконное использование объектов авторского права

    09:10

    Apple может заказать процессоры A6 вновь у Samsung, а не у TSMC: Похоже, TSMC не смогла добиться стабильности производственного процесса

    09:0229

    Mercury Web Browser Pro 5.0.1 — альтернативный браузер для iOS: Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    08:56

    Фото дня: смартфон Motorola Droid RAZR в кевларовом корпусе: Модель получит дисплей Super AMOLED, защищённый закаленным стеклом Gorilla Glass

    08:5216

    Вышла новая тестовая версия Nokia Suite 3.2: Это приложение предназначено для всех телефонов Nokia и дает возможность выполнять резервное копирование данных телефона, обновлять его программное обеспечение, управлять контактами, загружать карты, музыку

    08:44

    Вышла обновленная версия клиента Dropbox для iOS 1.4.4: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    08:37

    Вышел Acronis True Image Home 2012 на русском языке: Новое поколение домашних решений от Acronis совмещает резервное копирование систем с синхронизацией файлов

    08:35

    Hidden Administrator v.4.0 - программа для управления удаленными компьютерами: Программа для управления удаленными компьютерами

    08:00

    IM+ 1.7 для Windows Phone работает быстрее: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    07:51

    GoodReader for iPhone 3.9.1 — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    07:12

    За первые три дня продано 4 млн iPhone 4S: 28 октября iPhone 4S поступит на прилавки магазинов ещё в 22 странах

    01:3850

    Message Mirror 5.3 — мониторинг сообщений на Symbian : С помощью данного приложения можно экспортировать все сообщения и данные о звонках в единый файл

    01:26

    Wifi Analyzer 2.5.16 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    01:212

    «В Контакте» 1.6 для iOS поддерживает просмотр пересланных сообщений: Обновилось фирменное приложение для общения в социальной сети «В Контакте» на устройствах, работающих под управлением iOS.

    01:19

    SketchBook Mobile 2.1.1 раскрывает творческие способности владельцев iPhone: Программа содержит множество кистей, карандашей и прочих инструментов для рисования.

    01:06

    Panoramatic 360 4.9.4 дает возможность создавать панорамы на iPhone: Приложение позволяет создавать круговые панорамные изображения из серии последовательных снимков

    00:59

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