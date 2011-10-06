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    6 октября 2011

    HTC представила флагманский Android-смартфон Sensation XL: В конфигурацию аппарата входит двухъядерный CPU частотой 1,5 ГГц

    23:5931

    Corsair пополнила линейки SSD Force Series GT и Force Series 3 новыми моделями: Устройства поддерживают интерфейс SATA 6 Гбит/с

    22:082

    Cooler Master Silent Pro hybrid: бесшумные при малой нагрузке блоки питания с реобасом: До 200 Вт нагрузки на БП вентилятор простаивает

    19:4020

    Модель Carbide 500R пополнила семейство корпусов Corsair для игровых ПК: Новинка оснащена 200-мм вентилятором на сетчатой боковой панели

    17:257

    Портативные винчестеры Buffalo HD-PNTU3 оснащены интерфейсом USB 3.0: Накопители будут доступны в модификациях объёмом 500 ГБ, 1 ТБ и 1,5 ТБ

    17:02

    Corsair предлагает недорогие процессорные СВО Hydro H40 и Hydro H70 CORE: Устройства в равной степени подходят для охлаждения как процессоров Intel, так и AMD

    16:443

    Intel снимает с производства ряд процессоров в исполнении LGA775 и LGA1156: Поставки CPU прекратятся в следующем году

    16:302

    T-Mobile представила смартфоны myTouch и myTouch Q: Модель myTouch Q отличается наличием выдвижной QWERTY-клавиатуры

    16:241

    Enhance Technology представила расширяемые NAS серии UltraShare NS : Хранилища оснащены интерфейсами 10GbE, iSCSI и Fibre Channel

    13:50

    EnhanceMySe7en v.2.18 - программа для настройки и управления ОС Windows 7: Программа для настройки и управления ОС Windows 7

    12:40

    TrojanHunter v.5.5 Build 1002 - простой в использовании антивирус для Windows: Простой в использовании антивирус для Windows

    12:05

    Производители смартфонов с ОС Android и Windows Phone могут выиграть от выхода Apple iPhone 4S: По некоторым характеристикам Apple iPhone 4S уступает продукции конкурентов

    11:5669

    OCZ Technology приобретает часть PLX Technology: Опытная команда разработчиков позволит ускорить создание новых продуктов

    11:40

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.0.8 - утилита для удаления поврежденных фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    11:30

    Предварительные данные о смартфоне Nokia Sun с ОС Windows Phone 7.5: На французском рынке Nokia Sun появится в середине ноября

    11:1525

    В Японии создана энергонезависимая память, изготавливаемая по стандартному техпроцессу CMOS: Количество циклов перезаписи примерно равно 100, срок хранения информации — 10 лет

    11:008

    K-Lite Codec Pack v.7.8.0 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    10:55

    JaBack v.9.09 - бесплатная программа для создания резервных копий важной информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации

    10:20

    Core FTP v.2.2.1695 - простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    09:45

    novaPDF v.7.5 Build 373 - программа для создания файлов в формате PDF: Программа для создания файлов в формате PDF

    09:10

    Скончался Стив Джобс: Легендарному руководителю Apple было всего 56 лет

    09:00111

    Intel Pentium 967 и Pentium B960 – новые бюджетные процессоры для мобильных ПК: Тактовая частота первого CPU - 1,3 ГГц, второго - 2,2 ГГц

    08:403

    System Stability Tester v.1.4.0 - утилита для тестирования стабильности и быстродействия ПК под ОС Windows и Linux: Бесплатная утилита для тестирования стабильности и быстродействия ОС Windows и Linux

    08:35

    Adguard v.5 - новая версия программы для удаления рекламы: Новая версия программы отличается более удобным интерфейсом и экономным режимом потребления ресурсов компьютера

    08:001

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