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    19 октября 2011

    Утечка дает представление о внешнем виде смартфона Nokia 800 с ОС Windows Phone: Аппарат будет доступен в трех вариантах цветового оформления

    23:5524

    Блоки питания OCZ ZT оснащены модульными кабельными системами : В серию OCZ ZT вошли модели мощностью 550, 650 и 750 Вт

    23:404

    Стойки для мониторов Arctic Z1 и Z2 помогают рационально использовать место на рабочем столе: Покупатель может выбрать черный или серебристый вариант Z1 и Z2

    19:4317

    Kobo Vox: электронная книга с цветным семидюймовым сенсорным экраном за $200: Компания называет решение первой в мире «социальной читалкой»

    19:408

    В Европе наблюдается дефицит процессоров AMD FX-8150: В то же время приобрести другие представители семейства Zambezi проблемы не представляет

    19:1649

    Устройство для печати на оптических дисках Primera Bravo 4051 рассчитано на 50 дисков: Печать на одном диске с заполнением 100% занимает шесть секунд

    19:116

    По прогнозу специалистов JPR, в 2016 году объем выпуска мобильных процессоров превысит два миллиарда: Самым быстрорастущим является сегмент планшетов

    18:54

    HP подтверждает существование процессоров серии Opteron 6200: Процессоры, известные под кодовым названием Interlagos, получат от 8 до 16 ядер

    18:386

    Портативный сканер Doxie Go для своей работы не нуждается в ПК: Сканирование одного цветного листа формата A4 занимает восемь секунд

    16:1211

    Фото дня: подробные снимки системной платы GIGABYTE G1.Assassin 2 на чипсете X79 Express: На фотографиях можно найти некоторые отличия от модели, представленной на IDF 2011

    14:4613

    Уровень шума процессорного охладителя Cooler Master Hyper 412 PWM лежит в пределах 8-36 дБА: Изменение скорости вращения вентилятора позволяет не шуметь зря

    14:425

    Violin Memory выпускает «самый быстрый в мире массив флэш-памяти»: Местом премьеры выбрана выставка IPExpo 2011

    13:2319

    Представлена платформа RIM BlackBerry BBX: Платформа следующего поколения для смартфонов и планшетов будет сочетать в себе все достоинства BlackBerry и QNX

    12:41

    Cooler Master анонсирует клавиатуру CM Storm QuickFire Rapid: В модели, предназначенной для любителей игр, используются механические клавиши

    12:3015

    «Флэшки» I-O Data TB-3NT оснащены интерфейсом USB 3.0: В серию вошли модели объемом до 32 ГБ

    11:458

    FBackup v.4.6.256 - бесплатная программа для резервного копирования данных: Бесплатная программа для резервного копирования данных

    11:30

    Для Intel третий квартал стал рекордным: Крупнейший производитель процессоров отчитался за третий квартал 2011 года

    10:5810

    Ashampoo Snap v.5.0.2 - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    10:55

    Fusion v.2.1.1 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    10:20

    В семействе Aerocool Strike-X появились блоки питания: Представлено четыре модели мощностью от 500 до 1100 Вт

    10:112

    Смартфон Motorola RAZR толщиной 7,1 мм представлен официально, продажи начнутся в ноябре: Основой устройства стал двухъядерный процессор, работающий на частоте 1,2 ГГц

    09:4862

    Samsung и Google официально представили смартфон Galaxy Nexus : Аппарат действительно работает под управлением ОС Android 4.0

    09:4771

    Any Video Converter v.3.30 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    09:45

    MOTOACTV – аналог Apple iPod nano в исполнении Motorola: Новинка работает под управлением ОС Android

    09:1019

    Speccy v.1.13 - утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    09:10

    Обновление Dr.Web Enterprise Security Suite: Обновлении комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite до версии 6.0.2

    08:35

    Radar v.1.1 для WP7 покажет обратную дорогу до любой ранее отмеченной точки: Программа показывает обратную дорогу до любой ранее отмеченной точки

    08:001

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