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    4 октября 2011

    Смартфоны Nokia с Windows Phone 7 будут представлены в «ближайшие пару недель»: Когда начнутся поставки смартфонов Nokia с Windows Phone 7, пока неизвестно

    22:2431

    Corsair пополняет серии Vengeance и Value Select модулями памяти DDR3 объемом 8 ГБ: Модули рассчитаны на напряжение питания 1,5 В

    21:041

    Десять технотрендов, которые потрясут мир в ближайшие десять лет: по версии главного футуролога Cisco

    20:0735

    HIS оснащает ускоритель Radeon HD 6570 двухслотовым кулером IceQ: ...и объемом памяти, который адекватен реалиям сегодняших игр и возможностям этого GPU

    19:007

    Kodak готовится к банкротству и продаже всех патентов?: Компания отрицает намерение пройти процедуру банкротства, но «рассматривает возможные варианты»

    16:2721

    Выход Amazon Kindle Fire заставил некоторых производителей планшетов снизить цены: Подешевели семидюймовые модели малоизвестных производителей

    15:546

    Intel прекратит поставки чипсетов X58 Express через год: Заказы на чипсеты будут приниматься до 27 апреля 2012 года

    15:1012

    ArtSage v.1.00.08 - крошечный бесплатный просмотрщик графических файлов: Крошечный бесплатный просмотрщик графических файлов

    15:00

    Komodo Edit v.6.1.3 Build 66534 - текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для популярных скриптовых языков: Текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для популярных скриптовых языков

    14:25

    ASUS опубликовала список плат, поддерживающих Ivy Bridge и PCI Express 3.0: Модели получат поддержку новых технологий с помощью обновления BIOS

    14:0011

    ProcessKO v.1.64 — утилита для завершения работы процессов в Windows: Бесплатная утилита для завершения работы процессов в Windows

    13:502

    Процессорная система охлаждения GlacialTech Igloo 5620 характеризуется низким уровнем шума: При габаритах 100 х 62 х 135 мм изделие весит 320 г

    13:437

    Free Ringtone Maker v.2.1.0.114 - бесплатная программа создания рингтонов: Бесплатная программа создания рингтонов

    13:15

    Опубликованы предварительные данные и дата выхода камеры Nikon D800: Камера будет стоить $3900 и появится в продаже в конце ноября

    13:0616

    Флагманский смартфон LG Optimus LTE представлен официально: Модель получила дисплей диагональю 4,5 дюйма и разрешением 720 х 1280 пикселей

    13:058

    VirtualBox v.4.1.4 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    12:40

    Первые данные о производительности процессоров AMD Piledriver, которые войдут в платформу FX Next: Ядро Piledriver будет поддерживать два новых набора команд

    12:1528

    Твердотельные накопители Plextor PX-M2P развивают скорость записи до 440 МБ/с: Основой новинок является контроллер Marvell 88SS9174 и флэш-память Toshiba

    12:10

    NFOPad v.1.61 - небольшой, но достаточной удобный и функциональный текстовый редактор: Небольшой, но достаточной удобный и функциональный текстовый редактор

    12:05

    AppRemover v.2.2.19.1 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    11:30

    OpenGL Extension Viewer v.4.04 - утилита для просмотра поддерживаемых параметров работы OpenGL: Утилита для просмотра всевозможных поддерживаемых параметров работы OpenGL

    10:55

    Apple отклонила мирное предложение Samsung: Суд до победного конца — вот на что рассчитывает Apple

    10:4358

    Windows Phone на пути к 7.5: Началось обновление мобильной операционной системы Windows Phone

    10:20

    Очень быстрые и емкие SSD Fusion-io ioDrive2 и ioDrive2 Duo выполнены в виде карт расширения PCI Express: Поставки новинок начнутся в конце ноября

    10:1623

    NEC показала прототип смартбука под управлением Android, выпустит новинку в 2013 году : Устройство оснащается сенсорным дисплеем OLED диагональю 7 дюймов

    10:0913

    Microsoft даёт шанс молодым специалистам : В рамках своей новой Программы развития молодых специалистов компания намерена обучить самых перспективных студентов и выпускников российских вузов

    09:45

    WatchGuard XCS c Антивирусом Касперского теперь и в России: С октября 2011 года в России начинаются продажи решений WatchGuard XCS с интегрированным Антивирусом Касперского

    09:10

    «Лаборатория Касперского» помогла обезвредить ботнет Hlux/Kelihos: Лаборатория Касперского», Microsoft и Kyrus Tech обезвредили ботнет Kelihos

    08:35

    Mail.Ru Агент для iOS 3.0: новый интерфейс, экономия трафика и другие нововведения: Вышла новая версия популярного мессенджера: Мобильный Агент для iOS

    08:00

    Комиссию по ценным бумагам и биржам США заинтересовала финансовая сторона договоренности между Apple и Nokia: Сколько и когда заплатила Apple? И заплатила ли?

    00:508

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