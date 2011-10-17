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    17 октября 2011

    Кулер Arctic Accelero Mono PLUS отведет от видеокарты до 200 Вт тепловой энергии: ...при помощи небольшой армии комплектных радиаторов

    20:502

    Системная плата BIOSTAR H61MLC с поддержкой процессоров Sandy Bridge стоит всего $54: Основой модели типоразмера Micro ATX служит набор системной логики H61 Express

    16:1218

    Скорость передачи данных в SSD Samsung 830 Series достигает 520 МБ/с: линейка представлена двумя моделями объемом 256 и 512 ГБ

    16:037

    Беспроводная мышь Logitech M525 имеет компактные размеры и эргономичную форму: Манипулятор способен проработать до трёх лет от одного комплекта «пальчиковых» батареек

    15:2011

    RunCore rSSD: полнофункциональный накопитель в одной микросхеме: Ее габариты составляют лишь 14 х 18 мм

    15:055

    ViewSonic выпустила 23-дюймовый 3D-монитор со светодиодной подсветкой: Разрешение дисплея составляет 1920 х 1080 пикселей, время отклика – 2 мс

    14:5518

    Блоки питания Sea Sonic мощностью 860 и 1000 Вт соответствуют рейтингу 80 PLUS Platinum: В Европе продажи новинок начнутся в ноябре по 209 и 249 евро соответственно

    14:3010

    Thermalright наделяет процессорный кулер Archon Rev. A 150-мм вентилятором: Вентилятор создаёт поток воздуха до 84 CFM, а уровень шума не превышает 23 дБА

    14:003

    EVGA выбрала авианосец USS Hornet местом для презентации системной платы X79 Classified: Модель типоразмера XL-ATX получила четыре слота PCI Express 3.0

    13:1510

    WinAVI Video Converter v.11.5 - утилита для конвертирования видео-файлов: Утилита для конвертирования видео-файлов

    11:30

    Zortam Mp3 Media Studio v.12.75 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    10:55

    AceMoney v.4.19.1 - органайзер для управления расходами личных денежных средств: Органайзер для управления расходами личных денежных средств

    10:20

    Samsung реализовала более 30 миллионов смартфонов семейства Galaxy S: Две трети в эту цифру - вклад Galaxy S первого поколения, еще треть - Galaxy S II поколения

    10:0936

    Advanced SystemCare v.4.2.0 Final - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    09:45

    Blackberry официально подтвердила существование смартфонов Curve 9380 и Bold 9790: Очевидно, полноценная официальная премьера новинок состоится уже скоро

    09:434

    EarthView v.3.15.1 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    09:10

    HP и Dell планируют выпуск планшетов с Windows 8: Сроком выхода планшетов с Windows 8 назван третий квартал 2012 года

    09:0018

    Samsung пытается запретить продажу iPhone 4S в Японии и Австралии: Попытка в Нидерландах закончилась неудачей

    08:4533

    SUPERAntiSpyware v.5.0.1132 - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    08:352

    Программа Microsoft одностороннего лицензирования для НКО и небольших независимых СМИ продлена на год: Microsoft объявляет о продлении действия в России программы по предоставлению односторонней лицензии для некоммерческих и неправительственных организаций

    08:00

    Продажи 28-нанометровых GPU AMD начнутся в этом году: Скорее всего, это будут модели серии Radeon HD 7000

    08:0011

    Адаптер Buffalo IFC-PCIE4U3S добавит в систему четыре порта USB 3.0: За них придется заплатить немалую цену...

    03:308

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