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    15 октября 2011

    NVIDIA выпускает стереоскопические очки 3D Vision 2: Одновременно представлена технология для мониторов 3D LightBoost

    19:4028

    DisplaySearch предсказывает кардинальное изменение на рынке мобильных компьютеров: Динамика на рынке ноутбуков в региональном разрезе сменится на противоположную

    19:00

    Sigma придает камере SD1 сходство с автомобилями «Роллс-Ройс»: Одновременно вышла обновленная «прошивка» SD1

    18:0519

    Intel расширит возможности разгона в будущих процессорах: 22-нанометровый процессор Haswell полностью развяжет руки энтузиастам

    17:1279

    Основой одноплатного компьютера Blue Chip NV1 стала платформа AMD: Охлаждение компьютера — пассивное

    14:158

    Фото дня: системная плата ASUS P8Z68 Deluxe GEN3 с поддержкой PCI Express 3.0: Для оформления выбрано сочетание черного и синего цветов

    14:0111

    Опубликованы снимки и технические данные детского нетбука XO-1.75: Проект OLPC продолжает развиваться

    13:2513

    Ушел из жизни Деннис Ритчи, создатель языка С и один из авторов UNIX :

    12:5734

    ESPlus представила самый мощный миниатюрный лазерный проектор Seeser: Новинка способна проецировать изображение размером до 100 дюймов по диагонали

    12:455

    Расходы на «облака» скомпенсируют снижение спроса на ПК: Мировые продажи готовых ПК за год выросли чуть более чем на 3%

    11:5717

    Глава TSMC обрисовал мрачную перспективу отрасли : Кризис в США, Европе и Японии помешает полупроводниковому производству

    11:361

    «Семейная» версия планшета Motorola Xoom стоит на $120 дешевле обычной: Для снижения цены уменьшен объем флэш-памяти

    11:203

    Специалисты Intematix создали «почти совершенный» светодиодный источник света: Новый фосфор для светодиодов характеризуются индексом цветопередачи 98

    08:008

    IHS iSuppli прогнозирует перераспределение поставок памяти типа DRAM в пользу планшетов: Доля ПК на рынке DRAM в будущем году будет постепенно сокращаться

    07:001

    Evernote 3.2.2 для Android добавляет информационную панель: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    00:50

    Fujitsu анонсировала сервер начального уровня PRIMERGY MX130 S2: Основой Fujitsu PRIMERGY MX130 S2 стала платформа AMD

    00:155

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