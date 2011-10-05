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    5 октября 2011

    Индийские учащиеся смогут купить семидюймовые планшеты за $22: План правительства включают закупку 10 млн. планшетов

    20:5720

    I-O Data LCD-DTV194XBR — компактный монитор со встроенным цифровым TV-тюнером: Разрешение ЖК-панели экрана монитора — 1366 х 768 точек

    20:252

    Специалисты Mitsumi оформили модуль беспроводной связи в виде карты microSD: Новинка получила обозначение DWM-W061

    19:587

    Dell выпускает ПК моноблочной компоновки Inspiron One 2320 : Основой изделия стала платформа Intel

    19:143

    CEATEC Japan 2011: Mitsubishi показала дисплей типа OLED в виде шарового сегмента диаметром 2700 мм: Выпуклая конструкция образована 696 элементами типа OLED

    17:1021

    «Флэшка» Freecom DataBar в алюминиевом корпусе имеет выдвижной разъем: В линейку Freecom DataBar вошли устройства объемом до 64 ГБ

    16:488

    ShellExView v.1.67 — утилита для просмотра зарегистрированных в системе расширений файловой оболочки Shell: Утилита для просмотра зарегистрированных в системе расширений файловой оболочки Shell

    16:10

    Nauticam выпускает «водолазный костюмчик» для Sony NEX-5N: Цена подводного бокса для Sony NEX-5N определена равной $1650

    16:005

    EditPad Lite v.7.0.7 - облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro: Облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro

    15:35

    ASUS надеется снизить цену на ультрабуки до $1000 в будущем году: Ультрабуки не помешают планшетам, уверен глава ASUSTeK Computer

    15:0110

    TSR Watermark Image v.2.0.2.1 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    15:00

    В бета-версии драйверов для GPU NVIDIA обнаружено упоминание о первых моделях серии GeForce 600: Судя по суффиксу «M», речь идет о мобильных решениях

    14:334

    CleanMyPC Registry Cleaner v.4.41 - утилита для очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    14:25

    PowerColor выпускает «дьявольскую» версию видеокарты Radeon HD 6970: Новинка оборудована двумя микросхемами BIOS и нереференсной системой охлаждения

    14:0615

    Samsung рассчитывает запретить продажи Apple iPhone 4S: Компания Samsung планирует обратиться в суды во Франции и Италии

    14:0554

    I-O Data увеличивает объем внешнего накопителя HDCA-U до 3 ТБ: Для подключения к ПК, как и раньше, служит интерфейс USB 2.0

    13:55

    Windows Firewall Control v.3.0.0.5 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven

    13:50

    С помощью Titan TTC-SC07TZ(RB) можно поднять ветер в корпусе ПК: При этом придется пожертвовать слотом расширения

    13:299

    SView5 v.3.53 - бесплатная утилита для просмотра и легкой обработки графики: Бесплатная утилита для просмотра и незначительной обработки графики

    13:15

    Fujitsu анонсировала два недешевых ультрабука: Стоимость ноутбуков в Японии превышает отметку в $2000

    13:0512

    Камера JVC GC-PX10 способна снимать фото и видео высокой чёткости одновременно: Возможности модели дополняет замедленная съёмка видео со скоростью 300 кадров в секунду

    13:009

    Simple Port Forwarding v.3.2.6 - утилита для управления трафиком на роутерах: Утилита для управления трафиком на роутерах

    12:40

    WSUS Offline Update v.7.0.0 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    12:05

    Apple обновила модельный ряд iPod touch: В дополнение к iPod touch чёрного цвета Apple предложила и модель белого цвета

    12:0223

    Samsung готовит большую премьеру на 11 октября: Смартфон Nexus Prime станет первой моделью под управлением Android 4.0

    11:5519

    Apple выпустила новый iPod nano: iPod nano получил обновленный интерфейс и более низкую цену

    11:3710

    fishCode Library (Free Note Edition) v.17.9.4292 - бесплатный менеджер персональных данных и информации: Бесплатный менеджер персональных данных и информации

    11:30

    Parted Magic v.6.7 - бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК: Бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК

    10:55

    Trojan Remover v.6.8.2 Build 2600 - утилита для обезвреживания вредоносного ПО: Утилита для обезвреживания вредоносного ПО

    10:20

    Серверные процессоры AMD Opteron 4200 (Valencia): подробности: Тактовые частоты представителей семейства лежат в диапазоне от 2,5 до 3,3 ГГц

    09:4519

    ImgBurn v.2.5.6.0 - бесплатная утилита для записи практически любых образов дисков: Бесплатная утилита для записи практически любых образов дисков

    09:451

    Adobe Flash Player v.11.0.1.152 Final - популярный флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    09:102

    Корпус для малогабаритных ПК FSP Twin I Black рассчитан на системные платы типоразмера Mini-ITX: В корпусе помещается низкопрофильная 3D-карта

    09:005

    Планшетный компьютер ASUS Eee Pad Transformer 2 окажется на $100 дороже предшественника: Объем выпуска нового поколения планшета до конца текущего года должен составить от 1,5 до 2 млн устройств

    08:516

    «Лаборатория Касперского»: спам как глобальная угроза: Отчет «Лаборатории Касперского» о спаме в 2011 году

    08:351

    Toshiba представила видеокамеры Camileo X416, X400 и X200: Каждая из них способна записывать видео высокой чёткости в формате 1080p

    08:101

    CopyTrust для Android - средство технической защиты авторских и смежных прав: Защитить свои права и зафиксировать факт события нотариально станет проще и доступнее

    08:002

    Процессор рабочей станции 3DBOXX 3970 XTREME работает на частоте 4,5 ГГц: BOXX Workstation называет рабочую станцию 3DBOXX 3970 XTREME самой быстрой в мире

    08:0015

    Allied Telesis обновляет линейку коммутаторов серии x600: Новая серия x610 поддерживает технологию Power over Ethernet Plus (PoE+)

    07:00

    Представлен объектив SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 II DC OS HSM: Новинка является преемницей похожей модели, выпущенной более четырех лет назад

    02:107

    Apple представила iPhone 4S: iPhone 4S сохранил внешность предшественника, получив абсолютно новую «начинку»

    01:5290

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