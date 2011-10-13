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    13 октября 2011

    Корпуса HANJUNG TRON имеют встроенную док-станцию для накопителей SATA: ...и контроллер вращения вентиляторов

    20:103

    Внешний винчестер PQI H552V оснащён интерфейсом USB 3.0: Модель заключена в глянцевый корпус чёрного цвета с обтекаемыми формами

    20:001

    Процессорный кулер Zalman CNPS12X укомплектован тремя 120-мм вентиляторами: Модель состоит из двух наборов алюминиевых ребёр и шести медных тепловых трубок

    19:3016

    OCZ выпускает твердотельные накопители Deneva 2 и Intrepid с интерфейсом mSATA: Накопители Deneva 2 оснащены контроллерами SandForce, а Intrepid – контроллерами Indilinx

    19:101

    Фото дня: система водяного охлаждения для процессора AMD FX-8150: СВО состоит из водоблока, двух вентиляторов типоразмера 120 мм и массивного радиатора

    18:4016

    ASUS перевела нетбук VX6 Lamborghini на рельсы Intel Cedar Trail: В конфигурации нетбука — CPU Intel Atom D2700

    17:52

    Видеокарты AMD Radeon HD 7000 будут охлаждаться с помощью жидкостной камеры: По мнению AMD, разработка превосходит испарительную камеру, применяемую NVIDIA

    17:5059

    AMD раскрыла подробности архитектуры Next Generation Core – основы видеокарт Radeon HD 7900: Новая архитектура заменит VLIW4 в видеокартах серии Radeon HD 7900

    16:4524

    У Corsair готовы четырехканальные комплекты модулей памяти Dominator DDR3-1866 емкостью 32ГБ: По словам компании, это первые в мире комплекты DDR3-1866 емкостью 32ГБ

    16:4014

    Iiyama ProLite X2377HDS — 23-дюймовый монитор на базе панели типа IPS за 165 евро: Новинка оснащается светодиодной подсветкой

    16:3826

    Packard Bell начала поставки планшетов Liberty Tab G100, оснащённых Android 3.2: Обновление до последней версии ОС получат и ранее проданные планшеты

    15:455

    Seagate предупреждает о возможном дефиците HDD из-за наводнения в Таиланде: Фабрики Seagate работают, но в поставках компонентов возникли перебои

    15:068

    Смартфон Nokia 603 работает под управлением Symbian Belle: Смартфон оснащён сенсорным экраном ClearBlack, устойчивым к царапинам

    14:448

    На каждый SSD, выпущенный во втором квартале, пришлось по 23 оптических привода и 49 жестких дисков: Отчет IHS iSuppli проливает свет на ситуацию на рынке устройств хранения данных

    14:388

    Apple и Google названы в числе возможных покупателей патентов Kodak: Информацию о предстоящих торгах подтвердил глава Kodak

    14:1611

    Внешний накопитель Buffalo HD-ALCTU2/V способен изменять объём от 1 до 3 ТБ: Таким образом обеспечивается совместимость устройства с любым телевизором

    13:403

    Intel без боя уступает ARM рынок «умных телевизоров»?: Intel закрывает подразделение Digital Home Group

    13:184

    Panasonic готовит два защищенных планшета BizPad под управлением Android 3.2: Устройства выдерживают падения с высоты и защищены от попадания пыли и воды

    13:151

    Lansweeper v.4.2.0.52 - бесплатная программа для сбора информации с ПК и устройств по сети: Программа для сбора информации с ПК и устройств по сети

    13:15

    Sandboxie v.3.60 Final - дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    12:40

    Advanced IP-Scanner v.2.1 - быстрый, надежный и удобный сканер IP-адресов для Windows: Быстрый, надежный и удобный сканер IP-адресов для Windows

    12:05

    Подсчеты IDC подтверждают — Lenovo по объему поставок ПК уступает только HP: В оценке общего роста рынка специалисты Gartner и IDC несколько расходятся

    12:03

    Thermaltake представила Transporter — фирменную сумку для переноски ПК: Сумка рассчитана на переноску корпусов вплоть до типоразмера Full Tower

    11:326

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech: Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech

    11:30

    Samsung модернизирует свое китайское предприятие выпуску ЖК-панелей до 8.5G: В Китае уже есть две фабрики по выпуску жидкокристаллических панелей 8.5G

    11:216

    TweakNow WinSecret 2011 v.3.5.1 - программа для настройки скрытых параметров Windows: Программа для настройки скрытых параметров Windows

    10:55

    RegVac v.5.02.07 - утилита для настройки реестра ОС Windows: Утилита для настройки реестра ОС Windows

    10:20

    Планшеты Samsung Galaxy попали под запрет в Австралии: Австралийский суд временно запретил Samsung продавать планшеты Galaxy

    10:1539

    Европейская цена планшета ASUS Eee Pad Transformer 2 – 512 евро?: Новые данные подтверждают слух о том, что второе поколение планшета будет примерно на $100 дороже первого

    09:593

    WindowsBlinds v.7.3 - программа для настройки пользовательского интерфейса ОС Windows: Программа для настройки пользовательского интерфейса ОС Windows

    09:45

    ASUS X93SV – высокопроизводительный ноутбук с поддержкой HDD типоразмера 3,5 дюйма: Максимальный объем дискового хранилища лэптопа - 1,75 ТБ

    09:327

    Клиенты российских хостинг-провайдеров под прицелом «фишеров»: Появление новой мошеннической схемы, целью которой является похищение администраторских учетных записей веб-сайтов

    09:10

    Специалисты KDDI убрали громкоговоритель из смартфона: Разработка была продемонстрирована на выставке CEATEC Japan 2011

    09:0011

    ABBYY CardHolder для iPhone – цифровая визитница с простым управлением контактными данными: Новое приложение создает удобный архив для хранения визиток и помогает пользователям не переполнять информацией адресные книги своих смартфонов

    08:35

    ICQ поддержал multi instance: Добавлен одновременный запуск и параллельная работа неограниченного количества клиентов

    08:005

    Мышь USB Warmer Mouse согреет пользователя долгими зимними вечерами: Нагревательный элемент черпает энергию из порта USB

    08:0015

    Conexant расширила линейку контроллеров МФУ моделью CX92165 : Контроллер CX92165 предназначен для цветных и монохромных МФУ начального и среднего уровня

    07:00

    Lenovo вышла на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков ПК: По подсчетам Gartner, поставки ПК за год выросли на 3,2%

    01:253

    Серебристо-красных камер Leica M9-P будет выпущено всего 30 штук: Камеры будут продаваться в комплектах с объективами Leica Elmarit M f2.8/28mm ASPH

    00:306

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