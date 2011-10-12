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    12 октября 2011

    Толщина созданного специалистами Cinterion модуля HSPA+ не превышает 2 мм: По мнению разработчиков, PHS8 — самый тонкий модуль HSPA+ в мире

    21:222

    Roland DG предлагает миниатюрный станок с ЧПУ iModela iM-01, способный заменить 3D-принтер: Ожидается, что цена Roland DG iModela iM-01 не превысит $1000

    20:5716

    CyberPower включает процессоры AMD FX в конфигурацию игровых ПК: Процессоры AMD FX можно включить в конфигурацию настольных систем Gamer Scorpius 9500, 9000, 8000 и 7500

    19:309

    ViewSonic подготовила бюджетный Android-планшет ViewPad 10e с экраном типа IPS: Новинка является старшей сестрой модели ViewPad 7e

    18:334

    Компоненты 3D-карты Palit GeForce GTX 560 Ti Twin Light Turbo работают на повышенных частотах: Вентиляторы системы охлаждения Twin Light Turbo расположены под радиатором

    18:202

    Hewlett-Packard может и не уйти с рынка готовых ПК: Связанные с отделением бизнеса ПК затраты могут перевесить ожидаемый выигрыш

    17:571

    Samsung собирается возобновить продажи смартфонов в Европе: Точная дата начала продаж не названа

    16:0713

    IMEC рассчитывает на появление 450-миллиметровой фабрики в 2015 году: Производство с использованием 450-миллиметровых пластин будет освоено в 2016 году

    15:362

    В тонких мониторах Acer S0 используются панели типа TN и светодиодная подсветка: Продажи шести моделей серии Acer S0 стартовали в Европе

    15:102

    На 2012 год Samsung планирует выпуск двух камер и пяти объективов системы NX: Вероятнее всего, план на год официально будет представлен на CES 2012

    14:4010

    Специалисты Variscite создали первую «систему на модуле» на двухъядерном процессоре TI OMAP4460: Ядра ARM Cortex-A9 MPCores работают на частоте 1,5 ГГц

    14:224

    Seagate GoFlex Cinema: внешний накопитель, док-станция и медиаплеер в одном лице: Устройство поддерживает воспроизведение видео высокой чёткости в формате 1080p

    14:002

    Российское представительство Cisco отчиталось за 2011 финансовый год: За год объем поставок оборудования Cisco через партнеров в России вырос на 80%

    14:004

    Игровой настольный ПК ASUS Tytan CG8565 замечен в продаже по цене $4420: В конфигурацию модели входит процессор Core i7, 16 ГБ ОЗУ и видеокарта GeForce GTX 590

    13:3014

    Архивариус 3000 v.4.46 - программа для быстрого поиска различных документов и файлов: Архивариус 3000 предназначен для мгновенного поиска документов на персональном компьютере, в локальной сети и съемных дисках (CD, DVD и других)

    13:151

    Док-станция Lapdock 100 для смартфонов Motorola представлена официально: Устройство обеспечивает пользователя 10-дюймовым дисплеем, клавиатурой и тачпэдом

    13:106

    System Cleaner v.5.95 - набор утилит для очистки жестких дисков ПК: Набор утилит для очистки жестких дисков ПК

    12:40

    Смартфон LG Doubleplay оснащён QWERTY-клавиатурой и вспомогательным экраном: Вспомогательный экран обеспечивает быстрый доступ к восьми выбранным приложениям

    12:351

    Toshiba выпускает винчестеры типоразмера 2,5 дюйма со скоростью вращения шпинделя 15000 об/мин: Накопители третьего поколения обладают уменьшенным энергопотреблением

    12:105

    MultiTouch снимает ограничения на размер сенсорных экранов с поддержкой мультитач — представлен модульный экран MultiTaction Cell 55: MultiTaction Cell 55 — самый большой экран в своей категории

    12:088

    UltraISO v.9.5.0.2800 - программа для редактирования образа компакт-дисков: Программа для редактирования образа компакт-дисков

    12:05

    Samsung и Hynix вызывают опасения у тайваньских производителей DRAM: Южнокорейские производители раньше начали переход на нормы 30 нм

    11:444

    Apple: Apple iTunes v.10.5: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    11:30

    Производство HDD Western Digital в Таиланде остановлено из-за наводнения: На Таиланд приходится примерно 60% выпуска жестких дисков WD

    11:062

    Notepad++ v.5.9.4 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    10:551

    Названа цена и срок начала продаж камеры Ricoh GR DIGITAL IV: В камере используется датчик изображения типа CCD формата 1/1,7 дюйма

    10:441

    Цены на ультрабуки ASUS серии Zenbook начинаются с $999: Модели UX21 и UX31 представлены официально

    10:3013

    HWiNFO32 v.3.88 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    10:20

    AMD официально сообщила о выпуске процессоров серии FX: На первом этапе потребителям предлагаются четыре CPU: FX-8150, FX-8120, FX-6100 и FX-4100

    09:50142

    Обновленный Hotmail с новым контролем над почтой: Этой осенью Microsoft представил новую усовершенствованную версию Hotmail

    09:45

    Memoright использует в промышленных SSD HTM-18 и HTM-25 собственный контроллер: Устройства выдерживают до 20 000 циклов чтения/записи

    09:18

    Новая версия персональных продуктов Dr.Web для Windows 7.0: Вышли новые версии Антивирус Dr.Web 7.0 и Dr.Web Security Space 7.0

    09:10

    Начались продажи Dr.Web «Малый бизнес»: Начались поставки обновленного коробочного продукта Dr.Web «Малый бизнес»

    08:35

    Acronis выпускает vmProtect 6 на русском языке: Специализированное решение Acronis vmProtect 6 позволит быстро и недорого защитить от сбоев виртуальное окружение VMware

    08:00

    Прогноз In-Stat: в 2014 году будет выпущено 300 млн. мобильных ПК с интерфейсом HDMI: Проникновение HDMI в портативные электронные устройства постоянно растет

    07:005

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