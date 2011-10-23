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    23 октября 2011

    Алюминиевый корпус Abee smart J03 оценен в сумму, превышающую три сотни евро: Стоит ли он этих денег, решать покупателю

    21:5513

    Вышло обновление клиента Evernote для iOS 4.1.4 : Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    19:06

    TouchRetouch 3.0.1 — простое редактирование фото на Android: Если на сделанном снимке в кадр попал нежелательный объект, программа удалит его, замаскировав удаленный фрагмент схожим узором

    19:05

    Perfect Keyboard 1.3.1 — виртуальная клавиатура для Android: Perfect Keyboard поддерживает функцию Multitouch, может использовать пользовательский или встроенный словарь для быстрого набора.

    18:55

    Teamviewer 6.0.9309 для iOS — клиент для удаленного администрирования: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    18:54

    Snapseed 1.3 поддерживает iOS5: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    18:49

    Perfect Downloader 2.5 — универсальный менеджер загрузок для iOS: Программа поддерживает сохранение данных с самых популярных сайтов в Интернете

    18:46

    StreamToMe 3.6.5 для передачи мультимедийных данных на iPhone и iPad : StreamToMe поддерживает большое количество форматов, в том числе с HD-качеством 720p для iPad и iPhone 4.

    18:41

    Lock Screen 0.18.4389 — альтернативная блокировка клавиатуры для Symbian : Используя утилиту, можно выводить на экране телефона такую полезную информацию, как текущая дата и время, статус заряда аккумулятора, наличие пропущенных звонков

    18:38

    4squick Pro дает возможность работать с Foursquare на Symbian: Приложение поддерживает управление списком друзей, комментирование чек-инов, загрузку фотографий

    18:31

    Métro 5.9.7 упрощает ориентацию в незнакомых городах: Программа может находить самый короткий путь между двумя заданными станциями

    18:24

    Клиент Facebook fMobi 2.0.1 для Maemo теперь платный: Приложение поддерживает просмотр ленты новостей, чат с другими пользователями, просмотр профилей

    18:20

    Dolphin Browser HD 7.0 для Android представляет собственный облачный сервис: Кроме этого, в этом релизе улучшена функция Webzine.

    18:16

    HP и MSI рассекретили двухъядерные APU AMD E2-3200 и A4-3420: Тактовая частота AMD E2-3200 - 2,4 ГГц, A4-3420 - 2,8 ГГц

    18:1216

    Instagram 2.0.3 позволяет обмениваться фотографиями на iPhone: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    18:05

    Новая версия Adobe Photoshop Express 2.0.3 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    17:52

    Photosynth 1.1.2 — построение панорам из серии фотографий на iOS: Программа разработана корпорацией Microsoft и позволяет использовать уникальный алгоритм построения бесшовных интерактивных панорам

    17:42

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