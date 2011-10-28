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    28 октября 2011

    AUO показала гибкую электронную бумагу, работающую от солнечной батареи: Энергопотребление устройства настолько мало, что оно может обходиться без дополнительного источника питания

    20:3217

    К мини-ПК Shuttle H7 5820S можно подключить 16 мониторов одновременно: Модель создана на базе barebone-системы SX58H7 Pro с процессором Intel Core i7

    19:1811

    Porsche Design приложила руку к Blackberry Bold 9900, цена смартфона возросла до $2000: Blackberry Porsche Design P9981 оснащается процессором частотой 1 ГГц, что на 200 МГц меньше, чем у Blackberry Bold 9900

    19:1527

    В серию блоков питания Sharkoon WPM вошли модели мощностью 400, 500 и 600 Вт: Устройства имеют частично модульную кабельную систему и отличаются высокой эффективностью

    18:33

    HP поможет ARM закрепиться в серверном сегменте: HP сотрудничает с компанией Calxeda, которая разрабатывает серверные решения на основе процессоров ARM

    14:3745

    GIGABYTE GZ-PD Plus — компьютерный корпус типоразмера Midi Tower для бюджетных систем: Шасси изготавливается из стали SECC толщиной 0,5 мм

    14:307

    Системная плата GIGABYTE A75N-USB3 представлена официально: Модель предназначена для гибридных процессоров AMD Llano

    13:089

    TeraCopy v.2.22 - утилита для повышения удобства копирования файлов: Программа, разработанная специально для повышения удобства и скорости копирования данных с одного источника на другой

    13:00

    EVGA выпускает тематически оформленную 3D-карту GeForce GTX 580: Цена новинки — $530

    12:457

    Pixtronix и Chimei Innolux показали пятидюймовые дисплеи MEMS: Дисплеи MEMS предназначены для мобильных устройств

    12:256

    В Сети появились изображения Motorola Droid 4 (Maserati): Смартфон получит выдвижную клавиатуру QWERTY и экран диагональю 4 дюйма

    12:1411

    VistaCodecs и Win7codecs - сборник популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    12:00

    Представлена первая 64-разрядная архитектура ARM: Опубликованы подробности об архитектуре ARMv8

    11:3491

    HP остается на рынке ПК: Подразделение Personal Systems Group будет сохранено в составе компании

    11:0612

    ZoneAlarm Free v.10.1.056.000 - бесплатная версия из серии брандмауэров ZoneAlarm: Бесплатная версия из серии брандмауэров ZoneAlarm

    11:00

    AMD отчитывается о результатах третьего квартала: Поставки графических решений нового поколения начнутся до конца года

    10:1533

    360Amigo System Speedup v.1.2.1.7600 - утилиты для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Утилиты для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    10:00

    Объектив Carl Zeiss Distagon T* 2/25 в исполнении ZE и ZF.2 представлен официально: Продажи стартуют до конца года

    09:376

    Подробности о Duqu: обнаружены направленные атаки на объекты в Иране и Судане: Duqu является универсальным инструментом для проведения целевой атаки на ограниченное число объектов

    09:001

    Вредоносный скрипт блокирует браузеры на iPhone, iPad и iPod touch: Вредоносные программы для продукции Apple

    08:003

    Доступен клиент «ВКонтакте» для Windows Phone: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    02:41

    Kingston DataTraveler 109 - цветастые «флэшки» с интерфейсом USB 2.0: Вариантов объема памяти накопителей два - 8 и 16 ГБ

    00:267

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