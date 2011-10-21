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    21 октября 2011

    В линейку ADATA eMMC вошли изделия объемом до 32 ГБ: По словам производителя, потребность в памяти eMMC растет по мере развития мобильных устройств

    19:334

    Появились предварительные данные о камере Panasonic GX1: Камера Panasonic GX1 будет представлена 8 ноября

    19:036

    Amazon начинает выкупать назад старые электронные книги Kindle: Сумма, которую можно получить за подержанное устройство, зависит от модели

    18:4016

    Vodafone подготовила для рынка Южной Африки смартбук Webbook под управлением Ubuntu: В основу Webbook положена SoC Freescale i.MX51

    18:2522

    Начало поставок камер Sony NEX-7, NEX-5N, NEX-C3 и SLT-A65 отложено на неопределенный срок: Модель SLT-A77 в список не попала

    16:252

    Fusion Catalyst 8000 — самый мощный процессор «видеостен» в активе Jupiter Systems : Устройство спроектировано в расчете на длительную непрерывную эксплуатацию

    16:203

    Seagate выпустила меньше жестких дисков, чем WD, но получила больший доход: Европейская комиссия 19 октября одобрила сделку между Seagate и Samsung

    14:552

    Глава NVIDIA рассказал о будущем платформы Tegra: Разработка «Project Denver» воплотится в жизнь с выходом платформы Stark

    14:0517

    Планшеты c ОС Android за год заметно потеснили iPad : Крупнейшим поставщиком планшетов с ОС Android является Samsung

    14:0423

    Цены на HDD типоразмера 2,5 дюйма уже пошли вверх: Наводнение в Таиланде нарушило работу отрасли

    13:457

    Nikon проливает свет на ситуацию с фабрикой в Таиланде: все еще хуже, чем можно было себе представить: Уровень воды в помещениях фабрики — два метра

    13:267

    Объявлена европейская цена смартфона Samsung Galaxy Nexus: Цена устройства составит 679 евро

    13:1012

    Microsoft за квартал заработала рекордные 17,37 млрд. долларов: C момента начала продаж продано более 450 млн. лицензий на ОС Windows 7

    11:5020

    Microsoft получила сертификаты на Windows 7 c SP1, Windows Server 2008 R2 с SP1, BizTalk Server 2009 и Forefront Identity Manager 2010: Новые сертификаты на продукты Microsoft

    11:303

    AMD и BlueStacks хотят перенести Android-приложения на x86-совместимые планшеты и ПК: Android-приложения будут работать на ПК и планшетах с гибридными процессорами AMD

    11:1921

    Microsoft обещает снизить себестоимость смартфонов с Windows Phone 7 вдвое и сохраняет верность Qualcomm: Ставка делается на наращивание объемов выпуска

    11:0930

    Обновление Dr.Web LinkChecker: Бесплатный плагин для проверки веб-страниц и скачиваемых из Интернета файлов на основе гиперссылок

    10:55

    Облачные сервисы Acronis теперь доступны в России: Пользователям российских версий корпоративных продуктов Acronis стали доступны облачные сервисы для хранения резервных копий

    10:20

    EVGA ставит на системную плату для Sandy Bridge-E два гнезда LGA2011: На плате можно обнаружить 12 слотов для модулей памяти DDR3

    10:1523

    NextIO vNET I/O Maestro позволяет консолидировать и виртуализовать ресурсы ввода-вывода: vNET I/O Maestro упрощает управление сервером

    10:00

    В ноябре начнутся продажи компьютерного корпуса Raidmax Seiran : Изделие будет предложено в трех цветовых схемах

    09:535

    Cisco Virtualization Experience Infrastructure (VXI) позволяют решать проблемы виртуализации настольных систем: Инновации Cisco устраняют барьеры, мешающие предприятиям быстрее внедрять новые способы полномасштабной поддержки виртуализированных персональных компьютеров

    09:45

    Thinfilm покажет первую в мире органическую память, изготовленную методом печати: Печатная электроника поможет создать «Интернет вещей»

    09:355

    VueScan v.9.0.60 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    09:10

    NAS Synology DiskStation DS712+ может заменить файловый сервер, уверены в Synology : DS712+ имеет два отсека для дисков

    09:008

    TSR Watermark Image v.2.0.3.4 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    08:35

    DesktopOK v.2.71 - утилита для управления иконками на Рабочем столе Windows: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    08:00

    Планшеты обошли нетбуки по объему продаж, подсчитали аналитики ABI Research: Время нетбуков уходит

    08:0027

    Компания NXP представила лучший в своем классе стабилизатор LDO в миниатюрном корпусе WLCSP : Одной из отличительных особенностей нового семейства LD6806 стабилизаторов LDO стал очень низкий уровень шума

    07:005

    Специалисты Toshiba создали дисплей размером 6,1 дюйма разрешением 2560 x 1600 пикселей: Плотность пикселей составляет 498 точек на дюйм

    06:0023

    Freescale планирует использовать в своих процессорах i.MX ядра Cortex-A7 и Cortex-A15: Компания Freescale Semiconductor лицензировала новую разработку ARM

    02:001

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